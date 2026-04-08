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Internacional

Irán usa Ormuz, por donde pasa 20% del petróleo, como arma de negociación

El cierre durante 39 días elevó el crudo por encima de 100 dólares y redujo el tránsito diario, presionando a economías dependientes del suministro de Medio Oriente.
mié 08 abril 2026 05:55 AM
Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán mientras está de pie cerca de una valla publicitaria con una frase que dice El Estrecho de Hormuz permanece cerrado en la Plaza Enqelab en Teherán, el 5 de abril de 2026.
Barcos con las banderas de Pakistán, India, Tailandia, Rusia, Turquía, China, Irak y Malasia han atravesado el estrecho de forma segura en algún momento desde que comenzó la guerra. (FOTO: AFP)

Irán acordó reabrir el paso en el Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del comercio de petróleo en el mundo, después de 39 días de guerra contra Estados Unidos e Israel, como parte de un acuerdo de alto al fuego por dos semanas alcanzado con el gobierno de Donald Trump.

"Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro a través del Estrecho de Ormuz a través de la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y con la debida consideración de las limitaciones técnicas", indicó el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en X.

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Unos días antes de lograr un acuerdo, los Guardianes de la Revolución Islámica, el ejército ideológico iraní, anunciaron que se encontraban en los últimos preparativos para establecer un nuevo funcionamiento en el estrecho de Ormuz.

"La fuerza naval de los IRGC [Guardianes de la Revolución] está completando los preparativos operativos para el #plan_declarado de las autoridades iraníes para el nuevo orden en el Golfo Pérsico", afirmó el ejército de élite de la república islámica en X el domingo.

Los Guardianes de la Revolución advirtieron que las condiciones en el estrecho "nunca volverán a su anterior estatus, sobre todo para Estados Unidos e Israel”.

El cierre efectivo de este paso marítimo provocó grandes interrupciones en los flujos de energía del mundo, lo que envió los precios del petróleo a más de 100 dólares por barril y amenazó con paralizar a muchas economías, principalmente asiáticas, que dependen de la energía de Medio Oriente.

Antes del comienzo de la guerra, alrededor de 135 barcos transitaban por el Estrecho de Ormuz por día. Ese número cayó drásticamente a un total de 116 cruces entre el 1 y el 25 de marzo, según el diario británico Financial Times.

Irán cierra Ormuz solo parcialmente

Aunque Irán cerró el paso totalmente para las embarcaciones de países aliados de Estados Unidos e Israel, permitió la circulación de algunas embarcaciones de países con los que llegó a acuerdos en los últimos días.

Barcos con las banderas de Pakistán, India, Tailandia, Rusia, Turquía, China, Irak y Malasia han atravesado el estrecho de forma segura en algún momento desde que comenzó la guerra, el 28 de febrero.

Los acuerdos que Irán está haciendo con otros países para permitir el paso a través del estrecho "socavan la influencia de Estados Unidos" frente a las amenazas de Trump. Irán ha demostrado a lo largo de las últimas seis semanas su capacidad para manejar el estrecho, dijo Andrea Ghiselli, académica en política internacional de la Universidad de Exeter a Time.

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Este tipo de acuerdos presionan, al menos de forma temporal, a los países firmantes a no involucrarse militarmente en el conflicto a favor de Israel y Estados Unidos, al tiempo que alivian la presión sobre la República Islámica al generar ingresos potenciales y permitir que las ventas de petróleo iraní continúen, dice Ghiselli.

"Irán ya ha demostrado el poder de su tarjeta", dijo también a Time Liu Jia, investigadora del Instituto de Oriente Medio de la Universidad Nacional de Singapur.

Liu señala que si los países del Golfo, que no pueden exportar su crudo en este momento, quieren volver a transitar en el estrecho, deberían reparar sus relaciones con Irán.

¿Por qué Irán controla el estrecho de Ormuz?

La geografía del estrecho de Ormuz ayuda mucho a Irán, lo que dificulta prevenir ataques contra embarcaciones en tránsito.

“Irán domina claramente la parte norte del Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. Esa proximidad le permite usar sus armas más baratas, como los drones, para apuntar a los barcos”, explicó la experta naval australiana Jennifer Parker a The Conversation.

La semana pasada, el tránsito a través del estrecho se dividió en un sistema de dos corredores: un corredor norte controlado por los Guardianes de la Revolución Islámica y un corredor sur a lo largo de la costa de Omán por el que ya han pasado varios buques.

Omán, el país con el que Irán comparte el estrecho, ya está en negociaciones.

Los países enfrentan un difícil equilibrio, dice Amit Ranjan, investigador del Instituto de Estudios del Sur de Asia de la Universidad Nacional de Singapur.

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Llegar a un acuerdo con Irán para dejar pasar a sus barcos, lo que para muchos países es una cuestión de supervivencia, pero también implica el riesgo de molestar a Trump, que se ha mostrado dispuesto a romper incluso las relaciones de larga data.

Para reabrir Ormuz se requería o que Irán frenara sus ataques o, bien, destruyera su capacidad militar, indica Parker.

¿Pagar por pasar?

Donald Trump y las autoridades iraníes dijeron que el acuerdo de alto al fuego incluye una propuesta de 10 puntos para continuar con las negociaciones de paz. El presidente estadounidense lo calificó como “viable”.

En un acuerdo previo, presentado el domingo, Irán señaló que estaría dispuesto a levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz, imponiendo un derecho de paso de 2 millones de dólares por barco, que compartiría con el sultanato de Omán, situado al otro lado de la vía marítima, escribió el New York Times.

Teherán utilizaría estos ingresos para reconstruir las infraestructuras destruidas por los ataques israelo-estadounidenses, en lugar de reclamar compensaciones directas.

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