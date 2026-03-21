Trump advierte que ‘aniquilará’ las plantas de energía de Irán a menos que se abra Ormuz

Sumado a que más de 20 países denunciaron el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y aseguraron estar listos para contribuir a garantizar una navegación segura por este paso crucial para el comercio de hidrocarburos.

El estrecho de Ormuz es una ruta de navegación crucial por la que solía transitar la quinta parte de los hidrocarburos mundiales, pero se encuentra prácticamente paralizado por la guerra en Oriente Medio.

El conflicto estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán, que en represalia ataca intereses estadounidenses en la región y restringe el acceso al estrecho. Los países que dependen de esta ruta marítima se han apresurado a buscar vías alternativas y a recurrir a sus reservas.

Pero el impacto en el suministro procedente del Golfo ya ha provocado un fuerte aumento de los precios del combustible en todo el mundo, lo que amenaza con subir la inflación generalizada cuanto más se prolongue la guerra.

El pasado miércoles, el presidente Donald Trump sugirió que podría dejar solos a los aliados de Estados Unidos para que garanticen por su cuenta el libre paso por el estrecho de Ormuz. Además aseguro que la Unión Americana no necesita el estrecho, una importante ruta mundial de transporte de petróleo, así que podría "dejar que los países que lo usan" encuentren una solución.