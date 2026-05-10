Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

Los precios del petróleo suben tras el fracaso de las negociaciones entre Irán y EU

Los precios del crudo abren con un repunte poco después de que Donald Trump rechazara la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Washington.
dom 10 mayo 2026 06:33 PM
La Refinería Bayway se ve de noche en Linden, Nueva Jersey, el 8 de mayo de 2026. La Refinería Bayway es una instalación de refinación en el Puerto de Nueva York y Nueva Jersey, propiedad de Phillips 66.
La referencia internacional Brent para entrega en julio subió un 2.69% hasta los 104.01 dólares por barril. (FOTO: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Los precios del petróleo abrieron con un repunte el lunes poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que rechazaba la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Washington, y de que Irán renovara sus amenazas en el estrecho de Ormuz.

La referencia internacional Brent para entrega en julio subió un 2.69% hasta los 104.01 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, avanzó un 2.54% hasta los 97.84 dólares por barril.

Publicidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el domingo de "totalmente inaceptables" las condiciones de Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, lo que aumenta la probabilidad de que el conflicto siga tras semanas de negociaciones.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta. TOTALMENTE INACEPTABLE", escribió Trump en su red Truth Social.

Irán había respondido más temprano a la última propuesta de paz de Washington, advirtiendo que no se contendría para responder a cualquier nuevo ataque estadounidense ni permitiría más buques de guerra extranjeros en el estrecho de Ormuz.

En la jornada, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió a Estados Unidos contra cualquier ataque a embarcaciones en las aguas del Golfo y afirmó que la moderación de Irán llegó a su fin.

"Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses", escribió Rezaei en X.

Publicidad

Tags

Petróleo Irán Estados Unidos Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad