Por instrucción de la presidenta, el equipo incluye especialistas de distintas áreas. Ebrard confirmó la incorporación del secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial; Roberto Lazzeri , director general de Nafin y Bancomext y perfilado por Claudia Sheinbaum para embajador de México en Estados Unidos, y Diana Alarcón González, representante de México en el Banco Mundial.

También se contará con el apoyo de Roberto Velasco Álvarez, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, “si es necesario”.

La decisión responde a la necesidad de integrar un equipo con experiencia técnica en el T-MEC, que abarca desde agroindustria, manufactura avanzada, servicios financieros y telecomunicaciones.

Berdegué encabezará los temas agropecuarios, con foco en productos sensibles como azúcar y tomate. Gómez aportará la visión del sector privado en medio de la reconfiguración industrial, mientras Alarcón sumará análisis económico internacional con base en su experiencia en organismos globales.

“Si se necesita que se integren más compañeras o compañeros, también lo haremos, porque puede ser, acuérdense que son muchos capítulos, entonces si se abren otros temas, también lo haremos para que estemos completos”, explicó Ebrard.

El arranque formal de las negociaciones está previsto para el 26 de mayo, aunque las conversaciones técnicas del T-MEC ya avanzan. México llega con terreno ganado, porque de los 54 puntos señalados por Estados Unidos, solo restan tres, aunque surgieron 13 nuevos temas en la revisión reciente.