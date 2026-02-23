Las 10 mujeres más buscadas por la DEA: una es mexicana y la acusan de estos graves delitos

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que aún sigue dentro de la lista de los más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, hasta la mañana de este lunes 23 de febrero, vale la pena ubicar a las mujeres más buscadas, entre ellas, una mexicana.
Al contrario de los 10 más buscados por los diversos delitos de narcotráfico, por las mujeres no se ofrece algún tipo de recompensa monetaria, a pesar de que algunas de ellas tienen en sus fichas de búsqueda como "muy peligrosas".
Las 10 mujeres más buscadas por la DEA
Alenka Karner, también conocida como Alenka HRIBAR, Alenka HRIBAK.
Junto a Mihael Karner, (esposo) y Matevz Karner (cuñado) de Alenka, se incorporaron en 2019 al Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado de los EU.
Mihael Karner es el líder y presuntamente responsable de la fabricación y distribución de millones de dosis de esteroides anabólicos a la nación estadounidense. En colaboración con Alenka Karner Matevz Karner la organización utiliza una serie de fabricantes, mayoristas y reenvasadores/transportistas, con sede en varios países, para controlar la fabricación y distribución de los esteroides.
Además, la organización Karner controla más de 200 sitios web que se utilizan para anunciar y vender las drogas.
“La organización Karner utiliza un complejo esquema de empresas fantasma y cuentas bancarias asociadas para transferir los ingresos ilícitos que recibe mediante diversos métodos de pago, como Western Union/MoneyGram, transferencias bancarias y tarjetas de crédito”, detalla la DEA.
Alenka Karner nació el 4 de septiembre de 1978, es rubia, tiene ojos azules y mide 1.65 cm.
Alma Delia Cortés, también conocida como Marina Cortez, Alma Delia Villa Cortez, Alma Cortez Villa y Alma Villa Cortez, se le busca por violaciones a la ley federal de los Estados Unidos. No se ofrece una recompensa por datos que lleven a su captura, pero se le considera peligrosa.
De acuerdo con los datos proporcionados por la DEA, nació en 1970, por lo que este año cumpliría 56 años.
La mexicana Alma Nelly del Río Pompa es originaria de Monterrey, Nuevo León, y de acuerdo con la ficha de búsqueda de la DEA, tiene 60 años, ya que nació en 1966. Tiene el apodo de “Lica”, “La Licenciada” o “La Lic”. Se le busca por el delito de conspiración, además de que se le considera peligrosa.
Amanda Christine Hoback
Nació en 1987, tiene color de cabello negro, ojos color verdes, y se le acusa de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas.
Amy Nichole Wells
De acuerdo con la ficha de búsqueda, nació en 1981, tiene color y ojos de color marrón. Se le busca por el delito de conspiración para traficar metanfetamina. Al igual que las otras nueve mujeres que encabezan la lista no se ofrece una recompensa por datos que logren ubicarla y detenerla.
Ana Félix o Félix María
Se advierte a la ciudadanía en un cintillo color rojo que tenga cuidado en caso de reconocerla, por lo que se recomienda no intentar detenerla, si no más bien comunicarse al 911 o a los teléfonos de la policía local. Se le acusa de posesión y distribución de drogas.
La última dirección conocida es Paramount, California. No hay datos de año de nacimiento. Entre sus características está que su color de cabello y ojos es marrón.
Mesa, Arizona es el lugar de la última dirección donde se le ubica. Nació en 1986, por lo que en 2026 tendría 40 años. Se le persigue por el delito de narcotráfico. El color de su cabello y ojos es marrón. Al igual que otras mujeres que están dentro de la lista no hay mayores satos, solo se solicita a la ciudadanía que en caso de ubicarla, llamar al 911 o a un teléfono de la policía local.
Brenda Rodríguez
Nació en 1985, por lo que este 2026 tendría 41 años. Se le acusa de posesión y distribución de metanfetamina. Se recomienda llamar al 911 o comunicarse a la oficina de la DEA más cercana para obtener información. Es de origen hispano aunque no se detalla el lugar de origen.
La coreana
Brenda Zapata también conocida como “La coreana”, quien a pesar de su apodo es de origen hispano, de acuerdo con los datos que ofrece la DEA. Se le acusa de conspiración y posesión con intención de distribuir marihuana, cocaína, metanfetamina y lavado de dinero.
Erika Perla Álvarez-Ayala
Se le busca por el delito de narcotráfico. Es de nacionalidad hispana y nació en 1992, por lo que este año cumpliría 30 años; lo que la ubica como la más joven de la lista de las más buscadas.