Wedding —canadiense de 44 años, nació el 14 de septiembre de 1981— y vivió en México por más de una década,de acuerdo a lo que informó este 23 de enero, el director del FBI, Kash Patel, confirmó la detención en México del exatleta olímpico la noche del jueves 22 de enero de 2026 y que este viernes 23 se está trasladando a Estados Unidos.

"Se cree que Wedding se ha escondido en México durante más de una década, y ha sido buscado por cargos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024. Supuestamente dirigía y participaba en una operación transnacional de tráfico de drogas que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, hacia Estados Unidos y Canadá, como miembro del Cártel de Sinaloa", detalló.

Desde marzo de 2025 figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, informó el Departamento de Estado .

Las autoridades lo identifican con una larga lista de alias utilizados para operar y evadir la ley, entre ellos: “James Conrad King”, “Jesse King”, “El Jefe”, “El Toro”, “Mexi”, “Public Enemy”, “Giant”, “Grande”, “El Coco”, así como diversas claves alfanuméricas empleadas en comunicaciones encriptadas.

Actualmente está acusado de dirigir una organización criminal, así como de asesinato, intento de asesinato y conspiración para poseer, distribuir y exportar cocaína.

Una acusación federal revelada el 19 de noviembre de 2025 lo señala por ordenar el asesinato de Jonathan Acebedo-García, exintegrante de su grupo y testigo cooperante. (-/AFP)

Trayectoria deportiva y antecedentes penales

Originario de Thunder Bay, Ontario, Wedding participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, donde obtuvo el puesto 24 en el slalom gigante paralelo. En los años siguientes, su nombre apareció en investigaciones relacionadas con drogas.

En 2010 fue sentenciado a cuatro años de prisión en Estados Unidos tras intentar comprar cocaína a un agente encubierto. Después de cumplir esa condena, estableció residencia en México.