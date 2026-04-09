“En el libro The Art of the Deal (El arte de la negociación) Donald Trump explica que esta ha sido una estrategia que en el mundo de los negocios le ha funcionado siempre, llevar a sus contrapartes a la zona de margen de negociación, le ha redituado para obtener de sus contrapartes lo que ha buscado”, recuerda Arlene Ramírez Uresti, profesora de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana.
Sin embargo, para esta especialista en negaciones internacionales, este estilo no puede trasladarse a la arena internacional con el mismo éxito, y claro, con consecuencias comparables.
¿Cuáles son las consecuencias internacionales para EU?
Una primera consecuencia es la inestabilidad en los mercados globales, pero hay otras que pueden ser aún más delicadas.
Para Uresti, la retórica de Trump al momento de negociar, con amenazas límite, es contraria a las prácticas de la diplomacia tradicional y también, pueden violar el derecho internacional, como en su amenaza del martes.
Esto ha provocado una ruptura en la gobernanza internacional y en el sistema de organizaciones que Estados Unidos ayudo a fundar al final de la Segunda Guerra Mundial, sea rebasado por decisiones de individuos como Trump, que no muestran el mínimo respeto por las reglas.
“La guerra tenía reglas, había un derecho internacional respecto a la guerra y lo hay, lo que pasa es que no lo están respetando”, dice Uresti, quien afirma que gracias a esta falta de respeto a las instituciones, las crisis humanitarias se volverán más frecuentes y los conflictos serán más mortíferos.
Trump también ha provocado una ruptura de las alianzas tradicionales de Estados Unidos con los países de Europa Occidental y la OTAN. Este miércoles, la Casa Blanca reprochó a la alianza atlántica su falta de apoyo en la guerra contra Irán.