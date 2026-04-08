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Internacional

Pakistán recibe acusaciones del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

Kuwait acusa haber sido objeto de una "intensa oleada de ataques" iraníes en las últimas horas.
mié 08 abril 2026 10:51 AM
Una mujer pasa junto a un mural anti-EE. UU. y anti-Israel, en Teherán el 8 de abril de 2026. Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas apenas una hora antes de la fecha límite del 8 de abril del presidente de los Estados Unidos para acabar con el país, lo que provocó el alivio mundial junto con la aprehensión.
Tanto Irán como Estados Unidos han mostrado su desconfianza en que el otro cumpla con el cese de las hostilidades. (FOTO: ATTA KENARE/AFP)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó este miércoles que hay denuncias de violaciones del cese al fuego entre Irán y Estados Unidos e instó a todas las partes a ejercer la moderación.

"Se han registrado violaciones del alto el fuego en algunos puntos de la zona de conflicto, lo que socava el espíritu del proceso de paz", afirmó en X Sharif, que actuó como mediador para conseguir el cese de las hostilidades.

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"Insto seria y sinceramente a todas las partes a que ejerzan la moderación y respeten el alto al fuego durante dos semanas, tal como se acordó, para que la diplomacia pueda asumir un papel protagonista en la resolución pacífica del conflicto”.

Kuwait dijo haber sido objeto de una "intensa oleada de ataques" iraníes en las últimas horas y en Emiratos Árabes Unidos también se reportaron disparos de misiles y drones.

Irán señaló que respondió así a unos bombardeos previos contra sus instalaciones petroleras.

Pese a la tregua, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, aclararon que mantienen "el dedo en el gatillo" y no tienen "ninguna confianza" en las promesas de Washington.

En Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, subrayó que las fuerzas armadas "permanecen listas" para retomar los combates si fuera necesario.

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Pakistán Irán Estados Unidos Guerra

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