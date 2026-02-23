Las 10 mujeres más buscadas por la DEA: una es mexicana y la acusan de estos graves delitos

Las 10 mujeres más buscadas por la DEA

Alenka Karner, también conocida como Alenka HRIBAR, Alenka HRIBAK.

Junto a Mihael Karner, (esposo) y Matevz Karner (cuñado) de Alenka, se incorporaron en 2019 al Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado de los EU.

Mihael Karner es el líder y presuntamente responsable de la fabricación y distribución de millones de dosis de esteroides anabólicos a la nación estadounidense. En colaboración con Alenka Karner Matevz Karner la organización utiliza una serie de fabricantes, mayoristas y reenvasadores/transportistas, con sede en varios países, para controlar la fabricación y distribución de los esteroides.

Además, la organización Karner controla más de 200 sitios web que se utilizan para anunciar y vender las drogas.

“La organización Karner utiliza un complejo esquema de empresas fantasma y cuentas bancarias asociadas para transferir los ingresos ilícitos que recibe mediante diversos métodos de pago, como Western Union/MoneyGram, transferencias bancarias y tarjetas de crédito”, detalla la DEA.

Alenka Karner nació el 4 de septiembre de 1978, es rubia, tiene ojos azules y mide 1.65 cm.

Alenka Karner es originaria de Liubliana, Eslovenia. (Foto: DEA)

Alma Delia Cortés, también conocida como Marina Cortez, Alma Delia Villa Cortez, Alma Cortez Villa y Alma Villa Cortez, se le busca por violaciones a la ley federal de los Estados Unidos. No se ofrece una recompensa por datos que lleven a su captura, pero se le considera peligrosa.

De acuerdo con los datos proporcionados por la DEA, nació en 1970, por lo que este año cumpliría 56 años.

Los datos revelan que California es la última dirección donde se le ubica. (Foto: DEA )

La mexicana Alma Nelly del Río Pompa es originaria de Monterrey, Nuevo León, y de acuerdo con la ficha de búsqueda de la DEA, tiene 60 años, ya que nació en 1966. Tiene el apodo de “Lica”, “La Licenciada” o “La Lic”. Se le busca por el delito de conspiración, además de que se le considera peligrosa.

La mujer es originaria de Monterrey, Nuevo León. (Foto: DEA )

Amanda Christine Hoback

Nació en 1987, tiene color de cabello negro, ojos color verdes, y se le acusa de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas.