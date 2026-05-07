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Internacional

EU ataca a Irán por agresiones contra sus buques, pero Trump asegura que la tregua sigue

El Comando Central de Estados Unidos dirige una ofensiva contra las instalaciones iraníes desde las que han salido los ataques a sus embarcaciones.
jue 07 mayo 2026 06:10 PM
Esta foto del folleto de la Marina de los Estados Unidos publicada el 7 de mayo de 2026 por el Comando Central de Asuntos Públicos de los Estados Unidos muestra el portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navegando en el Mar Arábigo, el 3 de mayo de 2026.
Irán dijo que atacó buques estadounidenses como represalia. (FOTO: AFP)

El ejército de Estados Unidos informó que atacó objetivos militares iraníes el jueves después de que las fuerzas de Teherán agredieran a tres destructores estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz.

"Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y lanchas pequeñas" contra los tres buques de guerra, pero ninguno fue alcanzado, dijo en X el Centcom, el mando militar estadounidense a cargo de las operacionesen Oriente Medio.

Las fuerzas estadounidenses "eliminaron las amenazas entrantes y atacaron las instalaciones militares iraníes responsables" del ataque, agregó.

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El presidente Donald Trump amenazó poco después a Irán con represalias "violentas" si no firma "rápido" un acuerdo de paz.

"Así como los neutralizamos una vez más hoy, los golpearemos mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro si no firman su acuerdo, ¡RÁPIDO!", dijo Trump en su red Truth Social.

El presidente Trump aseguró que el alto el fuego con Irán todavía está en vigor, llamando a los últimos ataques de Estados Unidos contra el país un "toque de amor".

"Es solo un toque de amor", dijo Trump a ABC News, y agregó: "El alto el fuego está en marcha. Está en vigor".

Horas antes, el mando militar central de Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego en la guerra de Medio Oriente con sus ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, y afirmó que atacó a las fuerzas estadounidenses "en represalia".

"Estados Unidos atacó a un petrolero iraní que se desplazaba desde las aguas costeras de Irán, en la región de Jask, hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que entraba en el estrecho de Ormuz frente al puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos", señaló el cuartel general del Jatam Al Anbia en un comunicado citado por la televisión estatal.

Acusó además a Estados Unidos de haber llevado a cabo ataques en otras zonas del sur "en cooperación con algunos países de la región". Las fuerzas iraníes "atacaron de inmediato y en represalia a buques militares estadounidenses", añadió.

El petróleo ha perdido buena parte del premio de riesgo acumulado desde que Estados Unidos e Irán pactaron una tregua provisional a inicios de abril.

Golpe al petróleo

El WTI, que llegó a cerrar en 112.95 dólares por barril el 7 de abril, terminó este 7 de mayo en 97.66 dólares, una caída cercana a 13.5% en apenas un mes. La corrección ocurrió conforme el mercado comenzó a descontar una menor probabilidad de interrupciones prolongadas en el Estrecho de Ormuz y una eventual normalización parcial de los flujos energéticos globales.

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Banamex incluso señaló esta semana que el Brent retrocedió 8.3% desde sus máximos recientes ante la expectativa de un desbloqueo parcial de Ormuz y menores riesgos inmediatos de desabasto.

Sin embargo, Banamex advirtió que el mercado petrolero sigue extremadamente sensible a cualquier ruptura del frágil equilibrio geopolítico.

En su reporte económico del 6 de mayo, el banco alertó que persisten riesgos de “pérdida de mayor persistencia en la oferta” si se concreta un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, además de posibles interrupciones logísticas y daños a infraestructura clave.

El escenario vuelve a cobrar fuerza luego de que este jueves se rompiera nuevamente la tregua tras ataques de Estados Unidos contra posiciones iraníes en represalia por agresiones contra sus buques. El recrudecimiento del conflicto podría provocar un nuevo repunte del petróleo en las próximas sesiones, especialmente si resurgen temores sobre restricciones al tránsito energético en Medio Oriente.

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Estados Unidos Irán

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