Internacional

El movimiento antivacunas en EU pasa de las teorías de la conspiración a la política pública

Robert F. Kennedy, conocido por su aversión a las vacunas, es señalado por usar su puesto como secretario de salud para colocar sus teorías en el centro de la agenda sanitaria del país.
lun 16 febrero 2026 05:55 AM
Estados Unidos El Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., habla en The Heritage Foundation el 9 de febrero de 2026 en Washington, DC. La Heritage Foundation celebró un evento para celebrar un año de "Making America Healthy Again".
Robert F. Kennedy Jr. remodeló el sistema de salud estadounidense a su imagen: la de una persona que se guía por la intuición y que aprovecha cierta desconfianza hacia las autoridades alimentada por la pandemia de covid-19. (FOTO: HEATHER DIEHL/Getty Images via AFP)

Conocido por su escepticismo respecto a las vacunas y sus opiniones que impulsaron teorías conspirativas, Robert F. Kennedy Jr. fue durante mucho tiempo una figura aislada en Estados Unidos. Pero en apenas un año desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el secretario de Salud ha adquirido un poder inédito.

Al debilitar las agencias sanitarias del país y eliminar numerosos mecanismos de control con los que contaban, Kennedy Jr. remodeló el sistema de salud estadounidense a su imagen: la de una persona que se guía por la intuición y que aprovecha cierta desconfianza hacia las autoridades alimentada por la pandemia de covid-19.

¿Qué es el sarampión? Síntomas, cómo se contagia y complicaciones de la enfermedad

"El impacto es real. Se observa en todos los ámbitos. Y lo más aterrador es que apenas estamos en el primer año", alertó la epidemióloga Syra Madad, responsable de biopreparación en hospitales de Nueva York.

"Nunca había visto algo así", dijo Lawrence Gostin, profesor en la Universidad Georgetown especialista en políticas de salud pública. Gobierna "por corazonada, instinto y redes sociales, no por ciencia", agregó sobre Kennedy Jr.

Al frente del Departamento de Salud, Kennedy Jr. inició una amplia revisión de las vacunas, incluidas algunas utilizadas desde hace décadas, reorganizó el calendario de vacunación pediátrica y recortó la financiación para el desarrollo de nuevas vacunas, medidas denunciadas con fuerza por numerosos médicos y científicos.

Lee

Un cartel que advierte a los pacientes se encuentra fuera de una clínica móvil que ofrece vacunas gratuitas contra el sarampión el 6 de febrero de 2026 en Spartanburg, Carolina del Sur.
Internacional

Las sedes del Mundial en EU y Canadá enfrentan el peor brote de sarampión en décadas

¿El resultado? De acuerdo con expertos, su comunicación sobre las vacunas ha sido en parte responsable del peor brote de sarampión en décadas, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

El sarampión, altamente contagioso, había sido erradicado en el país gracias a la inmunización, pero a finales de enero se inició un brote en medio de una caída en las tasas de vacunación y una creciente desconfianza de la población en las autoridades de salud. Durante todo 2025 se registraron 2,280 casos confirmados de la enfermedad en el país.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta el 12 de febrero de 2026 se han notificado 910 casos confirmados de sarampión en los Estados Unidos. De estos, 904 casos fueron reportados por 24 jurisdicciones.

Sin embargo, varios expertos sostienen que el balance de casos se ha subestimado y expresaron su preocupación por la falta de reportes.

Cambios en la política de vacunación

Mediante despidos masivos y recortes presupuestarios, Kennedy Jr. también debilitó a la agencia responsable de la prevención de enfermedades, los CDC.

Tras su nombramiento, Kennedy despidió a todas las personas del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) y las reemplazó con figuras con opiniones antivacunas alineadas a las suyas.

Lee

¿Qué es el sarampión? Síntomas, cómo se contagia y complicaciones de la enfermedad
México

El brote de sarampión afecta más a las infancias: 64% de las muertes han ocurrido en bebés y menores de 8 años

"Confiar en los expertos no es una característica de la ciencia", sino "de la tiranía", afirmó recientemente en un evento, donde exhortó a los estadounidenses a hacerse cargo de su salud, porque "las personas en el poder mienten”.

Según Madad, declaraciones así alimentan la desconfianza pero también buscan priorizar la "elección individual" sobre la "protección colectiva”.

Las modificaciones hechas por Kennedy ya han comenzado a reflejarse en políticas públicas.

El ACIP votó recomendar que ningún niño menor de cuatro años reciba la vacuna combinada MMRV, que cubre sarampión, paperas, rubéola y varicela. En cambio, los padres deberían recibir la alternativa de inyecciones separadas de MMR y varicela para sus hijos, decidieron los miembros.

La vacuna combinada tiene un pequeño riesgo de causar convulsiones febriles temporales que no amenazan la vida.

Sin embargo, el presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, Sean O'Leary, explicó a periodistas que el debate se resolvió hace años y que los padres ya tienen la opción de ambas alternativas.

Lee

México confirma 21 casos de sarampión: 18 en Chihuahua y 3 en Oaxaca
México

¿Qué pasa si no estás seguro de estar vacunado contra el sarampión? Las 10 dudas más comunes

"Todavía estoy desconcertado de que esto haya vuelto a ser tema de discusión", dijo. "Lo único que se me ocurre es que se trata de otra estrategia para asustar a los padres”.

Modificaciones en los CDC

Los CDC actualizaron en noviembre de 2025 su sitio web oficial para reflejar el escepticismo sobre las vacunas del secretario de Salud de la administración Trump, una decisión condenada por médicos y expertos en salud pública.

Años de investigación demuestran que no existe un vínculo causal entre las vacunas y el autismo u otros trastornos del neurodesarrollo.

La página web de los CDC sobre vacunas y autismo aseguraba que los estudios no demuestran "ningún vínculo entre recibir vacunas y desarrollar un trastorno del espectro autista", citando un conjunto de investigaciones, incluido un estudio de 2013 de la propia agencia.

Este texto refleja el consenso médico y científico, incluidas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reiteró esta postura en diciembre.

Pero el sitio web de los CDC recoge ahora información infundada según la cual esos estudios no descartan la posibilidad de que "las vacunas infantiles causen autismo".

El texto revisado acusa a las autoridades sanitarias de haber "ignorado" la investigación que respalda esa relación y afirma que el Departamento de Salud inició una evaluación exhaustiva de las causas del autismo.

La falsa teoría que vincula la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola con el autismo proviene de un estudio publicado en 1998, luego retirado por incluir datos falsificados.

Sus resultados fueron refutados por investigaciones posteriores.

En la edición del contenido permaneció un titular en el que se lee: "Las vacunas no causan autismo".

Demetre Daskalakis, exdirector de la división de la agencia dedicada a la vacunación y las enfermedades respiratorias, sostuvo que "la instrumentalización de la información por los CDC está empeorando".

El sitio web fue "actualizado para generar caos sin fundamento científico", afirmó Daskalakis, quien renunció a principios de 2025 en señal de protesta.

Más estadounidenses se resisten a vacunar a sus hijos, si bien los datos del centro de investigaciones Pew muestran que el 63% de la población sigue convencida de la eficacia de las vacunas infantiles para prevenir enfermedades mortales.

Pero la confianza en la seguridad de las vacunas y en las instituciones médicas disminuye, especialmente entre los conservadores, y podría ser muy difícil de restaurar, advirtió Madad.

"Esto va a ser un trauma generacional", afirmó.

