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Internacional

Detienen en México a uno de los delincuentes más buscados en Europa, tiene ficha roja por la Interpol

La Secretaría de Seguridad informó que detuvo a János Balla, considerado como uno de los 10 delincuentes más buscados de Europa, con ficha roja por la Interpol.
sáb 18 abril 2026 12:08 PM
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Derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János "N", alias “Dániel Takács” considerado uno de los 10 más buscados en Europa. (Foto: @OHarfuch / 𝕏)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, informó que fue detenido János Balla, alias “Dániel Takács” (en adelante, János N), uno de los criminales más buscados en Europa, mediante un operativo conjunto en Quintana Roo.

János N, de nacionalidad húngara, cuenta con una orden de arresto en su país por tráfico de estupefacientes, y tiene ficha roja de Interpol y otra orden de aprehensión de Europol. Al ser detenido, se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).

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Detienen a uno de los 10 más buscados de Europa en Quintana Roo

Tras mecanismos de cooperación internacional, elementos de seguridad y migración lograron localizar a János “N”, en el municipio de Benito Juárez, y lograron su detención en la avenida Politécnico, en Quintana Roo.

Para el operativo participaron miembros de la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado.

Después de su puesta en disposición al INM, se dará continuidad para su deportación controlada hacia Europa.

¿Quién es János N, el criminal capturado?

De acuerdo con la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos (European Network of Fugitive Active Search Teams, ENFAST), apoyada por la Europol, János, de 48 años , está sentenciado a seis años de prisión por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrólicas.

La ENFAST detalló que dirigió un grupo delictivo organizado que traficaba cocaína y MDMA (éxtasis) al menos entre el verano de 2014 y abril de 2015, en Hungría. János “N” compraba las drogas de otra persona, quien también fue identificada y condenada en el mismo caso.

Se determinó que al menos cuatro personas le entragaban los estupefacientes.

La Interpol lo calificó como ficha roja (o notificación roja), que solicita a las fuerzas del orden a nivel mundial a localizarlo y detenerlo provisionalmente, para extraditarla.

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Criminalidad Interpol Omar García Harfuch SSP

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