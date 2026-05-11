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Las lecciones que los anteriores brotes de hantavirus nos dejan para controlarlo

Un brote en un pueblo en el sur de Argentina es la clave para conocer la manera en la cual el Virus Andes se transmite entre humanos.
lun 11 mayo 2026 05:55 AM
Los ciudadanos británicos, repatriados después de una estadía prolongada en un crucero golpeado por un brote mortal de hantavirus, llegan en autocar al Hospital Arrowe Park en Wirral, noroeste de Inglaterra, el 10 de mayo de 2026, donde se espera que permanezcan hasta 72 horas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó el sábado que considera a todas las personas a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus como contactos de "alto riesgo", que deben ser monitoreados activamente durante 42 días. (FOTO: TOBY SHEPHEARD/AFP)

El brote de hantavirus en el crucero Hondius que zarpó de Ushuaia, vinculado a una pareja de neerlandeses que viajó por Argentina, devolvió la atención a Epuyén, un pueblo andino de 2,400 habitantes donde el virus dejó 34 casos y 11 muertos entre diciembre de 2018 y marzo de 2019.

Hace ocho años, un hombre decidió ir a un cumpleaños en este pueblo, en el sur de Argentina, a pesar de que empezaba a tener fiebre. Fue el origen de un brote de hantavirus que hoy le brinda a los científicos pistas de cómo lidiar con la enfermedad.

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Ese episodio ocurrido en 2018 puede ayudar a esclarecer ahora la propagación de la cepa Andes de este virus que se ha transmitido dentro de un crucero en el Atlántico, en el que murieron tres pasajeros.

Mientras las autoridades rastrean posibles nuevos casos, una investigación exhaustiva de ese episodio argentino ofrece pistas sobre esa enfermedad.

Científicos argentinos analizaron las muestras de la mayoría de los 34 casos confirmados en ese brote en Epuyén, en la provincia de Chubut, y reconstruyeron la interacción entre ellos.

Así descubrieron que las medidas de aislamiento contribuyeron a evitar una propagación mayor y que la mayoría de las transmisiones se produjeron al inicio de los síntomas.

"La medida sanitaria inicial, más importante, es la cosa más básica que hemos sabido por siglos y es la separación física de los casos. Entonces, esa fue la medida que se tomó en el brote más grande que hemos tenido en 2018 y es la medida más importante de salud pública que se debe tomar en el en el en el brote actual", dijo Zulma Cuncunubá, epidemiologa y directora del Instituto de Salud Publica de la Universidad Javeriana, a Expansión.

Esto puede aportar informaciones útiles para las personas evacuadas del MV Hondius, ninguna de las cuales presenta síntomas, según el operador del crucero Oceanwide Expeditions.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó el sábado que considera a todas las personas a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus como contactos de "alto riesgo", que deben ser monitoreados activamente durante 42 días.

"Clasificamos a todas las personas a bordo como lo que llamamos contactos de alto riesgo", dijo Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, durante un evento en redes sociales.

La especialista de la OMS añadió que se recomienda "un seguimiento y monitoreo activo de todos los pasajeros y la tripulación que desembarquen durante un periodo de 42 días".

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Subrayó que el riesgo para la población general y para los habitantes de las Islas Canarias, donde el crucero MV Hondius ancló el domingo, sigue siendo "bajo".

"La pregunta, creo yo, crucial en nuestra realidad es cómo hacemos esa separación física con dignidad, con respeto, con solidaridad con las personas que están en esa situación", señaló Cuncunubá.

Reconstrucción de los hechos

El barco, que navegaba de Argentina a Cabo Verde, centra la atención internacional después de la muerte de tres pasajeros y la confirmación de cinco casos de hantavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En 2018, el foco comenzó porque un habitante de esa localidad en la Patagonia se infectó con la cepa Andes.

Lo más problable es que estuvo en contacto con orina, excrementos o saliva de roedores cerca de su domicilio.

Generalmente es así como los humanos contraen el hantavirus. La cepa Andes es la única que se conoce como transmisible entre humanos.

El 3 de noviembre de ese año, ese paciente cero, de 68 años, asistió durante una hora y media a un cumpleaños con un centenar de participantes.

Cinco personas que estuvieron en contacto con él desarrollaron síntomas en las semanas siguientes a la fiesta, según un estudio publicado en 2020 en el New England Journal of Medicine.

Tres de esas personas sintomáticas, llamadas "super-propagadoras", estaban en el origen de dos tercios de las infecciones.

Una contagió a seis personas "debido a su vida social activa", precisa el estudio. Falleció 16 días después de que aparecieron los síntomas.

Su esposa, la tercera super-propagadora, se sintió mal durante el velatorio, en el que otras diez personas se contagiaron.

La reconstrucción de los hechos sobre el cumpleaños permitió establecer que el paciente cero estaba en una mesa a menos de un metro de varias personas infectadas.

Sin embargo, también contagió a otra con la que solo se cruzó para ir al baño e intercambió un saludo, afirma el estudio.

¿Por qué la cuerentena fue clave?

El análisis apunta a que la mayoría de pacientes de ese brote se contagiaron por "por inhalación de gotículas".

Los autores afirman que la aparición de los primeros síntomas es "crucial". En más de la mitad de casos, la transmisión "se produjo el día en que el caso original presentó fiebre", explican.

Más de 80 profesionales de sanidad estuvieron después en contacto estrecho con los sintomáticos, a menudo sin tomar medidas de precaución, pero ninguno resultó infectado.

Aislar a los pacientes sintomáticos y pedir a sus contactos que guardaran cuarentena "probablemente limitó la propagación", de acuerdo con este estudio.

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Este aislamiento "duró varias semanas ya que el tiempo de incubación del virus podía durar hasta cincuenta días", dijo a la AFP Olivier Blend, del Conicet, el organismo estatal de investigación científica de Argentina.

"Fue una cuarentena decisiva para contener el hantavirus", agregó este biólogo que realizó otro análisis sobre ese brote.

En el episodio actual también se implementaron medidas de aislamiento y de cuarentena para las personas que estuvieron en contacto con los pasajeros del crucero.

Riesgo de pandemia bajo

La OMS ve "posible" detectar más casos, pero confió en un brote "limitado" si se toman las medidas adecuadas e insistió en que el riesgo de epidemia es "bajo".

En la misma línea, Raúl González Ittig, otro biólogo del Conicet, considera muy difícil una situación similar al covid-19, precisamente por la elevada letalidad de la cepa Andes.

"El covid, al no ser un virus letal rápido, primero contagia a miles de personas y recién después empiezan a acumularse los muertos", señaló este científico a la AFP.

En cambio, "el hantavirus es un virus muy letal". "Rápidamente uno empieza a ver muertos, rápidamente se hacen los aislamientos y rápidamente se frena la cadena de contagio", explicó.

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hantavirus Enfermedades virales Organización Mundial de la Salud

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