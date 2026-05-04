Una investigación preliminar de la Policía Estatal de Nueva Jersey indicó que el incidente se produjo cuando el avión de United Airlines, con 221 pasajeros y 10 tripulantes, se aproximaba a la pista.

Un neumático de aterrizaje y la parte inferior del aparato golpearon un poste y un camión repartidor en una autopista próxima a las pistas del aeropuerto.

"El poste impactó luego a un jeep", que también circulaba por la autopista, señaló la policía.

🚨 ÚLTIMA HORA: Un avión de United Airlines choca contra un camión de panadería en pleno aeropuerto.



✈️🚛El Boeing 767-400 arrolló al vehículo de H&S Bakery en el Aeropuerto de Newark mientras aterrizaba. El conductor venía desde Baltimore y, milagrosamente, solo tiene heridas… pic.twitter.com/GphlyQ0n9k — Joel Torres 🇩🇴 (@joeltorresDO) May 4, 2026

El conductor del camión fue trasladado al hospital con heridas leves, pero fue dado de alta poco después.

Se observaron daños "menores" en el Boeing 767-400, precisó la autoridad portuaria.

El servicio en el aeropuerto se reanudó rápidamente con normalidad después de que empleados revisaran minuciosamente la pista en busca de posibles restos.

Chuck Paterakis, vicepresidente de la empresa panadera H&S Bakery, a la que pertenece el camión implicado, aseguró en un mensaje a la AFP que su chófer estaba "bien" tras sufrir pequeños cortes.

Paterakis también dijo a la cadena ABC que todos los implicados en el incidente tuvieron muchísima suerte "porque podría haber ocurrido lo contrario de lo que pasó, y una pequeña ayuda de Dios fue de gran valor esta noche para todos los que iban en el avión y el conductor".

La FAA anunció la apertura de una investigación.

En un comunicado, United Airlines también dijo que prevé "realizar una rigurosa investigación de seguridad de vuelo sobre el incidente”.

La tripulación fue retirada del servicio como parte del proceso, añadió.

Un aumento de los accidentes

Durante 2025, el primer año de la presidencia de Donald Trump, los accidentes aéreos fueron más mortales. De acuerdo con datos de la Base de Datos de Seguridad de la Red de Seguridad de la Aviación (ASN), 548 personas murieron en accidentes aéreos en 2025, el número más alto en siete años. Esta cifra representa un aumento de más del 30% con respecto a 2024, cuando ocurrieron 404 muertes en aviación.

De acuerdo con esta base de datos, el total de muertes de 2025 fue el total de muertes más alto desde 2018, cuando murieron 962 personas. Ese año incluyó el primer accidente de Boeing 737 MAX, un avión Lion Air que se estrelló contra Indonesia, en el que murieron 189 personas.