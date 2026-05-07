El presidente Donald Trump amenazó poco después a Irán con represalias "violentas" si no firma "rápido" un acuerdo de paz.

"Así como los neutralizamos una vez más hoy, los golpearemos mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro si no firman su acuerdo, ¡RÁPIDO!", dijo Trump en su red Truth Social.

El presidente Trump aseguró que el alto el fuego con Irán todavía está en vigor, llamando a los últimos ataques de Estados Unidos contra el país un "toque de amor".

"Es solo un toque de amor", dijo Trump a ABC News, y agregó: "El alto el fuego está en marcha. Está en vigor".

Horas antes, el mando militar central de Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego en la guerra de Medio Oriente con sus ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, y afirmó que atacó a las fuerzas estadounidenses "en represalia".

"Estados Unidos atacó a un petrolero iraní que se desplazaba desde las aguas costeras de Irán, en la región de Jask, hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que entraba en el estrecho de Ormuz frente al puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos", señaló el cuartel general del Jatam Al Anbia en un comunicado citado por la televisión estatal.

Acusó además a Estados Unidos de haber llevado a cabo ataques en otras zonas del sur "en cooperación con algunos países de la región". Las fuerzas iraníes "atacaron de inmediato y en represalia a buques militares estadounidenses", añadió.

El petróleo ha perdido buena parte del premio de riesgo acumulado desde que Estados Unidos e Irán pactaron una tregua provisional a inicios de abril.

Golpe al petróleo

El WTI, que llegó a cerrar en 112.95 dólares por barril el 7 de abril, terminó este 7 de mayo en 97.66 dólares, una caída cercana a 13.5% en apenas un mes. La corrección ocurrió conforme el mercado comenzó a descontar una menor probabilidad de interrupciones prolongadas en el Estrecho de Ormuz y una eventual normalización parcial de los flujos energéticos globales.