¿Qué le pasó a Julio Ibañez?

El periodista Julio Ibáñez, quien trabaja para la cadena TUDN y es conocido como "el Profe", se encontraba en Sudáfrica para hacer piezas sobre la selección de este país africano, que será el primer rival de México en el Mundial. El partido entre estos equipos será el duelo inaugural del torneo y se celebrará en el Estadio Banorte (antes Azteca) el 11 de junio.

La detención fue dada a conocer el miércoles por el periódico deportivo Récord. En redes sociales se viralizó un fragmento de una transmisión en vivo realizada por Ibáñez en su cuenta de TikTok. En el video, se ve cómo hombres armados entran a la habitación del periodista.

Las fuentes citadas por El País explicaron que los periodistas mexicanos fueron detenidos por una presunta irregularidad en su situación migratoria. Las autoridades de este país corrigieron esta versión más tarde.

Los ciudadanos mexicanos necesitan tramitar una visa para ingresar a territorio sudafricano, un documento que les permite una estancia de hasta 90 días con fines de turismo o negocios, de acuerdo con la Guía de Viaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ibáñez suele cubrir al Club América para TUDN. (FOTO: Julio “profe” Ibañez/Facebo)

Sin embargo, días después, la situación de los periodistas mexicanos se complicó, pues las autoridades sudafricanas descubrieron que habían volado un dron en un lugar prohibido, un acto considerado como una infracción grave por las autoridades del país africano.

De acuerdo con Récord, Televisa, la empresa matriz de TUDN, pagó la fianza de Ibáñez y García para que pudieran seguir su proceso fuera de prisión.

La empresa se puso en contacto con la cancillería mexicana para acelerar los trámites legales. Ambos periodistas recibieron asesoría legal y apoyo consular de la embajadora de México en Sudáfrica, Sara Valdés Bolaño, de acuerdo con El País.

Expansión contactó a la SRE para obtener una confirmación oficial sobre el caso, pero no ha recibido una respuesta hasta el momento.