¿A cuánto asciende la fortuna de los Trump?

Donald Trump posee hasta abril de este año una fortuna de 6,500 millones de dólares, de acuerdo con la última lista de Multimillonarios del Mundo de la revista Forbes. Esto representa un aumento de 1,400 millones respecto al año anterior.

También los hijos de Trump han aumentado su fortuna en el último año. El patrimonio de Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, ascendía en diciembre de 2025 a 300 millones de dólares, seis veces más que los 50 millones que poseía un año antes.

De acuerdo con la misma fuente, Eric Trump sería el más beneficiado por los negocios familiares en los últimos meses. Su fortuna asciende a 3,200 millones de dólares, después del debut en bolsa de la empresa de minado de criptomonedas American Bitcoin, que lidera.

Los negocios de Trump presentan conflictos de interés

Los hijos del presidente han hecho florecer la fortuna Trump más allá del viejo negocio inmobiliario. (FOTO: Spencer Platt/Getty Images)

Eric y Donald Trump Jr. son vicepresidentes ejecutivos de la Trump Organization, un holding que gestiona una amplia gama de propiedades y otros activos.

Los hijos del presidente han hecho florecer la fortuna Trump más allá del viejo negocio inmobiliario y han invertido en empresas que buscan hacer negocios con el gobierno de Estados Unidos, indica un reporte de la agencia Associated Press.

Por ejemplo, los hermanos Trump cerraron en marzo un acuerdo que les da acciones valoradas por millones de dólares en un fabricante de drones armados que tiene como objetivo obtener contratos con el Departamento de Defensa.

La Trump Organization también negocia con algunos de los estados del Golfo Pérsico atacados por Irán y dependientes del ejército de Estados Unidos. El gobierno de Trump anunció el 20 de marzo la aprobación de ventas de armas por 16,460 millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos y a Kuwait.