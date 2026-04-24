Sheinbaum elige embajador con perfil financiero rumbo a revisión del T-MEC

Sheinbaum indicó en su conferencia de prensa del jueves que Moctezuma ocuparía otros espacios en el gobierno de México.

La mandataria señaló el jueves que aún faltan varios pasos para concretar la llegada de Lazzeri a Washington. En primer lugar, debe recibir el beneplácito del gobierno estadounidense y, posteriormente, su nombramiento deberá ser aprobado por el Senado mexicano

El tema económico, la prioridad para Sheinbaum

Roberto Lazzeri ha hecho la mayor parte de su carrera política en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En 2020 fue director general de Deuda Pública y director general de Captación en Secretaría de Hacienda. También se desempeñó como jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que ocupó desde julio de 2022 y hasta su nombramiento al frente de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco del Comercio Exterior (Bancomext).

Jorge Schiavón, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, explica que es común que funcionarios de la Secretaría de Hacienda sean nombrados como embajadores en momentos en los que se busca priorizar la economía.

Por ejemplo, Gustavo Petricioli, quien fue Secretario de Hacienda entre 1986 y 1988, fue embajador de México en Estados Unidos de 1989 a 1993, en un momento en el que se renegociaba la deuda externa.

“Al final de cuentas, la política exterior de México tiene un fortísimo componente, sí político y diplomático, pero también un fortísimo componente de carácter económico en el ámbito tanto comercial como en el ámbito financiero”, dice el también vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

La selección de Lazzeri ocurre pocas semanas antes del inicio formal de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para julio.