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Internacional

Sheinbaum elige embajador con perfil financiero rumbo a revisión del T-MEC

La propuesta de Roberto Lazzeri para Washington apunta a fortalecer la estrategia económica de México ante la negociación comercial y financiera con Estados Unidos.
vie 24 abril 2026 05:55 AM
Roberto Lazzeri Montaño, director General de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, durante el inicio de la convocatoria del Programa "Proyectos Ciudadanos de la Impulsora de Innovación México"
Lazzeri se dessempeña como director de Nafin y Bancomext. (FOTO: Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

La propuesta de Roberto Lazzeri como embajador de México en Washington muestra que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el tema económico como la prioridad de la relación bilateral con Estados Unidos.

El nombramiento de Lazzeri para sustituir a Esteban Moctezuma no responde a una ruptura, sino a un cambio de estrategia, en la que busca un perfil con más experiencia técnica, comentó José Joel Peña, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM en entrevista con Expansión.

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Sheinbaum indicó en su conferencia de prensa del jueves que Moctezuma ocuparía otros espacios en el gobierno de México.

La mandataria señaló el jueves que aún faltan varios pasos para concretar la llegada de Lazzeri a Washington. En primer lugar, debe recibir el beneplácito del gobierno estadounidense y, posteriormente, su nombramiento deberá ser aprobado por el Senado mexicano

El tema económico, la prioridad para Sheinbaum

Roberto Lazzeri ha hecho la mayor parte de su carrera política en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En 2020 fue director general de Deuda Pública y director general de Captación en Secretaría de Hacienda. También se desempeñó como jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que ocupó desde julio de 2022 y hasta su nombramiento al frente de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco del Comercio Exterior (Bancomext).

Jorge Schiavón, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, explica que es común que funcionarios de la Secretaría de Hacienda sean nombrados como embajadores en momentos en los que se busca priorizar la economía.

Por ejemplo, Gustavo Petricioli, quien fue Secretario de Hacienda entre 1986 y 1988, fue embajador de México en Estados Unidos de 1989 a 1993, en un momento en el que se renegociaba la deuda externa.

“Al final de cuentas, la política exterior de México tiene un fortísimo componente, sí político y diplomático, pero también un fortísimo componente de carácter económico en el ámbito tanto comercial como en el ámbito financiero”, dice el también vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

La selección de Lazzeri ocurre pocas semanas antes del inicio formal de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para julio.

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“Coincide con una etapa en la que la relación entre Estados Unidos y México está atravesada, sobre todo, por la revisión T-MEC, especialmente las reglas de origen, la defensa de las cadenas de suministro y la presión arancelaria sobre sectores estratégicos”, explica Peña.

Además del tema comercial, la propuesta de Lazzeri como embajador también responde a otro tema clave de la agenda bilateral: el combate al lavado de dinero de los cárteles del narcotráfico, nombrados como organizaciones terroristas extranjeras por el gobierno de Estados Unidos.

El año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió al gobierno de Claudia Sheinbaum sobre los vínculos de tres bancos mexicanos —CIBanco, Vector e Intercam— con el crimen organizado. Las autoridades mexicanas iniciaron un proceso para escindir el negocio fiduciario de Intercam Banco y CI Banco. Estos fondos fueron transferidos a Nafin, institución encabezada por Lazzeri desde agosto del año pasado.

“Ahí está justamente su gran experiencia, porque él fue el que ayudó a negociar justamente el tema de los tres bancos mexicanos” acusados de lavado de dinero, dice Schiavón.

La migración, el gran reto del próximo embajador

Para los especialistas consultados por Expansión, el mayor reto para Lazzeri en la embajada será el tema migratorio.

El número de entradas de migrantes irregulares a Estados Unidos a través de la frontera con México se ha desplomado de manera dramática desde la entrada al poder del presidente Donald Trump, lo que ha reducido la presión al gobierno mexicano.

Sin embargo, la situación es distinta para los más de cinco millones de migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, la mayoría de manera irregular. El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) aumentó el número de detenciones de inmigrantes y se reporta un mayor uso de la fuerza durante los arrestos.

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Desde enero de 2025, 15 mexicanos han muerto en centros de detención del ICE. Además, el gobierno de Donald Trump ha deportado a 177,000 migrantes mexicanos.

“El gran reto que va a tener la embajada de Estados Unidos es fortalecer, en ese caso, la coordinación con Relaciones Exteriores y con toda la red consular, porque lo que estamos viendo no había pasado desde hace 40 años, cuando se aprobó la última reforma migratoria en Estados Unidos”, dice José Ramos, académico del Colegio de la Frontera Norte.

Schiavón señala que la red consular mexicana en Estados Unidos, la más grande del mundo, enfrenta tres restricciones especialmente: una reducción presupuestaria, falta de personal y una desprofesionalización de los perfiles de los cónsules, aunque indica que en el caso de las representaciones más importantes, como Los Ángeles y Chicago, estas siguen en manos de diplomáticos de carrera.

Para Ramos es necesario fortalecer las labores de defensa a los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

“Si esos migrantes hubieran contado con asesoría legal eficaz y especializada, cuando menos cerca del 60% no pudieron haber sido deportados”, asegura Ramos, pues es el porcentaje de inmigrantes mexicanos que han vivido por 10 años o más en Estados Unidos.

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Claudia Sheinbaum

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