Líderes internacionales condenan incidente armado en la gala de Washington

Javier Milei
"La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el presidente Donald J. Trump", indicó la presidencia argentina en un comunicado.
El mandatario argentino se felicitó igualmente de que el tirador fuera detenido "antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien".
Recep Tayyip Erdogan
El presidente turco condenó el incidente, comentando que "en las democracias las peleas se libran con ideas, y en ellas no hay lugar alguno para ninguna forma de violencia".
Narendra Modi
El primer ministro de India dijo que se siente "aliviado de saber que el Presidente Trump, la Primera Dama y el vicepresidente están sanos y salvos".
"La violencia no tiene lugar en una democracia, y debe ser condenada de manera inequívoca", escribió en su cuenta en X.
Mark Carney
El primer ministro canadiense se dijo igualmente "aliviado" de que Trump y los asistentes salieran ilesos, y enfatizó que la violencia política no tiene cabida en democracia".
Pedro Sánchez
"Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente" Trump, escribió en su cuenta en X el presidente del gobierno español.
"La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz", agregó.
Shehbaz Sharif
El primer ministro de Pakistán, cuyo país ha mediado en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, afirmó que estaba "profundamente impactado" por el incidente en la gala de corresponsales.
Con información de AFP