La guerra acerca el riesgo nuclear a plantas estratégicas en Europa y Medio Oriente

A los riesgos en Europa del Este se sumó el año pasado la preocupación por la seguridad de las instalaciones nucleares de Irán, objetivo de los ataques de Estados Unidos e Israel.

Zaporiyia, el principal riesgo

La central nuclear de Zaporiyia, ubicada a las orillas del río Dniéper en el sureste de Ucrania, es la más grande de Europa, con 6 reactores VVER-1000 capaces de producir, en su conjunto, alrededor de 6000 MW de electricidad.

Hasta que la guerra con Rusia estalló en 2022, estos reactores llegaron a abastecer más de un 20% de la demanda de electricidad de Ucrania.

Sin embargo, los constantes bombardeos contra las instalaciones nucleares y la destrucción de la represa de Kajovka, que suministraba los volúmenes de agua necesarios para llevar a cabo el proceso de fisión, limitaron la capacidad de producción de los reactores, cuya actividad se volvió peligrosa al no contar con las garantías de funcionamiento necesarias.

Actualmente no produce electricidad, pero debe tener un suministro externo constante para refrigerar el combustible y evitar el riesgo de fusión de sus núcleos.

En octubre, la planta recuperó el suministro eléctrico exterior tras un corte de un mes que obligó a activar generadores diésel para las labores de enfriamiento. Este suministro externo ha fluctuado en la guerra, e incluso ha quedado suspendido por varias semanas.

“Sin un suministro eléctrico externo confiable, ninguna central nuclear puede operar con seguridad, ni siquiera estando parada”, dijo en enero Rafael Grossi, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Desde el inicio del conflicto, la agencia de Naciones Unidas ha logrado cinco treguas locales para permitir la reparación de las líneas eléctricas dañadas. La más reciente fue anunciada el 26 de marzo.

Hasta que la guerra con Rusia estalló en 2022, la planta de Zaporiyia llegó a abastecer más de un 20% de la demanda de electricidad de Ucrania. (FOTO: Carl Court/Getty Images)

Chernóbil, de nuevo en la mira

Los riesgos no se limitan a Zaporiyia; Chernóbil , al norte del país, también ha sido alcanzada por la guerra