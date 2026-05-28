Estados Unidos e Irán alcanzan un acuerdo marco del alto al fuego por 60 días

No obstante, una fuente cercana al equipo negociador negó a la agencia iraní Tasnim que el texto haya sido finalizado.

Además la fuente señaló que Irán aún no ha informado al mediador pakistaní y hasta que esto sea así "cualquier información procedente de fuentes occidentales sobre la finalización de este asunto carece de fundamento".

Violaciones del alto al fuego

Los informes llegaron poco después de las hostilidades más graves desde que se instauró el cese el fuego el 8 de abril, que trastocaron los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo bombardeos en la ciudad portuaria de Bandar Abás y, en represalia, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron un ataque contra una base estadounidense.

Los Guardianes no precisaron cuál, pero Kuwait, un estrecho aliado de Washington, condenó el ataque con drones y misiles contra su territorio que atribuyó a Irán e indicó que esto marca "una peligrosa escalada".

Las fuerzas iraníes también realizaron disparos de advertencia contra cuatro buques que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz, informó este jueves la televisión estatal (Irib).

La cancillería iraní condenó las "violaciones continuas del alto el fuego" por parte de Estados Unidos, y su portavoz, Esmail Baqai, aseguró que Teherán "tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional".

El Ejército estadounidense, en tanto, dijo que el ataque con misil de Irán contra Kuwait es una "flagrante violación del cese el fuego".

De acuerdo con un funcionario estadounidense a la AFP, "estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas, y destinadas a mantener el cese al fuego", afirmó.

¿Qué diría el acuerdo?

El acuerdo de 60 días estipulará que el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz será irrestricto, sin peajes ni hostigamientos, y que Irán deberá retirar todas las minas en un plazo de 30 días, informó Axios.

A cambio, Estados Unidos levantará su bloqueo naval sobre los puertos de Irán, aunque solo en proporción al volumen de tráfico comercial que se restablezca, añadió la misma fuente.