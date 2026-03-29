La variante BA.3.2 del covid, ¿qué síntomas provoca y qué tan grave es?

BA.3.2 es una variante del SARS-CoV-2 que es un linaje descendiente de la variante Omicron BA.3.

La OMS catalogo está variante del virus SARS CoV-2, causante del covid-19, como una variante bajo observación el 5 de diciembre de 2025.

¿Las vacunas aún funcionan para esta variante?

Científicos estadounidenses advirtieron que la variante BA.3.2 podría burlar los mecanismos de protección que ofrecen las vacunas actuales contra la enfermedad, que provocó una pandemia en 2020.

Un estudio de los CDC señala que la variante BA.3.2 presenta entre 70 y 75 sustituciones y deleciones en el genoma de la espícula, la proteína que usa el virus para acceder a la célula.

“BA.3.2 se caracteriza por una mayor fuga inmune in vitro, con una reducción de la neutralización de los anticuerpos séricos humanos inducidos por las vacunas actuales contra el covid-19”, indica un estudio de los CDC publicado el 19 de marzo.

Sin embargo, la OMS señala en su evaluación de riesgo de esta variante , que se espera que las vacunas actuales brinden protección contra una enfermedad grave.

¿Cuáles son los síntomas del covid-19?

Los síntomas más comunes de la enfermedad, de acuerdo con la agencia sanitaria de Naciones Unidas son los siguientes:

• Fiebre

• Escalofríos

• Dolor de garganta

Otros síntomas que pueden presentarse, aunque en menor frecuencia son los siguientes:

• Dolor muscular y pesadez en brazos y piernas

• Cansancio intenso

• Secreción nasal intensa, congestión nasal y estornudos

• Dolor de cabeza

• Dolor ocular

• Mareo

• Tos persistente de nueva aparición

• Opresión o dolor en el pecho

• Dificultad para respirar

• Ronquera

• Entumecimiento u hormigueo

• Pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea

• Pérdida o alteraciones del sentido del gusto y del olfato

• Dificultades para dormir

Las personas que padecen otras enfermedades corren más riesgo de que presentar síntomas graves del covid-19 y, si están preocupadas por su estado de salud, deben buscar asistencia médica en cuanto puedan. Se trata de estas enfermedades y situaciones:

• hipertensión; diabetes; obesidad; neumopatías, cardiopatías, nefropatías y hepatopatías • • crónicas; cáncer, y demencia;

• trastornos reumatológicos;

• embarazo; e

• inmunosupresión, por ejemplo, por algún tratamiento o por la infección por el VIH.