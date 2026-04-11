Inicia oficialmente la tregua entre Ucrania y Rusia por la Pascua ortodoxa

La tregua entre Rusia y Ucrania por la Pascua ortodoxa comenzó oficialmente el sábado en el frente, y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió que su ejército responderá "golpe por golpe" a cualquier violación de esta suspensión de las hostilidades.

El Kremlin indicó el jueves que el alto el fuego, aceptado por el mandatario ucraniano, entraría en vigor este sábado a las 16H00 (13H00 GMT) y concluirá al terminar la jornada del domingo, es decir un total de 32 horas.

La guerra en Ucrania, desatada con la invasión rusa de febrero de 2022, se ha cobrado cientos de miles de vidas y ha desplazado a millones de personas, lo que la ha convertido en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En las horas previas al inicio oficial de la tregua, ambos bandos llevaron a cabo ataques nocturnos con drones.

En Ucrania, alcanzada por al menos 160 aparatos no tripulados, cuatro personas murieron en el este y el sur del país, según Kiev.

Los bombardeos rusos también dejaron 14 heridos en la región de Sumi, en el noreste del país y fronteriza con Rusia, y otros 10 en Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, según las autoridades locales.

Del otro lado de la frontera, una oleada de drones lanzados por Ucrania contra la región rusa de Krasnodar, en el sur, provocó un incendio en un depósito de petróleo y dañó varios edificios residenciales, según las autoridades.

Además, dos personas murieron en un ataque con un dron ucraniano en territorios de la región de Donetsk bajo control ruso, indicaron las autoridades instaladas por Moscú.