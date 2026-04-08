Pakistán recibe acusaciones del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

"Insto seria y sinceramente a todas las partes a que ejerzan la moderación y respeten el alto al fuego durante dos semanas, tal como se acordó, para que la diplomacia pueda asumir un papel protagonista en la resolución pacífica del conflicto”.

Kuwait dijo haber sido objeto de una "intensa oleada de ataques" iraníes en las últimas horas y en Emiratos Árabes Unidos también se reportaron disparos de misiles y drones.

Irán señaló que respondió así a unos bombardeos previos contra sus instalaciones petroleras.

Pese a la tregua, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, aclararon que mantienen "el dedo en el gatillo" y no tienen "ninguna confianza" en las promesas de Washington.

En Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, subrayó que las fuerzas armadas "permanecen listas" para retomar los combates si fuera necesario.