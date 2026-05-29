¿Qué significa la "L" y qué cambia cuando la activas?

Según JD Power, la "L" en una transmisión automática significa Low, es decir, marcha baja o marcha corta. Activarla no desconecta el motor ni activa ningún modo especial: simplemente le ordena a la caja de cambios que se quede en las marchas más bajas y no suba a las más altas.

En una transmisión automática normal, el sistema sube de marcha solo conforme el auto acelera. En modo "L", eso no ocurre. En cajas de cambios antiguas de cuatro velocidades, la posición bloquea la transmisión en primera marcha. En cajas modernas con cinco velocidades o más, la limita a primera y segunda. En las más recientes, con nueve velocidades o más, puede incluir también la tercera.

El resultado práctico: el motor gira más rápido a menor velocidad, lo que genera más fuerza de tracción y más resistencia al movimiento.

¿Para qué sirve tener el motor en marchas bajas?

Para entenderlo sin tecnicismos: en las marchas bajas, el motor entrega más fuerza pero el auto avanza más despacio. En las marchas altas, el motor trabaja menos pero el auto puede ir más rápido.

Las marchas bajas priorizan el torque —la fuerza que mueve el auto desde cero o que le permite jalar cargas— mientras que las marchas altas permiten mantener velocidades sostenidas con menos esfuerzo del motor. El modo "L" aprovecha esa lógica: mantiene la caja en las marchas donde el motor tiene más músculo disponible.

¿Cuándo conviene usar la posición "L"?

Hay cuatro situaciones donde activar la "L" tiene sentido real:

Al remolcar o jalar carga pesada. Este modo proporciona mayor potencia y torque constante, lo que lo hace ideal para jalar remolques, lanchas o trailers. Mantener la caja en marchas bajas evita además que la transmisión suba y baje de marcha innecesariamente, lo cual reduce su desgaste durante el remolque.