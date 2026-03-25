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Nicolás Maduro vuelve al banquillo en Nueva York; su defensa busca desestimar cargos

La defensa del expresidente venezolano buscará que un juez desestime los cargos de narcotráfico en su contra, al argumentar que las restricciones a los honorarios de su abogado vulneran su derecho a defensa.
mié 25 marzo 2026 05:55 AM
Este boceto de la sala del tribunal muestra al presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro (2a-L), y su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su acusación en el Tribunal de los Estados Unidos Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (Izquierda) y Mark Donnelly (2do-R).
Nicolás Maduro se ha declarado inocente de los cargos en su contra. (FOTO: JANE ROSENBERG/AFP)

La defensa del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra cuando comparezca este jueves ante un tribunal de Nueva York.

La audiencia se realizará en momentos en que Washington fortalece su relación con Caracas. Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial seguramente será la de quién se ocupará de los honorarios legales del expresidente y de su esposa, Cilia Flores.

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El gobierno de Venezuela busca cubrir el pago, pero antes el abogado de Maduro, Barry Pollack, deberá obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington contra la nación petrolera.

Pollack argumentó en una presentación ante el tribunal que dicha autorización violaba el derecho constitucional de Maduro de tener representación legal, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.

Este jueves se espera que la seguridad sea reforzada de nuevo en torno al tribunal, como ocurrió cuando Maduro compareció por primera vez.

Al frente del caso está Alvin Hellerstein, un juez de 92 años reconocido por su larga trayectoria en el estrado.

¿Cómo se encuentra Nicolás Maduro actualmente?

Maduro, quien gobernó Venezuela desde marzo de 2013, fue derrocado en una operación estadounidense el 3 de enero. A lo largo de esos años fue acusado de fraude en los comicios para sus dos reelecciones.

Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos.

El hombre, al que algunos de sus compañeros detenidos llaman presidente en los pasillos, lee la Biblia, según una fuente cercana al gobierno venezolano.

Sólo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, por un máximo de 15 minutos por llamada, de acuerdo a esa fuente.

"Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza", aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.

"Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días", añadió el también diputado.

Maduro Guerra confía en que su padre podrá demostrar su "inocencia". "Es una audiencia procesal, una audiencia de chequeo de la fiscalía de la defensa para seguir elevando la verdad de Venezuela y la inocencia de Maduro y Cilia", declaró.

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¿De qué es acusado?

De 63 años, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un "prisionero de guerra" en una audiencia el 5 de enero.

Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados "terroristas" por Washington.

Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Flores Flores afronta los cargos de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

¿Quién paga? La clave de la defensa de Maduro

Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa.

Sin embargo, Pollack indicó que luego la OFAC emitió una autorización enmendada que le impedía recibir dichos pagos.

"Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (...) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección", escribió Pollack en una carta dirigida al tribunal con fecha del 20 de febrero.

Agregó que su equipo había presentado un recurso ante esa oficina y que llegado el caso presentaría una queja formal ante el tribunal, con el argumento de que Maduro no puede "costear de otro modo un abogado".

Los fiscales respondieron en un escrito judicial que "incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados —que no ha sido el caso—, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica”.

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"Ahora corresponde que el juez vea los argumentos presentados por los abogados defensores, vea los argumentos que presentó la Fiscalía, y con base en esos argumentos y en la ley (...) tome una decisión", explicó el abogado venezolano Nizar El Fakih, quien sigue de cerca el caso, en su canal de Youtube.

Anna Cominsky, directora de la Clínica de Defensa Penal de la Facultad de Derecho de Nueva York (NYLS), dice que es improbable que el juez desestime el caso por esta causa.

“Si el señor Maduro no puede permitirse un abogado por su cuenta, el tribunal le asignará uno, así que la noticia que recibiremos es si Maduro va a tener un abogado de oficio o si va a conservar a su abogado actual”, dijo en una entrevista con la BBC.

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Nicolás Maduro Narcotráfico Estados Unidos Venezuela

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