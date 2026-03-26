El reportero Julio Ibáñez y su camarógrafo, Danny García, fueron detenidos en Sudáfrica la semana pasada, de acuerdo con fuentes cercanas al caso citadas por el diario El País.
Sudáfrica es un país, en general, abierto al ejercicio de la libertad de prensa. Pero el caso de Ibáñez no es único, en los últimos años varios periodistas han sido detenidos o han sufrido algún tipo de violencia por parte del Estado.
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¿Qué le pasó a Julio Ibañez?
El periodista Julio Ibáñez, quien trabaja para la cadena TUDN y es conocido como "el Profe", se encontraba en Sudáfrica para hacer piezas sobre la selección de este país africano, que será el primer rival de México en el Mundial. El partido entre estos equipos será el duelo inaugural del torneo y se celebrará en el Estadio Banorte (antes Azteca) el 11 de junio.
La detención fue dada a conocer el miércoles por el periódico deportivo Récord. En redes sociales se viralizó un fragmento de una transmisión en vivo realizada por Ibáñez en su cuenta de TikTok. En el video, se ve cómo hombres armados entran a la habitación del periodista.
Las fuentes citadas por El País explicaron que los periodistas mexicanos fueron detenidos por una presunta irregularidad en su situación migratoria. Las autoridades de este país corrigieron esta versión más tarde.
Los ciudadanos mexicanos necesitan tramitar una visa para ingresar a territorio sudafricano, un documento que les permite una estancia de hasta 90 días con fines de turismo o negocios, de acuerdo con la Guía de Viaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Sin embargo, días después, la situación de los periodistas mexicanos se complicó, pues las autoridades sudafricanas descubrieron que habían volado un dron en un lugar prohibido, un acto considerado como una infracción grave por las autoridades del país africano.
De acuerdo con Récord, Televisa, la empresa matriz de TUDN, pagó la fianza de Ibáñez y García para que pudieran seguir su proceso fuera de prisión.
La empresa se puso en contacto con la cancillería mexicana para acelerar los trámites legales. Ambos periodistas recibieron asesoría legal y apoyo consular de la embajadora de México en Sudáfrica, Sara Valdés Bolaño, de acuerdo con El País.
Expansión contactó a la SRE para obtener una confirmación oficial sobre el caso, pero no ha recibido una respuesta hasta el momento.
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Los comunicadores permanecieron en prisión por cinco días, pero actualmente están bajo arresto domiciliario en un Airbnb en Johannesburgo. Ibáñez tiene que permanecer entre cinco y seis semanas en el país africano mientras su situación legal se soluciona, indicó el diario español.
“La libertad de prensa está garantizada en Sudáfrica y la cultura del periodismo de investigación está muy extendida en el país”, asegura RSF.
Sin embargo, los periodistas en el país africano aún enfrentan varios desafíos. Por ejemplo, un aumento de la violencia verbal en su contra por parte de activistas políticos y algunos miembros del gobierno.
Arrestos recientes de periodistas en Sudáfrica
Las detenciones de periodistas en Sudáfrica son poco comunes, pero hay algunos casos emblemáticos de arrestos. Por ejemplo, el periodista Thomo Nkgadima fue detenido durante más de 48 horas por las autoridades en diciembre de 2023.
La policía sudafricana arrestó al periodista independiente Sandiso Phaliso mientras fotografiaba una escena del crimen en la capital legislativa del país, Ciudad del Cabo, el 25 de abril de 2025 y lo retuvo durante unas dos horas, dijo Phaliso al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
RSF advierte que otras tendencias preocupantes son la violencia ejercida por la policía hacia los periodistas, así como la vigilancia de periodistas de investigación.