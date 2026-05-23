Ataque con drones contra escuela en zona ocupada por Rusia deja saldo de 18 muertos

Videos compartidos por el ministerio muestran a decenas de socorristas buscando entre los restos de un edificio de cinco plantas, ahora reducido a ruinas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió represalias por este ataque que, según él, afectó una zona donde "no había ningún objetivo de carácter militar, ni instalaciones pertenecientes a los servicios de inteligencia o a servicios afines".

La ONU dijo que "condena enérgicamente cualquier ataque contra civiles e infraestructuras civiles, donde quiera que ocurra", aunque añadió que no podía verificar los detalles debido al acceso restringido a la zona.

La acción se produjo el jueves en la noche en Starobelsk, una ciudad de la región de Lugansk de unos 16,000 habitantes que en ucraniano se conoce como Starobilsk.

Ucrania negó haber atacado a civiles y aseguró que la acción estaba dirigida a una unidad de drones rusa apostada en esa zona.

La mayoría de los muertos y desaparecidos son mujeres jóvenes nacidas entre 2003 y 2008, según una lista publicada por el gobernador de la región instalado por Moscú, Leonid Pasechnik.

Fuentes rusas habían indicado el viernes que 86 jóvenes de entre 14 y 18 años se encontraban en un dormitorio de varios pisos, que se derrumbó tras el ataque con drones.

El Estado Mayor ucraniano negó haber atacado a civiles y afirmó que sus fuerzas habían bombardeado varias instalaciones militares rusas, entre ellas el cuartel general de una unidad desplegada "en la zona" de Starobelsk.

El Estado Mayor aseveró haber golpeado a elementos del grupo Rubikon, una unidad rusa especializada en los ataques con drones.

La región de Lugansk, cuya anexión reivindica Moscú, está bajo control ruso en su práctica total.

Los ataques con drones a ambos lados del frente han aumentado considerablemente desde el año pasado, y los dos países son capaces de atacar cada noche con cientos de estos aparatos.

En la jornada, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y la embajada de Estados Unidos en Kiev emitieron advertencias sobre el riesgo de un gran ataque aéreo ruso en las próximas horas.

