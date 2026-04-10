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Líbano anuncia conversaciones con Israel en Washington para el alto al fuego

La presidencia de Líbano informó que se reunirá en Washington con embajadores de Israel para discutir un alto el fuego en la guerra en la región.
vie 10 abril 2026 02:52 PM
Líbano
El 9 de abril de 2026, rescatistas libaneses retiraron los escombros del lugar donde un ataque aéreo israelí había impactado un edificio el día anterior en Beirut. (IBRAHIM AMRO/AFP)

La presidencia de Líbano informó el viernes que el próximo martes 14 de abril se celebrará en Washington una reunión con Israel para discutir un alto el fuego en la guerra Israel-Hezbolá y el posible inicio de negociaciones entre los dos países vecinos.

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En un comunicado señaló que el viernes por la noche se llevó a cabo la primera llamada telefónica entre los embajadores libanés e israelí en Washington y la embajadora estadounidense en Líbano, que se encontraba en Estados Unidos.

"Durante la llamada, se acordó celebrar la primera reunión el próximo martes en el Departamento de Estado para debatir la declaración de un alto el fuego y la fecha de inicio de las negociaciones entre Líbano e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos", añadió el comunicado.

Esta foto tomada el 9 de abril de 2026, personas caminando en el lugar de los ataques aéreos israelíes del día anterior que atacaron el sur del barrio al-Shiyah de Beirut. El ejército israelí dijo que atacó a un comandante de Hezbolá en Beirut el 8 de abril, después de que los medios estatales libaneses informaran que Israel había atacado un barrio residencial en la capital.
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¿Cómo es Líbano, el país que tambalea la tregua en Irán y atraviesa una crisis sistémica?

Número de muertos en Líbano sube a 357

El saldo de los bombardeos israelíes del miércoles sobre Líbano subió a 357 muertos y 1,223 heridos, anunció este viernes el Ministerio de Salud, lo que eleva a 1.953 el número de víctimas mortales en ataques de Israel desde el 2 de marzo.

El nuevo balance da cuenta de "357 mártires y 1,223 heridos", señala el ministerio en un comunicado, en el que precisa que "sigue siendo provisional" porque continúa la búsqueda de personas entre los escombros y la identificación de las víctimas.

Información en desarrollo.

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Líbano Estados Unidos Casa Blanca Guerra Hezbolá

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