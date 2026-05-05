¿Qué se conmemora el 5 de mayo?

En Estados Unidos hay la concepción entre muchas personas de que el 5 de mayo es la celebración de la independencia de México, lo cual es falso.

Su país vecino celebra el Día de la Independencia el 16 de septiembre, fecha en la que dio inicio la guerra para emanciparse de la corona española, en 1810. Esta última fecha casi coincide con el inicio del Mes Nacional de la Herencia Hispana en Estados Unidos, que se celebra entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre.

En el 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla. En 1862 el ejército mexicano derrotó a las fuerzas francesas.

En abril de 1862, las tropas francesas desembarcaron en el puerto de Veracruz, emprendiendo una campaña militar con destino al centro de la República. La batalla del 5 de mayo ocurrió en el cerro de Loreto, donde se encontraba una capilla que fue acondicionada como fuerte para defender la ciudad de Puebla.

La primera celebración del 5 de mayo se celebró el 27 de mayo de 1862, cuando se difundieron las noticias de la batalla. Al año siguiente, la conmemoración se trasladó al 5 de mayo, y la fecha se ha observado desde entonces.

Esta victoria mexicana no fue decisiva en la guerra, sin embargo, tuvo un impacto en la moral del pueblo mexicano y en la imagen mundial que se proyectaba, pues se había vencido —por una vez— al Ejército de Francia, uno de los más poderosos del mundo en ese momento.

¿El 5 de mayo es festivo en México?

De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, el 5 de mayo no es considerado un día feriado oficial en México. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública, sí tiene 5 de mayo como una fecha de asueto para los estudiantes y profesores.

¿Qué relación tiene Estados Unidos con el 5 de mayo?

De acuerdo con David Hayes-Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina en la Facultad de Medicina de la UCLA, el 5 de mayo tiene una fuerte relación con la historia estadounidense, especialmente con la guerra civil estadounidense.

En 1862, un año después de ese conflicto, la Confederación, que buscaba mantener a los afroamericanos en la esclavitud, se había expandido a Nuevo México y Arizona y esperaba llegar hasta Los Ángeles.