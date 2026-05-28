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Internacional

Estados Unidos e Irán alcanzan un acuerdo marco del alto al fuego por 60 días

El acuerdo aún requiere de la aprobación del presidente Donald Trump, de acuerdo con fuentes estadounidenses citadas por la AFP y Axios.
jue 28 mayo 2026 10:49 AM
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Una mujer iraní pasa junto a una pancarta con retratos del difunto fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini (IZ), el ex líder supremo ayatolá Ali Khamenei (C), que fue asesinado en febrero de 2026, y el actual líder supremo Mojtaba Khamenei (R), en Teherán el 28 de mayo de 2026.
Ambas partes acordaron un memorando de entendimiento para prolongar la tregua e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, de acuerdo con Axios. (FOTO: AFP)

Los negociadores estadounidenses e iraníes alcanzaron un acuerdo marco para prorrogar el alto el fuego de 60 días, pero este aún requiere la aprobación del presidente Donald Trump, informaron fuentes estadounidenses a la AFP.

El reporte llegó después de que Washington y Teherán se acusaran mutuamente de violar el alto al fuego, tras una serie de ataques, tres meses después de que estallara la guerra a raíz de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Las fuentes confirmaron la información publicada por el medio de noticias Axios, según la cual ambas partes habían alcanzado un acuerdo sobre un memorando de entendimiento para prolongar la tregua e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

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No obstante, una fuente cercana al equipo negociador negó a la agencia iraní Tasnim que el texto haya sido finalizado.

Además la fuente señaló que Irán aún no ha informado al mediador pakistaní y hasta que esto sea así "cualquier información procedente de fuentes occidentales sobre la finalización de este asunto carece de fundamento".

Violaciones del alto al fuego

Los informes llegaron poco después de las hostilidades más graves desde que se instauró el cese el fuego el 8 de abril, que trastocaron los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo bombardeos en la ciudad portuaria de Bandar Abás y, en represalia, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron un ataque contra una base estadounidense.

Los Guardianes no precisaron cuál, pero Kuwait, un estrecho aliado de Washington, condenó el ataque con drones y misiles contra su territorio que atribuyó a Irán e indicó que esto marca "una peligrosa escalada".

Las fuerzas iraníes también realizaron disparos de advertencia contra cuatro buques que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz, informó este jueves la televisión estatal (Irib).

La cancillería iraní condenó las "violaciones continuas del alto el fuego" por parte de Estados Unidos, y su portavoz, Esmail Baqai, aseguró que Teherán "tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional".

El Ejército estadounidense, en tanto, dijo que el ataque con misil de Irán contra Kuwait es una "flagrante violación del cese el fuego".

De acuerdo con un funcionario estadounidense a la AFP, "estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas, y destinadas a mantener el cese al fuego", afirmó.

¿Qué diría el acuerdo?

El acuerdo de 60 días estipulará que el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz será irrestricto, sin peajes ni hostigamientos, y que Irán deberá retirar todas las minas en un plazo de 30 días, informó Axios.

A cambio, Estados Unidos levantará su bloqueo naval sobre los puertos de Irán, aunque solo en proporción al volumen de tráfico comercial que se restablezca, añadió la misma fuente.

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El memorando también incluirá el compromiso por parte de Irán de no intentar desarrollar armas nucleares, señaló Axios. Entre las primeras cuestiones que deberán abordarse figura la forma de disponer de las reservas de uranio enriquecido de Irán.

Trump ha insistido reiteradamente en que Irán no podrá poseer armas nucleares en el marco de ningún acuerdo destinado a poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero.

Desde el 7 de abril se mantiene vigente un frágil alto el fuego.

El presidente estadounidense declaró el miércoles que aún no se sentía "satisfecho" con las propuestas de Irán y advirtió que podría "terminar el trabajo" por la vía militar.

Amenazas a Omán

Un asunto clave del acuerdo propuesto es restablecer la navegación total en el estrecho de Ormuz, prácticamente cerrado por Irán y por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de las exportaciones globales de hidrocarburos.

El miércoles, Donald Trump amenazó a Omán, aliado de Washington, cuando se le preguntó por un posible arreglo a corto plazo que le permitiera a este país e Irán controlar Ormuz, afirmando que los "volaría por los aires" si Mascate decidiera colaborar con esos planes.

Y este jueves, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, amenazó con sancionar a Omán si colabora con Irán en el sistema de peajes.

Omán medió en las conversaciones entre Washington y Teherán antes de la guerra y también ha sido atacado por las fuerzas de la república islámica.

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Irán Estados Unidos

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