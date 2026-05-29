Para enfrentar este crecimiento, la estrategia gubernamental plantea alternativas como nuevas solicitudes de conexión a redes de alta tensión o la instalación de esquemas de autoconsumo —aislados o conectados a la red— con capacidades de hasta 20 megawatts, preferentemente con energía renovable.

Sin embargo, especialistas consideran que esas soluciones resultan insuficientes frente a las necesidades reales de una industria intensiva en electricidad.

“Yo creo que el autoconsumo no va a ser suficiente para el consumo energético de los centros de datos; pero lo cierto es que hoy tenemos un gobierno abierto a escuchar; entonces, si los centros de datos se ponen en contacto con la Sener pueden explorar otras alternativas porque sí, claramente son insuficientes”, aseguró Miriam Grunstein, consultora de Brillant Energy Consulting, durante su participación en el foro Data Center Day organizado por Hitachi.

La demanda tecnológica supera las soluciones actuales

La brecha entre la capacidad disponible y la requerida se vuelve más evidente conforme aumentan los proyectos vinculados con inteligencia artificial. David Ceron, technical sales director Latam de Hitachi Vantara, explicó que un centro de datos puede demandar mucho más energía que la permitida bajo esquemas limitados de autoconsumo.

De acuerdo con el directivo, existen instalaciones que requieren entre 50 y 100 megawatts, particularmente aquellas enfocadas en cargas de trabajo de inteligencia artificial, una diferencia considerable respecto a los topes actuales contemplados para autoconsumo.

Pero el problema energético va más allá de producir electricidad. El reto también está en transportarla.

Especialistas advierten que existe un desfase entre la construcción de nueva capacidad de generación eléctrica y el fortalecimiento de las redes de transmisión necesarias para distribuir esa energía hacia las zonas donde se ubican los proyectos tecnológicos.

“Yo creo que hay un desfase entre las licitaciones para generación y la convocatoria de apoyo al gobierno para la red (…) pero sí hay un desfase enorme entre generación y una de transmisión”, aseguró Grunstein.

La situación coloca a la infraestructura de la CFE en el centro de la discusión. Si bien la red de la empresa estatal sigue siendo el eje para abastecer a los nuevos desarrollos, las empresas del sector reconocen que depender exclusivamente de ella ya no es suficiente para garantizar estabilidad operativa.