Los precios del petróleo suben tras el fracaso de las negociaciones entre Irán y EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el domingo de "totalmente inaceptables" las condiciones de Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, lo que aumenta la probabilidad de que el conflicto siga tras semanas de negociaciones.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta. TOTALMENTE INACEPTABLE", escribió Trump en su red Truth Social.

Irán había respondido más temprano a la última propuesta de paz de Washington, advirtiendo que no se contendría para responder a cualquier nuevo ataque estadounidense ni permitiría más buques de guerra extranjeros en el estrecho de Ormuz.

En la jornada, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió a Estados Unidos contra cualquier ataque a embarcaciones en las aguas del Golfo y afirmó que la moderación de Irán llegó a su fin.

"Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses", escribió Rezaei en X.