Trump: “me da igual” si EU e Irán llegan a un acuerdo, reanudarán conversaciones el domingo

EU e Irán reanudarán conversaciones el domingo
Estados Unidos e Irán tienen previsto reanudar el domingo sus conversaciones de paz en Pakistán, tras una sesión maratónica de casi 15 horas la víspera, informó la prensa estatal iraní.
"Fin de las conversaciones maratónicas de 15 horas en el primer día de negociaciones Irán-Estados Unidos en Islamabad", publicó la agencia noticiosa Tasnim, mientras la agencia Mehr indicó que la próxima ronda de negociaciones se efectuará la mañana del domingo.
Más de 500 detenidos en una manifestación propalestina en Londres
La policía londinense detuvo el sábado a más de 500 manifestantes propalestinos en una protesta en apoyo al grupo Palestine Action, prohibido en Reino Unido en virtud de la legislación antiterrorista.
La Policía Metropolitana de la capital británica publicó en X que "523 personas fueron detenidas hoy por mostrar su apoyo a una organización proscrita".
Los agentes se llevaron a los activistas entre los vítores y aplausos de otros manifestantes que se habían reunido para la sentada en Trafalgar Square, en el centro de Londres.
Palestine Action fue proscrita como organización terrorista el pasado mes de julio, lo que convierte en delito penal pertenecer o apoyar al grupo, castigado con hasta 14 años de prisión.
A mediados de febrero, el Tribunal Superior en Londres estimó un recurso contra la prohibición, alegando que había interferido en el derecho a la libertad de expresión.
La policía de Londres suspendió las detenciones tras la sentencia del Tribunal Superior, antes de anunciar a finales de marzo que las reanudaría.
Netanyahu quiere acuerdo con Líbano
"Líbano ha acudido a nosotros para iniciar negociaciones directas (...) He puesto dos condiciones: queremos el desarme de Hezbolá y queremos un verdadero acuerdo de paz que perdure durante generaciones", declaró este sábado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a pocos días de las conversaciones previstas en Washington entre Israel y Beirut.
"Hemos logrado destruir el programa nuclear y destruir el programa de misiles" de Irán, afirmó Netanyahu, en un discurso televisado. Añadió que la guerra contra Teherán también ha debilitado a los dirigentes iraníes y a sus aliados regionales.