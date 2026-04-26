Líderes internacionales condenan incidente armado en la gala de Washington

Estas fueron las principales reacciones:

Claudia Sheinbaum

La presidenta de México aseguró en un mensaje en la red social X que "la violencia no debe ser nunca el camino".

"Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino", escribió la gobernante izquierdista.

Luiz Inácio Lula da Silva

El presidente de Brasil expresó en la red social X su "solidaridad con el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y con todos los presentes en la cena de corresponsales en Washington".

"Brasil repudia firmemente el ataque de anoche. La violencia política es una afrenta a los valores democráticos que todos debemos proteger", señaló.

Rey Carlos III

El rey Carlos III de Inglaterra expresó su "gran alivio" de que el presidente Trump, su esposa Melania y otros invitados salieran ilesos del tiroteo, indicó el Palacio de Buckingham.

Unión Europea

"Acabo de hablar con el presidente Donald Trump para expresarle mi solidaridad, así como a la primera dama, tras el intento de atentado", indicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la red social X.

"Hemos subrayado que la violencia política no tiene cabida en nuestras democracias", agregó.

Keir Starmer

El primer ministro británico se dijo en X "conmocionado" por el tiroteo y recalcó que "cualquier ataque a las instituciones democráticas o la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más contundentes".