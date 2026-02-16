El movimiento antivacunas en EU pasa de las teorías de la conspiración a la política pública

"El impacto es real. Se observa en todos los ámbitos. Y lo más aterrador es que apenas estamos en el primer año", alertó la epidemióloga Syra Madad, responsable de biopreparación en hospitales de Nueva York.

"Nunca había visto algo así", dijo Lawrence Gostin, profesor en la Universidad Georgetown especialista en políticas de salud pública. Gobierna "por corazonada, instinto y redes sociales, no por ciencia", agregó sobre Kennedy Jr.

Al frente del Departamento de Salud, Kennedy Jr. inició una amplia revisión de las vacunas, incluidas algunas utilizadas desde hace décadas, reorganizó el calendario de vacunación pediátrica y recortó la financiación para el desarrollo de nuevas vacunas, medidas denunciadas con fuerza por numerosos médicos y científicos.

¿El resultado? De acuerdo con expertos, su comunicación sobre las vacunas ha sido en parte responsable del peor brote de sarampión en décadas, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

El sarampión, altamente contagioso, había sido erradicado en el país gracias a la inmunización, pero a finales de enero se inició un brote en medio de una caída en las tasas de vacunación y una creciente desconfianza de la población en las autoridades de salud. Durante todo 2025 se registraron 2,280 casos confirmados de la enfermedad en el país.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta el 12 de febrero de 2026 se han notificado 910 casos confirmados de sarampión en los Estados Unidos. De estos, 904 casos fueron reportados por 24 jurisdicciones.

Sin embargo, varios expertos sostienen que el balance de casos se ha subestimado y expresaron su preocupación por la falta de reportes.

Cambios en la política de vacunación

Mediante despidos masivos y recortes presupuestarios, Kennedy Jr. también debilitó a la agencia responsable de la prevención de enfermedades, los CDC.