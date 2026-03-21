Trump advierte que ‘aniquilará’ las plantas de energía de Irán a menos que se abra Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que aniquilará las plantas de energía de Irán a menos que se abra el estrecho de Ormuz en 48 horas.
"Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz, dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y aniquilará sus numerosas plantas de energía", amenazó el mandatario en su red Truth Social indicando que atacará primero la más grande.
La declaración del mandatario republicano se da horas después de que Irán atacara la ciudad israelí de Dimona, donde se encuentra una instalación nuclear, en respuesta al bombardeo del complejo subterráneo de Natanz, equipado para enriquecer uranio.