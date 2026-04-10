Líbano anuncia conversaciones con Israel en Washington para el alto al fuego

En un comunicado señaló que el viernes por la noche se llevó a cabo la primera llamada telefónica entre los embajadores libanés e israelí en Washington y la embajadora estadounidense en Líbano, que se encontraba en Estados Unidos.

"Durante la llamada, se acordó celebrar la primera reunión el próximo martes en el Departamento de Estado para debatir la declaración de un alto el fuego y la fecha de inicio de las negociaciones entre Líbano e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos", añadió el comunicado.

Número de muertos en Líbano sube a 357

El saldo de los bombardeos israelíes del miércoles sobre Líbano subió a 357 muertos y 1,223 heridos, anunció este viernes el Ministerio de Salud, lo que eleva a 1.953 el número de víctimas mortales en ataques de Israel desde el 2 de marzo.

El nuevo balance da cuenta de "357 mártires y 1,223 heridos", señala el ministerio en un comunicado, en el que precisa que "sigue siendo provisional" porque continúa la búsqueda de personas entre los escombros y la identificación de las víctimas.

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