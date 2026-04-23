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Economía

México refuerza equipo para el T-MEC; las negociaciones serán difíciles: Ebrard

El secretario de Economía dice que hay avances en el cumplimiento de compromisos con EU. De 54 puntos pendientes, México solo mantiene tres, aunque surgen nuevos temas.
jue 23 abril 2026 05:28 PM
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Marcelo Ebrard presentó los resultados de la segunda ronda de conversaciones con EU a la presidenta. (Foto: Secretaría de Economía.)

México entra a la revisión del T-MEC con un equipo ampliado y una estrategia enfocada en producción regional, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard , para esto el gobierno integró un grupo multidisciplinario para enfrentar una negociación que anticipa será compleja y decisiva.

“Sí veo que van a ser unas negociaciones difíciles, sin duda. O sea, no creo que van a ser fáciles. Pero el que México tenga ya conversaciones formales y que arranquemos el 26 de mayo, pues señala que lo que se ha venido avanzando va a tener un resultado, a pesar de la dificultad en la que estamos viviendo”, dijo.

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Por instrucción de la presidenta, el equipo incluye especialistas de distintas áreas. Ebrard confirmó la incorporación del secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial; Roberto Lazzeri , director general de Nafin y Bancomext y perfilado por Claudia Sheinbaum para embajador de México en Estados Unidos, y Diana Alarcón González, representante de México en el Banco Mundial.

También se contará con el apoyo de Roberto Velasco Álvarez, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, “si es necesario”.

La decisión responde a la necesidad de integrar un equipo con experiencia técnica en el T-MEC, que abarca desde agroindustria, manufactura avanzada, servicios financieros y telecomunicaciones.

Berdegué encabezará los temas agropecuarios, con foco en productos sensibles como azúcar y tomate. Gómez aportará la visión del sector privado en medio de la reconfiguración industrial, mientras Alarcón sumará análisis económico internacional con base en su experiencia en organismos globales.

“Si se necesita que se integren más compañeras o compañeros, también lo haremos, porque puede ser, acuérdense que son muchos capítulos, entonces si se abren otros temas, también lo haremos para que estemos completos”, explicó Ebrard.

El arranque formal de las negociaciones está previsto para el 26 de mayo, aunque las conversaciones técnicas del T-MEC ya avanzan. México llega con terreno ganado, porque de los 54 puntos señalados por Estados Unidos, solo restan tres, aunque surgieron 13 nuevos temas en la revisión reciente.

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Menos Asia

México y Estados Unidos buscan reducir su dependencia de Asia , que hoy supera 85% en sectores como semiconductores, farmacéutica y electrónica.

Ambos países buscan sustituir importaciones y aumentar la producción en Norteamérica. La discusión se centra en qué fabricará cada país y cómo se integrarán las cadenas de valor sin aranceles entre ellos.

En semiconductores, el país participa con apenas 3% o 4% del mercado de Estados Unidos. Sin embargo, la reconfiguración productiva puede elevar esa participación hasta cerca de 30% en el mediano plazo.

Ventaja frente a competidores

La actual política estadounidense se apoya más en aranceles y reglas de origen que en libre comercio, lo que anticipa tensiones en la negociación.

El país paga menos aranceles efectivos que sus principales competidores. Mientras China enfrenta tasas cercanas a 30% y Vietnam alrededor de 20%, México se mantiene por debajo de 4%. Esa diferencia impulsa el crecimiento de las exportaciones mexicanas.

“El problema principal son dos ideas distintas”, explicó Ebrard sobre la negociación. El tratado original se basó en apertura comercial, pero el nuevo enfoque estadounidense privilegia control y contenido regional.

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Revisión T-MEC 2026 T-MEC Marcelo Ebrard

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