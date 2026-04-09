Este tipo de negociaciones no son nuevas para la presidencia de Trump. El año pasado, sus anuncios de aranceles, pospuestos en decenas de ocasiones, comenzaron a generar incertidumbre en los mercados y recibió un nombre: TACO (Trump Always Chikens Out o Trump siempre se raja).

¿De dónde surgió TACO?

El término TACO comenzó a ser usado por el columnista del diario británico Financial Times a Robert Amstrong. Se trata de un “acrónimo que encapsula la noción de que Donald Trump no cumple con sus amenazas políticas”, de acuerdo con la definición que el autor dio a finales de año.

Amstrong comenzó a usar el término TACO en mayo de 2025. Entonces, el gobierno de Trump había comenzado a titubear sobre la aplicación de los aranceles recíprocos anunciados el “día de la Liberación”, el 2 de abril de ese año.

De acuerdo con el columnista, Trump normalmente se arrepiente de llevar a cabo sus amenazas, como los aranceles recíprocos o atacar las infraestructuras críticas de Irán, cuando el mercado y la economía comienzan a presionarlo.

En el caso de Irán, por ejemplo, los precios del petróleo de referencia estadounidense, el WTI , rozaron los 110 dólares por barril después de lanzar su última amenaza contra Irán para lograr la reapertura del Estrecho de Ormuz. Igualmente, los principales índices de Wall Street —SP 500, Nasdaq y Dow Jones— cayeron con fuerza en la jornada del martes.

¿De dónde viene este estilo de negociación?

Mucho antes de lanzarse a la política, Donald Trump cultivó una imagen de empresario inmobiliario exitoso, que lo llevó a ser una figura relevante en la sociedad de Nueva York y un rostro recurrente en la televisión. Este estilo de negociación, basado en amenazas que luego son retiradas para alcanzar algún tipo de acuerdo, viene de esa época.