Estados Unidos, Irán y Pakistán llevan a cabo negociaciones trilaterales

Tras múltiples ultimátums, amenazas y giros desde el inicio de la guerra, Donald Trump afirmó el viernes que Irán no tenía "ninguna baza" para negociar salvo el estrecho de Ormuz.
"Se abrirá automáticamente" porque Irán "no gana dinero de otra manera", afirmó Trump, en medio de una gran expectación en los mercados.
Trump dice que EU comienza "proceso de desbloqueo" de Ormuz
Donald Trump afirmó el sábado que Estados Unidos había iniciado "el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz", y arremetió de nuevo contra los países que, según él, no hacen nada para garantizar la seguridad en esta vía clave para el comercio de hidrocarburos mundial bloqueada por Irán.
Esta afirmación del presidente estadounidense se da en momentos en que Irán y Estados Unidos comienzan negociaciones de paz en Islamabad.
"Ahora iniciamos el proceso para desbloquear el estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.
"Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos", añadió.
Según el medio Axios, que cita a un alto funcionario estadounidense, varios buques de la Armada de Estados Unidos atravesaron el estrecho de Ormuz el sábado.
Fue una operación destinada a dar confianza a los buques mercantes para que naveguen a través del estrecho, precisó el medio.
Trump también criticó a los medios de comunicación que aseguran que Irán está ganando la guerra contra Estados Unidos, "cuando en realidad todo el mundo sabe que están PERDIENDO, y PERDIENDO A LO GRANDE".
"Lo único que tienen a su favor es la amenaza de que un barco pueda 'chocar' contra una de sus minas marinas" en el estrecho de Ormuz, aseguró el presidente.
Trump también dijo que toda la flota de barcos minadores iraní, compuesta por 28 naves, "yace en el fondo del mar" por los ataques estadounidenses.
Diez muertos en Líbano
Desde la entrada en vigor del alto el fuego el miércoles, Teherán y Washington se enfrentan por la inclusión de Líbano en un acuerdo de paz.
Israel quiere seguir combatiendo a Hezbolá. El miércoles su ejército llevó a cabo en Líbano los ataques más mortíferos de esta guerra, con al menos 357 muertos en un solo día, según el último saldo del Ministerio de Salud.
El sábado, los ataques israelíes contra el sur del Líbano causaron la muerte de 10 personas, informó el Ministerio.
Israel y el gobierno libanés tienen previsto negociaciones el martes en Washington, que Hezbolá no ve con buenos ojos y que de todos modos no han silenciado las armas.
El ejército israelí anunció este sábado que en las últimas 24 horas atacó más de 200 objetivos de Hezbolá en Líbano.