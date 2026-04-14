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Internacional

Trump vs. León XIV: el presidente de EU se lanza contra el papa por sus críticas a la guerra

El primer papa estadounidense ha dicho que no tiene miedo al mandatario republicano, quien califica al líder católico como alguien “débil” y a quien le “gusta el crimen”.
mar 14 abril 2026 09:25 AM
Esta ilustración fotográfica creada el 13 de abril de 2026 muestra una foto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una pantalla y una imagen generada por IA que publicó en su plataforma Truth Social que se representa a sí mismo como Jesucristo después de criticar al Papa León XIV.
Trump publicó una imagen generada por inteligencia artificial que aparentemente lo representa a él mismo como Jesús. (FOTO: MANDEL NGAN/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó durante los últimos días contra el papa León XIV, quien ha criticado la guerra contra Irán, sin señalar al mandatario estadounidense de manera directa.

"No soy un gran seguidor del papa León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen", dijo Trump el domingo en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Trump acusó al pontífice de "jugar con un país que quiere un arma nuclear”.

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El sábado, el papa estadounidense de 70 años imploró públicamente a los líderes que pusieran fin a la violencia, diciendo: "¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!”.

En una de sus críticas más contundentes contra los conflictos que incendian el planeta, especialmente en Oriente Medio, León XIV había declarado que la fe era necesaria "para afrontar juntos este momento dramático de la historia”.

Como ya ha hecho en el pasado, Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento del papa, no mencionó a ningún responsable político por su nombre ni señaló a ningún país en particular.

Trump provoca el rechazo de los cristianos

Poco después, Trump publicó un largo mensaje en su red Truth Social, acusando sin mucho acierto a León XIV de apoyar el programa de armamento nuclear iraní, de haberse opuesto a la operación militar estadounidense en Venezuela en enero y de reunirse con simpatizantes del expresidente demócrata Barack Obama, entre otras cosas.

"No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido, DE MANERA APLASTANTE, es decir, reducir la criminalidad a niveles históricamente bajos y crear el mercado bursátil más grande de la historia", escribió el mandatario.

Trump ha calificado al pontífice de "DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior", sugiriendo que los cardenales sólo eligieron a León como papa en mayo de 2025 porque era estadounidense y un posible puente con Washington.

Acompañó su mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial en la que se le ve, con toga blanca y roja, imponiendo la mano sobre la frente de un enfermo en una cama de hospital, rodeado de personas en oración, y con un fondo de bandera estadounidense, la estatua de la Libertad, aviones de combate, águilas y otras figuras en el cielo.

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Esta imagen ya fue eliminada de sus redes sociales, ya que provocó rechazo de la derecha conservadora por la comparación que parece dibujar con Jesús.

"No sé si el presidente pensó que estaba siendo gracioso o si está bajo la influencia de alguna sustancia o qué posible explicación podría tener para esta BLASFEMIA ESCANDALOSA, escribió en X Megan Basham, periodista y comentarista conservadora. "Tiene que retirar esto de inmediato y pedir perdón al pueblo estadounidense y luego a Dios", agregó.

“Esta publicación es, francamente, asquerosa e inaceptable, pero también una lectura profundamente errónea del pueblo estadounidense experimentando un verdadero y bello resurgimiento de la fe en Cristo en el medio de nuestra cultura rota”, dijo Isabel Brown, una podcaster católica.

De acuerdo con Jesús Becerril, académico del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, el uso de Trump del lenguaje religioso no responde a una convicción espiritual, sino a una estrategia política.

“Nos encontramos ante un escenario profundamente indignante, en el que la religión es instrumentalizada para justificar la guerra, alimentar discursos de odio, legitimar el racismo y la exclusión”, afirmó Becerril, de acuerdo con un comunicado de la institución educativa.

Trump admitió en la tarde del lunes que publicó la imagen, pero que no buscaba emularse con Jesús.

"Sí la publiqué, y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja", declaró Trump. "Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo hago que la gente mejore. Hago que la gente mejore mucho".

León XIV: “no tengo miedo” a la administración de EU

Desde su elección en mayo de 2025, León XIV, nacido en Chicago, ha adoptado una postura clara contra ciertas decisiones de la administración Trump, manteniendo al mismo tiempo abiertos los canales de comunicación.

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El papa quiso desmarcarse este lunes de la polémica.

"No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él (Trump), el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz", declaró el papa estadounidense a los periodistas a bordo del avión que lo lleva a Argelia.

"No tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio", dijo León.

"Creo que la Iglesia tiene el deber moral de pronunciarse con toda claridad contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación", aseguró, aunque reiteró que no se considera un "político " y que no tiene intención de "debatir" con Trump.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó este lunes de "inaceptables" las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al papa León XIV, después de que el pontífice estadounidense se pronunciara contra la guerra en Oriente Medio.

"Considero inaceptables las palabras del presidente Trump sobre el Santo Padre. El papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra", afirmó en un comunicado.

Unas horas más tarde, Trump rechazó retractarse de sus palabras. "No hay nada de lo que disculparse. Él está equivocado", dijo a los periodistas, y volvió a calificarle de "débil”.

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Papa León XIV Guerra Estados Unidos

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