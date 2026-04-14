El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado atrás los pocos reparos de su primer mandato al frente de la Casa Blanca para ganar dinero extra y promocionar abiertamente sus intereses económicos privados.
A lo largo de su segunda presidencia, el magnate inmobiliario y sus hijos han hecho negocios que, de acuerdo con especialistas, podrían constituir un conflicto de interés.
Publicidad
¿A cuánto asciende la fortuna de los Trump?
Donald Trump posee hasta abril de este año una fortuna de 6,500 millones de dólares, de acuerdo con la última lista de Multimillonarios del Mundo de la revista Forbes. Esto representa un aumento de 1,400 millones respecto al año anterior.
También los hijos de Trump han aumentado su fortuna en el último año. El patrimonio de Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, ascendía en diciembre de 2025 a 300 millones de dólares, seis veces más que los 50 millones que poseía un año antes.
De acuerdo con la misma fuente, Eric Trump sería el más beneficiado por los negocios familiares en los últimos meses. Su fortuna asciende a 3,200 millones de dólares, después del debut en bolsa de la empresa de minado de criptomonedas American Bitcoin, que lidera.
Los negocios de Trump presentan conflictos de interés
Eric y Donald Trump Jr. son vicepresidentes ejecutivos de la Trump Organization, un holding que gestiona una amplia gama de propiedades y otros activos.
Los hijos del presidente han hecho florecer la fortuna Trump más allá del viejo negocio inmobiliario y han invertido en empresas que buscan hacer negocios con el gobierno de Estados Unidos, indica un reporte de la agencia Associated Press.
Por ejemplo, los hermanos Trump cerraron en marzo un acuerdo que les da acciones valoradas por millones de dólares en un fabricante de drones armados que tiene como objetivo obtener contratos con el Departamento de Defensa.
La Trump Organization también negocia con algunos de los estados del Golfo Pérsico atacados por Irán y dependientes del ejército de Estados Unidos. El gobierno de Trump anunció el 20 de marzo la aprobación de ventas de armas por 16,460 millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos y a Kuwait.
Publicidad
"Todo esto da la impresión de que gobiernos extranjeros pagan o rinden tributo a los negocios de Donald Trump en aparentes intentos de congraciarse con él y recibir un mejor trato en temas políticos clave, incluidos acuerdos comerciales", declaró a la AFP Noah Bookbinder, director de la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW).
Es "profundamente preocupante" que la diplomacia estadounidense pueda guiarse por los intereses financieros de la familia Trump, añadió.
El sitio Trump Family Digital Grift Wealth Tracker de la minoría demócrata en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes indica que, a partir de enero de 2026, estos esquemas han contribuido a un estimado de 2,250 millones de dólares en ganancias para los Trump.
“El presidente Trump debería servir al pueblo estadounidense, no a sus propios bolsillos”, indican los demócratas.
Las criptomonedas como parte del imperio Trump
Los hijos de Trump están involucrados en distintos negocios, alentados abiertamente por su padre desde la Casa Blanca pese a que él no los dirige.
Ha promocionado este producto en su plataforma de redes sociales Truth Social, que es parte de la empresa Trump Media.
Además, el presidente Trump y Steve Witkoff, su enviado para Rusia y Oriente Medio, están vinculados a través de sus familias a una empresa de criptomonedas llamada World Liberty Financial.
Esta empresa, cuyo sitio web dice que Trump es cofundador emérito, recibió críticas por una reciente transacción con una compañía en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.
Publicidad
Durante una gira por Oriente Medio, Trump accedió a una solicitud de las autoridades emiratíes para poder comprar chips estadounidenses de última generación, una venta que estaba restringida durante la administración de Joe Biden.