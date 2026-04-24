Sheinbaum elige embajador con perfil financiero rumbo a revisión del T-MEC

“Coincide con una etapa en la que la relación entre Estados Unidos y México está atravesada, sobre todo, por la revisión T-MEC, especialmente las reglas de origen, la defensa de las cadenas de suministro y la presión arancelaria sobre sectores estratégicos”, explica Peña.
Además del tema comercial, la propuesta de Lazzeri como embajador también responde a otro tema clave de la agenda bilateral: el combate al lavado de dinero de los cárteles del narcotráfico, nombrados como organizaciones terroristas extranjeras por el gobierno de Estados Unidos.
El año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió al gobierno de Claudia Sheinbaum sobre los vínculos de tres bancos mexicanos —CIBanco, Vector e Intercam— con el crimen organizado. Las autoridades mexicanas iniciaron un proceso para escindir el negocio fiduciario de Intercam Banco y CI Banco. Estos fondos fueron transferidos a Nafin, institución encabezada por Lazzeri desde agosto del año pasado.
“Ahí está justamente su gran experiencia, porque él fue el que ayudó a negociar justamente el tema de los tres bancos mexicanos” acusados de lavado de dinero, dice Schiavón.
La migración, el gran reto del próximo embajador
Para los especialistas consultados por Expansión, el mayor reto para Lazzeri en la embajada será el tema migratorio.
El número de entradas de migrantes irregulares a Estados Unidos a través de la frontera con México se ha desplomado de manera dramática desde la entrada al poder del presidente Donald Trump, lo que ha reducido la presión al gobierno mexicano.
Sin embargo, la situación es distinta para los más de cinco millones de migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, la mayoría de manera irregular. El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) aumentó el número de detenciones de inmigrantes y se reporta un mayor uso de la fuerza durante los arrestos.