El sábado, el papa estadounidense de 70 años imploró públicamente a los líderes que pusieran fin a la violencia, diciendo: "¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!”.

En una de sus críticas más contundentes contra los conflictos que incendian el planeta, especialmente en Oriente Medio, León XIV había declarado que la fe era necesaria "para afrontar juntos este momento dramático de la historia”.

Como ya ha hecho en el pasado, Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento del papa, no mencionó a ningún responsable político por su nombre ni señaló a ningún país en particular.

Trump provoca el rechazo de los cristianos

Poco después, Trump publicó un largo mensaje en su red Truth Social, acusando sin mucho acierto a León XIV de apoyar el programa de armamento nuclear iraní, de haberse opuesto a la operación militar estadounidense en Venezuela en enero y de reunirse con simpatizantes del expresidente demócrata Barack Obama, entre otras cosas.

"No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido, DE MANERA APLASTANTE, es decir, reducir la criminalidad a niveles históricamente bajos y crear el mercado bursátil más grande de la historia", escribió el mandatario.

Trump ha calificado al pontífice de "DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior", sugiriendo que los cardenales sólo eligieron a León como papa en mayo de 2025 porque era estadounidense y un posible puente con Washington.

Acompañó su mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial en la que se le ve, con toga blanca y roja, imponiendo la mano sobre la frente de un enfermo en una cama de hospital, rodeado de personas en oración, y con un fondo de bandera estadounidense, la estatua de la Libertad, aviones de combate, águilas y otras figuras en el cielo.