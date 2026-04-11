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Internacional

Estados Unidos, Irán y Pakistán llevan a cabo negociaciones trilaterales

Según un alto cargo de la Casa Blanca, las tres partes dialogan directamente. Esto supone un cambio puesto que recientemente Washington y Teherán
sáb 11 abril 2026 08:00 AM
vicepresidente estados unidos primer ministro pakistan
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance (izquierda), estrechando la mano del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, durante su encuentro previo a las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. (Foto: AFP/Oficina del Primer Ministro de Pakistán. )

Estados Unidos, Irán y Pakistán llevan a cabo este sábado negociaciones trilaterales en Islamabad para intentar poner fin a seis semanas de guerra regional que ha sacudido la economía mundial.

Según un alto cargo de la Casa Blanca, las tres partes dialogan directamente. Esto supone un cambio puesto que recientemente Washington y Teherán solo negociaban a través de un mediador en salas separadas.

Las agencias iraníes Fars y Tasnim afirmaron antes que las negociaciones se iniciaron tras "los avances logrados durante conversaciones preliminares y la reducción de los ataques del régimen sionista en el sur de Beirut, en Líbano". Hacen referencia a Israel.

Antes, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, dijo haberse reunido a mediodía con JD Vance, el vicepresidente estadounidense que encabeza la delegación de su país junto al enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

El funcionario de la Casa Blanca no especifica qué representantes iraníes o pakistaníes participan en las conversaciones.

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Pero Sharif también se reunió en el hotel Serena con la delegación iraní, liderada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y de la que forma parte el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

El primer ministro de Pakistán, país mediador, espera que el diálogo desemboque en "una paz duradera en la región".

La guerra desatada el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán ha causado miles de muertos, sobre todo en Irán y el Líbano.

Pese a la tregua anunciada el martes, la brecha entre los beligerantes es abismal en temas cruciales como las sanciones, la situación en Líbano (donde Israel libra una guerra contra el grupo proiraní Hezbolá) y la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte del petróleo y el gas mundiales hasta que Irán lo bloqueó casi por completo.

"Progresos"

Entre los "progresos" mencionados el sábado, las agencias Fars y Tasnim destacan que Estados Unidos habría aceptado liberar "los activos iraníes y la necesidad de debates técnicos y de expertos más exhaustivos al respecto".

Pero poco antes un funcionario estadounidense desmintió que Washington hubiera aceptado desbloquearlos.

"Tenemos buenas intenciones, pero no confiamos", declaró Qalibaf, citado por la televisión iraní al llegar a la capital de Pakistán. "Nuestra experiencia en negociar con los estadounidenses siempre ha enfrentado fracasos y promesas incumplidas", afirmó.

El canciller iraní dijo a su homólogo alemán en una llamada que "Irán entra en las negociaciones con total desconfianza", informó Tasnim.

El vicepresidente JD Vance también se mostró receloso antes de partir de Washington.

"Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta", afirmó. "Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no es tan receptivo", agregó Vance.

Para propiciar el diálogo, Pakistán ha formado un equipo de expertos para abordar el tráfico marítimo o la energía nuclear, entre otros temas, declaró a la AFP una fuente diplomática.

Pero Sharif estima que las partes están en una fase de todo o nada, lo que complica "establecer una tregua duradera".

En Irán, sometido por las autoridades a un corte de internet, varios habitantes desconfían.

"No deberíamos tomarnos a Trump tan en serio. Quiere borrar una civilización del mapa y, doce horas después, establece un alto el fuego que no se basa en nada", resume a la AFP un hombre de 30 años que pidió el anonimato.

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Tras múltiples ultimátums, amenazas y giros desde el inicio de la guerra, Donald Trump afirmó el viernes que Irán no tenía "ninguna baza" para negociar salvo el estrecho de Ormuz.

"Se abrirá automáticamente" porque Irán "no gana dinero de otra manera", afirmó Trump, en medio de una gran expectación en los mercados.

Trump dice que EU comienza "proceso de desbloqueo" de Ormuz

Donald Trump afirmó el sábado que Estados Unidos había iniciado "el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz", y arremetió de nuevo contra los países que, según él, no hacen nada para garantizar la seguridad en esta vía clave para el comercio de hidrocarburos mundial bloqueada por Irán.

Esta afirmación del presidente estadounidense se da en momentos en que Irán y Estados Unidos comienzan negociaciones de paz en Islamabad.

"Ahora iniciamos el proceso para desbloquear el estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

"Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos", añadió.

Según el medio Axios, que cita a un alto funcionario estadounidense, varios buques de la Armada de Estados Unidos atravesaron el estrecho de Ormuz el sábado.

Fue una operación destinada a dar confianza a los buques mercantes para que naveguen a través del estrecho, precisó el medio.

Trump también criticó a los medios de comunicación que aseguran que Irán está ganando la guerra contra Estados Unidos, "cuando en realidad todo el mundo sabe que están PERDIENDO, y PERDIENDO A LO GRANDE".

"Lo único que tienen a su favor es la amenaza de que un barco pueda 'chocar' contra una de sus minas marinas" en el estrecho de Ormuz, aseguró el presidente.

Trump también dijo que toda la flota de barcos minadores iraní, compuesta por 28 naves, "yace en el fondo del mar" por los ataques estadounidenses.

Diez muertos en Líbano

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el miércoles, Teherán y Washington se enfrentan por la inclusión de Líbano en un acuerdo de paz.

Israel quiere seguir combatiendo a Hezbolá. El miércoles su ejército llevó a cabo en Líbano los ataques más mortíferos de esta guerra, con al menos 357 muertos en un solo día, según el último saldo del Ministerio de Salud.

El sábado, los ataques israelíes contra el sur del Líbano causaron la muerte de 10 personas, informó el Ministerio.

Israel y el gobierno libanés tienen previsto negociaciones el martes en Washington, que Hezbolá no ve con buenos ojos y que de todos modos no han silenciado las armas.

El ejército israelí anunció este sábado que en las últimas 24 horas atacó más de 200 objetivos de Hezbolá en Líbano.

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