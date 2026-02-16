El movimiento antivacunas en EU pasa de las teorías de la conspiración a la política pública

Años de investigación demuestran que no existe un vínculo causal entre las vacunas y el autismo u otros trastornos del neurodesarrollo.
La página web de los CDC sobre vacunas y autismo aseguraba que los estudios no demuestran "ningún vínculo entre recibir vacunas y desarrollar un trastorno del espectro autista", citando un conjunto de investigaciones, incluido un estudio de 2013 de la propia agencia.
Este texto refleja el consenso médico y científico, incluidas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reiteró esta postura en diciembre.
Pero el sitio web de los CDC recoge ahora información infundada según la cual esos estudios no descartan la posibilidad de que "las vacunas infantiles causen autismo".
El texto revisado acusa a las autoridades sanitarias de haber "ignorado" la investigación que respalda esa relación y afirma que el Departamento de Salud inició una evaluación exhaustiva de las causas del autismo.
La falsa teoría que vincula la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola con el autismo proviene de un estudio publicado en 1998, luego retirado por incluir datos falsificados.
Sus resultados fueron refutados por investigaciones posteriores.
En la edición del contenido permaneció un titular en el que se lee: "Las vacunas no causan autismo".
Demetre Daskalakis, exdirector de la división de la agencia dedicada a la vacunación y las enfermedades respiratorias, sostuvo que "la instrumentalización de la información por los CDC está empeorando".
El sitio web fue "actualizado para generar caos sin fundamento científico", afirmó Daskalakis, quien renunció a principios de 2025 en señal de protesta.
Más estadounidenses se resisten a vacunar a sus hijos, si bien los datos del centro de investigaciones Pew muestran que el 63% de la población sigue convencida de la eficacia de las vacunas infantiles para prevenir enfermedades mortales.
Pero la confianza en la seguridad de las vacunas y en las instituciones médicas disminuye, especialmente entre los conservadores, y podría ser muy difícil de restaurar, advirtió Madad.
"Esto va a ser un trauma generacional", afirmó.