Trump critica al papa León XIV por sus mensajes contra la guerra y tensa la relación con el Vaticano

Esta imagen ya fue eliminada de sus redes sociales, ya que provocó rechazo de la derecha conservadora por la comparación que parece dibujar con Jesús.
"No sé si el presidente pensó que estaba siendo gracioso o si está bajo la influencia de alguna sustancia o qué posible explicación podría tener para esta BLASFEMIA ESCANDALOSA, escribió en X Megan Basham, periodista y comentarista conservadora. "Tiene que retirar esto de inmediato y pedir perdón al pueblo estadounidense y luego a Dios", agregó.
“Esta publicación es, francamente, asquerosa e inaceptable, pero también una lectura profundamente errónea del pueblo estadounidense experimentando un verdadero y bello resurgimiento de la fe en Cristo en el medio de nuestra cultura rota”, dijo Isabel Brown, una podcaster católica.
De acuerdo con Jesús Becerril, académico del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, el uso de Trump del lenguaje religioso no responde a una convicción espiritual, sino a una estrategia política.
“Nos encontramos ante un escenario profundamente indignante, en el que la religión es instrumentalizada para justificar la guerra, alimentar discursos de odio, legitimar el racismo y la exclusión”, afirmó Becerril, de acuerdo con un comunicado de la institución educativa.
Trump admitió en la tarde del lunes que publicó la imagen, pero que no buscaba emularse con Jesús.
"Sí la publiqué, y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja", declaró Trump. "Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo hago que la gente mejore. Hago que la gente mejore mucho".
León XIV: “no tengo miedo” a la administración de EU
Desde su elección en mayo de 2025, León XIV, nacido en Chicago, ha adoptado una postura clara contra ciertas decisiones de la administración Trump, manteniendo al mismo tiempo abiertos los canales de comunicación.