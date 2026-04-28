"Fue una broma muy ligera": Jimmy Kimmel responde a Donald Trump tras lo que dijo sobre Melania

El comentario fue hecho dos días antes de que un hombre armado intentara irrumpir en la cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington , incidente por el que fue imputado por intento de asesinato del mandatario.

En su programa del jueves pasado, Kimmel estaba parodiando a un maestro de ceremonias de la gala y en un segmento se dirigía a Melania Trump: "Señora Trump, tiene el aura de una futura viuda".

Trump cumplirá 80 años en junio y es el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, mientras que su esposa, una exmodelo nacida en Eslovenia, tiene 56 años.

Al igual que otros republicanos, la primera dama arremetió el lunes contra Kimmel y pidió a la cadena ABC a "tomar una postura" contra el presentador.

Sin embargo, Kimmel minimizó las críticas y explicó que "obviamente" se trataba de una broma "sobre su diferencia de edad".

"Fue una broma muy ligera" sobre "el hecho de que él tiene casi 80 y ella es más joven que yo", agregó Kimmel en su programa nocturno del lunes.