Italia responde a Trump la propuesta que hizo a la FIFA para que juegue el Mundial en vez de Irán

Recomponer lazos

La idea de Zampolli se enmarca en el intento por recomponer los lazos entre Trump y Giorgia Meloni, después de que la primera ministra italiana se distanciara del mandatario estadounidense por los ataques de este contra el papa León XIV debido a la guerra de Irán, informó el Financial Times.

Sin embargo, la idea fue rechazada desde Italia este jueves, empezando por el ministro de Deportes, Andrea Abodi.

"Primero que todo, no es posible. Y luego, no es apropiado, te tienes que clasificar en el campo", dijo Abodi a las agencias ANSA y AGI.

El presidente del Comité Olímpico Italiano, Luciano Buonfiglio, también se manifestó en términos similares: "Me sentiría ofendido. Hay que clasificarse en el campo".

La embajada iraní en Roma respondió por su parte diciendo que la propuesta demostraba el "quiebra moral" de Estados Unidos y que Italia no necesitaba "privilegios políticos" para demostrar su grandeza futbolística.

Italia ha ganado la Copa del Mundo cuatro veces, pero quedó fuera del torneo por tercera vez consecutiva tras perder en la tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca de clasificación.

Base en EU

Al inicio del conflicto en Oriente Medio desencadenado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán había mencionado un "boicot" de la competición, antes de solicitar a la FIFA que trasladara sus partidos de Estados Unidos a México.

El reglamento de la FIFA confiere a la organización el poder de decidir por sí sola las medidas que deben tomarse si una selección, en este caso Irán, llegara a retirarse.

El combinado iraní debe disputar sus tres partidos del Grupo G en Los Ángeles contra Nueva Zelanda (16 de junio) y Bélgica (21 de junio), y luego en Seattle contra Egipto (27 de junio).

Su campamento base se supone que estará ubicado en Tucson, Arizona.

Infantino es muy cercano a Trump, una relación estrecha que ha suscitado algunas críticas.

El patrón de la FIFA ha expresado su esperanza de que haya una "situación pacífica" en Oriente Medio.