¿En qué países hay casos de hantavirus relacionados con el brote del crucero?

Países Bajos

Un matrimonio de neerlandeses que viajaron por Sudamérica antes de antes de embarcar en el crucero MV Hondius en Ushuaía, Argentina, el 1 de abril han muerto por el virus. Fueron las primeras víctimas del foco.

El hombre, de 70 años, presentó síntomas el 6 de abril y falleció el 11 de ese mes.

Su cuerpo fue desembarcado cuando el crucero hizo escala en la isla Santa Elena, en el Atlántico Sur, del 22 al 24 de abril.

No se ha sometido a pruebas de detección, por lo que se considera un "caso probable", según la OMS.

Su esposa, de 69 años, también abandonó el barco en Santa Elena, porque se sentía mal.

Su estado se deterioró durante un vuelo con destino a Johannesburgo el 25 de abril y falleció en el hospital al día siguiente.

Su contagio por hantavirus fue confirmado el 4 de mayo.

Hay un tercer caso: el médico del barco, que es neerlandés. Presentó síntomas el 30 de abril. Una prueba reveló el 6 de mayo que era positivo a la cepa Andes, presente en Sudamérica y la única que se transmite entre personas. Ese día fue trasladado a Países Bajos. Está aislado y su estado es estable.

Reino Unido

Dos británicos se han infectado y un tercero es considerado un caso probable.

El primero se sintió mal el 24 de abril y fue evacuado tres días después de la isla Ascensión, en el Atlántico, a Sudáfrica, donde ingresó en una unidad de cuidados intensivos. El 2 de mayo se confirmó que tenía hantavirus.

El segundo británico, que trabajaba a bordo del barco, informó que tenía síntomas el 27 de abril y dio positivo el 6 de mayo. Fue evacuado a Países Bajos el 7 de mayo desde Cabo Verde. Su estado es estable.

Un tercer británico dejó el MV Hondius el 14 de abril en el archipiélago de Tristán de Acuña, en el Atlántico Sur, y fue puesto en aislamiento. Informó de síntomas el 28 de abril.