Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Trump confirma que enviará a agentes del ICE a los aeropuertos por cierre presupuestal

Los recursos para el Departamento de Seguridad Interior están congelados por una disputa entre los legisladores demócratas y republicanos.
dom 22 marzo 2026 12:48 PM
Los viajeros esperan en fila en un punto de control de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 20 de marzo de 2026. Los oficiales de seguridad del aeropuerto de Estados Unidos perdieron su primer cheque de pago completo el 13 de marzo cuando un cierre parcial de la financiación del gobierno se acercó a la marca de un mes, sin ningún avance en un desempa del Congreso que está comenzando a interrumpir los viajes por todo el país
Más de 300 empleados han renunciado desde el 14 de febrero, de acuerdo con el DHS. (FOTO: RONALDO SCHEMIDT/AFP)
Publicidad

Tom Homan, zar fronterizo de Trump, confirmó a CNN que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) serán trasladados de sus funciones habituales a los aeropuertos el lunes, pero no realizarán trabajos para los que no estén capacitados.

"No veo a agentes de ICE revisando máquinas de rayos X, porque no están entrenados para eso", dijo en CNN.

En cambio, los agentes ayudarán "donde puedan proveer seguridad extra", como monitoreando las salidas.

"Hoy (domingo) diseñaremos un plan y lo ejecutaremos mañana", confirmó.

Desde el 14 de febrero, los recursos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del ICE. El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos.

Más de 300 empleados han renunciado desde el 14 de febrero, de acuerdo con el DHS. Según medios estadounidenses, las ausencias no programadas se han más que duplicado.

Algunos agentes optaron por tomar un segundo empleo o depender de donaciones, según miembros de los sindicatos. Varios aeropuertos importantes recolectan tarjetas de regalo y abastecen despensas de alimentos para el personal de la TSA.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el domingo que cree que la situación "empeorará" en los próximos días.

"A medida que empeora, creo que eso presiona al Congreso para que llegue a una resolución", afirmó Duffy en ABC.

Los demócratas en el Congreso se oponen a cualquier nuevo financiamiento para el DHS hasta que se apliquen cambios en la manera en que el ICE lleva a cabo redadas contra migrantes, después de que surgieran en redes sociales varios videos de enfrentamientos violentos.

Los demócratas han exigido patrullajes reducidos, la prohibición de usar máscaras para los efectivos del ICE y el requisito de que los agentes obtengan una orden judicial antes de entrar en propiedad privada.

Publicidad

Tags

Migración Aeropuertos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad