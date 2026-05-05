Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

¿Por qué el 5 de mayo se celebra más en Estados Unidos que en México?

El orgullo de la comunidad mexicoestadounidense fue clave para que la conmemoración de la Batalla de Puebla se convirtiera en una gran celebración en el país norteamericano.
mar 05 mayo 2026 12:58 PM
A un visitante se le toma una foto en la calle Olvera, una calle peatonal histórica y un mercado mexicano el 5 de mayo de 2025 en Los Ángeles, California.
Actualmente, la mayoría de los estadounidenses celebran el Cinco de Mayo con tacos, tequila y cerveza. (FOTO: Justin Sullivan/Getty Images)

El 5 de mayo es una fecha de poca celebración en México, salvo los desfiles organizados en Puebla y en algunos puntos de la capital. Sin embargo, se ha convertido en toda una fiesta en Estados Unidos, donde se ha extendido más allá de las comunidades de origen mexicano.

Tacos, tequila y guacamole, así como disfraces con sombreros y bigotes pueden verse en todo el país norteamericano para celebrar este día, a pesar de que la relación directa con Estados Unidos, por lo menos no de una manera obvia.

Publicidad

¿Qué se conmemora el 5 de mayo?

En Estados Unidos hay la concepción entre muchas personas de que el 5 de mayo es la celebración de la independencia de México, lo cual es falso.

Su país vecino celebra el Día de la Independencia el 16 de septiembre, fecha en la que dio inicio la guerra para emanciparse de la corona española, en 1810. Esta última fecha casi coincide con el inicio del Mes Nacional de la Herencia Hispana en Estados Unidos, que se celebra entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre.

En el 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla. En 1862 el ejército mexicano derrotó a las fuerzas francesas.

En abril de 1862, las tropas francesas desembarcaron en el puerto de Veracruz, emprendiendo una campaña militar con destino al centro de la República. La batalla del 5 de mayo ocurrió en el cerro de Loreto, donde se encontraba una capilla que fue acondicionada como fuerte para defender la ciudad de Puebla.

La primera celebración del 5 de mayo se celebró el 27 de mayo de 1862, cuando se difundieron las noticias de la batalla. Al año siguiente, la conmemoración se trasladó al 5 de mayo, y la fecha se ha observado desde entonces.

Esta victoria mexicana no fue decisiva en la guerra, sin embargo, tuvo un impacto en la moral del pueblo mexicano y en la imagen mundial que se proyectaba, pues se había vencido —por una vez— al Ejército de Francia, uno de los más poderosos del mundo en ese momento.

¿El 5 de mayo es festivo en México?

De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, el 5 de mayo no es considerado un día feriado oficial en México. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública, sí tiene 5 de mayo como una fecha de asueto para los estudiantes y profesores.

¿Qué relación tiene Estados Unidos con el 5 de mayo?

De acuerdo con David Hayes-Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina en la Facultad de Medicina de la UCLA, el 5 de mayo tiene una fuerte relación con la historia estadounidense, especialmente con la guerra civil estadounidense.

En 1862, un año después de ese conflicto, la Confederación, que buscaba mantener a los afroamericanos en la esclavitud, se había expandido a Nuevo México y Arizona y esperaba llegar hasta Los Ángeles.

Publicidad

En respuesta, grupos de latinos de California se unieron al Ejército estadounidense y a unidades organizadas de caballería de habla hispana en California y partes desocupadas de Nuevo México.

Al mismo tiempo, el emperador Napoleón III de Francia, cuando se dio cuenta de que el gobierno de Estados Unidos estaba demasiado involucrado en su propia guerra para objetar, envió tropas a México con el objetivo de derrocar el gobierno del presidente Benito Juárez y, entre otras cosas, reintroducir la esclavitud, que había sido abolida allí 50 años antes.

Para la gran mayoría de los latinos en California, dice Hayes-Bautista, las batallas contra la Confederación en los Estados Unidos y contra las fuerzas intervencionistas francesas en México fueron vistas como luchas gemelas por la libertad y la democracia.

Cuando la noticia de la derrota de Napoleón llegó a estas comunidades, celebraron las buenas noticias con desfiles por las calles de las ciudades de California y Nevada llevando las banderas estadounidenses y mexicanas una al lado de la otra, señalando su compromiso con la libertad, la igualdad racial y el gobierno democrático.

Estados Unidos guarda otra relación importante con esta conmemoración. Ignacio Zaragoza, el general que llevó al ejército mexicano a la victoria, nació en Goliad, Texas, en 1829, cuando este estado aún formaba parte de México.

Una celebración del orgullo mexicoestadounidense

El 5 de mayo ganó popularidad en primer lugar en Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960, en parte debido a una efusión de amor fraternal, José Alamillo, profesor de estudios étnicos en la Universidad Estatal de Washington, le dijo a National Geographic.

Publicidad

"La razón por la que se hizo más popular fue en parte debido a la Política de Buena Vecindad", dijo, refiriéndose a un esfuerzo del gobierno de los Estados Unidos en ese momento para llegar a los países vecinos.

Durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt, la Política de Buena Vecindad se implementó en 1933 para establecer formalmente relaciones amistosas entre los Estados Unidos y los países de Latinoamérica. El objetivo de estas relaciones diplomáticas panamericanas era mantener la paz y la estabilidad económica en el hemisferio occidental.

La popularidad de la fiesta realmente creció en la década de 1960, cuando los activistas mexicano-americanos, o chicanos, adoptaron la fiesta como una forma de aumentar el orgullo entre los mexicano-americanos, dice Alamillo.

"El propósito del Cinco de Mayo era funcionar como un puente entre estas dos culturas", dijo.

En la década de 1980 comenzó la comercialización del Cinco de Mayo.

Actualmente, la mayoría de los estadounidenses celebran el 5 de Mayo con tacos, tequila y cerveza. De hecho, en los últimos años, las ventas de cerveza del Cinco de Mayo han superado tanto al Día de San Patricio como al Super Bowl, de acuerdo con un reporte de Nielsen citado por Fox News.

Desde entonces se ha convertido en una celebración estadounidense convencional de la cultura y el patrimonio mexicanos, reconocido oficialmente por el Congreso en 2005.

Tags

Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad