Estados Unidos, Irán y Pakistán llevan a cabo negociaciones trilaterales

Pero Sharif también se reunió en el hotel Serena con la delegación iraní, liderada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y de la que forma parte el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

El primer ministro de Pakistán, país mediador, espera que el diálogo desemboque en "una paz duradera en la región".

La guerra desatada el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán ha causado miles de muertos, sobre todo en Irán y el Líbano.

Pese a la tregua anunciada el martes, la brecha entre los beligerantes es abismal en temas cruciales como las sanciones, la situación en Líbano (donde Israel libra una guerra contra el grupo proiraní Hezbolá) y la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte del petróleo y el gas mundiales hasta que Irán lo bloqueó casi por completo.

"Progresos"

Entre los "progresos" mencionados el sábado, las agencias Fars y Tasnim destacan que Estados Unidos habría aceptado liberar "los activos iraníes y la necesidad de debates técnicos y de expertos más exhaustivos al respecto".

Pero poco antes un funcionario estadounidense desmintió que Washington hubiera aceptado desbloquearlos.

"Tenemos buenas intenciones, pero no confiamos", declaró Qalibaf, citado por la televisión iraní al llegar a la capital de Pakistán. "Nuestra experiencia en negociar con los estadounidenses siempre ha enfrentado fracasos y promesas incumplidas", afirmó.

El canciller iraní dijo a su homólogo alemán en una llamada que "Irán entra en las negociaciones con total desconfianza", informó Tasnim.

El vicepresidente JD Vance también se mostró receloso antes de partir de Washington.

"Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta", afirmó. "Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no es tan receptivo", agregó Vance.

Para propiciar el diálogo, Pakistán ha formado un equipo de expertos para abordar el tráfico marítimo o la energía nuclear, entre otros temas, declaró a la AFP una fuente diplomática.

Pero Sharif estima que las partes están en una fase de todo o nada, lo que complica "establecer una tregua duradera".

En Irán, sometido por las autoridades a un corte de internet, varios habitantes desconfían.

"No deberíamos tomarnos a Trump tan en serio. Quiere borrar una civilización del mapa y, doce horas después, establece un alto el fuego que no se basa en nada", resume a la AFP un hombre de 30 años que pidió el anonimato.