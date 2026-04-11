Trump: “me da igual” si EU e Irán llegan a un acuerdo, reanudarán conversaciones el domingo

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que le "da igual" el resultado de las conversaciones entre su país e Irán en Pakistán.

"Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado", dijo Trump a reporteros.

"Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente", agregó.

En tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó a los barcos militares que transiten por el estrecho de Ormuz, informó la televisión estatal.

"Cualquier intento de buques militares de pasar por el Estrecho de Ormuz será afrontado severamente. La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica tiene plena autoridad para gestionar el Estrecho", declaró el mando naval de la Guardia, según la emisora estatal IRIB.