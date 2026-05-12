La guerra contra Irán le ha costado 29,000 millones de dólares a Estados Unidos

En esa audiencia, en la que también participó Jules Hurst III, director financiero del Pentágono, los legisladores pidieron una actualización del costo de la guerra.

"Al momento del testimonio (...) eran 25,000 millones de dólares", dijo Hurst a los congresistas en referencia al estimado entregado por Hegseth el 29 de abril.

Pero una revisión acercó la cifra al estimado actual, indicó el jefe del Estado Mayor Conjunto, y citó actualizaciones en "costos de reparación y sustitución de equipo" y mayores gastos operativos.

Presionado sobre cuándo el Congreso recibirá un reporte completo de los costos de la guerra, Hegseth declaró que la administración requerirá "lo que sea que pensemos que es necesario".

Fue la primera audiencia de Hegseth en el Capitolio desde que la Casa Blanca notificó formalmente al Congreso que las hostilidades, iniciadas por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, habían "terminado".

"La pregunta que debe responderse al final es ¿qué hemos logrado y a qué costo? ", dijo Rosa DeLauro, la principal demócrata en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

El senador demócrata Mark Kelly advirtió el fin de semana que las existencias de misiles Tomahawk, interceptores Patriot y otros sistemas avanzados se habían reducido gravemente.

Hegseth desestimó esas advertencias. "El problema de las municiones se ha exagerado de manera necia e inútil", dijo. "Sabemos exactamente lo que tenemos".

El testimonio se produjo cuando el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán parece cada vez más frágil. Trump advirtió el lunes que la tregua estaba en estado crítico.