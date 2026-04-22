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Internacional

A 40 años de Chernóbil, la energía nuclear retoma fuerza a nivel global

La transición energética y la demanda eléctrica reactivan inversiones y planes en decenas de países, pese a riesgos históricos del sector.
mié 22 abril 2026 04:55 AM
Cadetes ucranianos y otros visitan el monumento a las víctimas de Chernobyl el 26 de abril de 2023 en Kiev, Ucrania. El 26 de abril de 1986, un reactor de la central nuclear de Chernobyl, al noroeste de Kiev, explotó después de que una prueba de seguridad saliera mal, extendiendo la radiación a lo largo de miles de kilómetros cuadrados
En 2006, Greenpeace estimó que 100,000 murieron por los efectos radiactivos de la catástrofe nuclear. (FOTO: ROMAN PILIPEY/Getty Images)

La catástrofe de Chernóbil, que cumplirá 40 años este domingo, provocó que que la energía nuclear tuviera mala fama por años, por lo que muchos países le dieron la espalda a esta forma de generar electricidad.

En las décadas que siguieron al accidente, países como Alemania cerraron plantas nucleares ante la presión de grupos de defensa del medio ambiente. Sin embargo, actualmente decenas de gobiernos consideran construir este tipo de infraestructura para satisfacer sus necesidades energéticas.

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¿Qué sucedió en Chernóbil?

El 26 de abril de 1986, a las 01:23 horas, el reactor número 4 de la central de Chernóbil, situado a un centenar de kilómetros de Kiev, explotó durante una prueba de seguridad.

Durante 10 días, el combustible nuclear ardió y liberó a la atmósfera elementos radioactivos que contaminaron, según algunas estimaciones, hasta tres cuartas partes de Europa, especialmente las entonces repúblicas soviéticas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia.

Las autoridades soviéticas intentaron esconder este accidente. El líder soviético Mijaíl Gorbachov no habló públicamente hasta el 14 de mayo.

Unas 116,000 personas fueron evacuadas en 1986 de los alrededores de la central, que siguen actualmente prácticamente inhabitados. En los años posteriores, 230,000 siguieron sus pasos.

Durante cuatro años, unas 600,000 personas se desplegaron en el lugar de la catástrofe con escasa o ninguna protección para sofocar el incendio, aislar el reactor con una cubierta de hormigón y limpiar los alrededores.

El balance de víctimas de la catástrofe sigue siendo objeto de debate. El comité científico de la ONU (UNSCEAR) solo reconoce oficialmente una treintena de muertos entre los operarios y bomberos que fallecieron por la radiación después de la explosión.

En 2006, Greenpeace estimó que 100,000 personas murieron por los efectos radiactivos de la catástrofe nuclear.

La central de Chernóbil mantuvo su producción de electricidad hasta diciembre de 2000, cuando la presión de los occidentales logró apagar su último reactor operativo.

Tras años de dilación, a finales de 2016 se instaló un gigantesco arco de acero estanco sobre el reactor dañado, una estructura que cubrió el agrietado e inestable "sarcófago" de hormigón y que debe garantizar la seguridad durante los próximos 100 años.

Un nuevo auge nuclear

Chernóbil primero, y el accidente de la central nuclear de Fukushima, en Japón, 25 años más tarde, hicieron que el sector nuclear cayera en desgracia por años.

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Pero este tipo de generación vive un renovado interés en el mundo, impulsado por los retos de soberanía energética, de descarbonización de la energía y auge de la inteligencia artificial, que requiere grandes cantidades de electricidad.

La energía nuclear representa actualmente 10% de la electricidad producida en el mundo, con 417 reactores en unos 30 países. Aunque en algunos de estos lugares, sobre todo en Europa del Este, supera un 40% de la producción de electricidad.

Otros 40 países "han manifestado un interés firme" en esa fuente energética, afirmó en marzo el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), citando a Argentina y Sudáfrica, países que ya cuentan con reactores.

De acuerdo con un reporte del OIEA publicado en agosto de 2025, tres países avanzan en la construcción de sus plantas de energía nuclear: Bangladesh (2 unidades), Egipto (4 unidades) y Turquía (4 unidades), con actividades de puesta en marcha que ya han comenzado en el primero y el último país.

El mismo reporte indica que cinco países —Irak, Jamaica, Myanmar, Ruanda y Singapur— iniciaron en 2024 sus consideraciones sobre la energía nuclear.

Otros países, como Bélgica, Corea del Sur y Suecia, reconsideraron sus intenciones de eliminar gradualmente la energía nuclear, mientras que otros, como Malasia y Vietnam, decidieron reiniciar sus programas.

Mapa reactores nucleares.jpg

Europa invertirá millones

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió el 11 de marzo que la Unión Europea reservará 200 millones de euros (233 millones de dólares) para respaldar "tecnologías nucleares innovadoras” y dijo que fue un "error estratégico" alejarse de esta energía.

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"Fue un error estratégico que Europa diera la espalda a una fuente fiable y asequible de energía de bajas emisiones", aseguró Von der Leyen, al anunciar que la UE "creará una garantía de 200 millones de euros para apoyar la inversión en tecnologías nucleares innovadoras”.

Von der Leyen hizo estas declaraciones en una cumbre en París que busca relanzar el uso de la energía atómica para generar electricidad, cuando la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán expuso la fragilidad de las economías dependientes del petróleo importado.

Al igual que en 2022, tras la invasión rusa a Ucrania, la crisis en Medio Oriente expuso la vulnerabilidad de los países dependientes de la importación de petróleo, con riesgos de suministro y volatilidad de los mercados.

"Está en el interés de los países europeos, para su seguridad energética y su soberanía, desarrollar más energías renovables, como solar y eólica, y regresar fuertemente a la energía nuclear", destacó Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), en un evento.

Pero para la organización ecologista Greenpeace, la energía nuclear no es la solución "para abandonar lo antes posible los combustibles fósiles, a diferencia de las energías renovables y el ahorro energético".

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Política nuclear Chernóbil

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