"Fue una broma muy ligera": Jimmy Kimmel responde a Donald Trump tras lo que dijo sobre Melania

El comediante estadounidense Jimmy Kimmel, a quien Donald Trump pidió que despidieran por un chiste sobre la primera dama, negó el lunes que la broma se tratara de una incitación a la violencia contra el presidente.
Trump dijo que Kimmel debería ser despedido de inmediato por afirmar en uno de sus monólogos de humor la semana pasada que la primera dama irradiaba "el aura de una futura viuda". Mientras el comediante sostiene que era una broma sobre la diferencia de edad de la pareja, el presidente la calificó de "despreciable llamado a la violencia".