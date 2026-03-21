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Trump advierte que ‘aniquilará’ las plantas de energía de Irán a menos que se abra Ormuz

El mandatario aseguró que si en 48 horas no se abre el estrecho de Ormuz atacará sitios estratégicos de energía de Irán.
sáb 21 marzo 2026 06:27 PM
Trump amenaza con atacar plantas de energía de irán
Los socios tradicionales europeos y asiáticos se han negado a las reiteradas solicitudes de Trump para despejar el estrecho de Ormuz. (JIM WATSON/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que aniquilará las plantas de energía de Irán a menos que se abra el estrecho de Ormuz en 48 horas.

"Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz, dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y aniquilará sus numerosas plantas de energía", amenazó el mandatario en su red Truth Social indicando que atacará primero la más grande.

La declaración del mandatario republicano se da horas después de que Irán atacara la ciudad israelí de Dimona, donde se encuentra una instalación nuclear, en respuesta al bombardeo del complejo subterráneo de Natanz, equipado para enriquecer uranio.

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Sumado a que más de 20 países denunciaron el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y aseguraron estar listos para contribuir a garantizar una navegación segura por este paso crucial para el comercio de hidrocarburos.

El estrecho de Ormuz es una ruta de navegación crucial por la que solía transitar la quinta parte de los hidrocarburos mundiales, pero se encuentra prácticamente paralizado por la guerra en Oriente Medio.

El conflicto estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán, que en represalia ataca intereses estadounidenses en la región y restringe el acceso al estrecho. Los países que dependen de esta ruta marítima se han apresurado a buscar vías alternativas y a recurrir a sus reservas.

Pero el impacto en el suministro procedente del Golfo ya ha provocado un fuerte aumento de los precios del combustible en todo el mundo, lo que amenaza con subir la inflación generalizada cuanto más se prolongue la guerra.

El pasado miércoles, el presidente Donald Trump sugirió que podría dejar solos a los aliados de Estados Unidos para que garanticen por su cuenta el libre paso por el estrecho de Ormuz. Además aseguro que la Unión Americana no necesita el estrecho, una importante ruta mundial de transporte de petróleo, así que podría "dejar que los países que lo usan" encuentren una solución.

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Irán responde a Trump

El ejército iraní advirtió que atacará la infraestructura de la región del Golfo, luego de que el presidente estadounidense amenazara con aniquilar las plantas energéticas de la república islámica si no abre rápidamente el estrecho de Ormuz.

"Si la infraestructura iraní de combustible y energía es violada por el enemigo, toda la infraestructura de energía, tecnología de información y desalinización de Estados Unidos y el régimen en la región será atacada", declaró el portavoz del mando operativo del ejército, Khatam Al Anbiya en un comunicado divulgado por la agencia Fars.

El comunicado fue emitido luego de que Donald Trump diera a Irán un plazo de 48 horas para abrir el estrecho de Ormuz, el cual fue bloqueado el comenzar la guerra en Oriente Medio.

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