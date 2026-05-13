¿Más vacaciones, mejor educación? Los países que dan más descanso a sus alumnos

Los países con vacaciones de verano más largas

Según el estudio “¿Cómo se organiza el año escolar en los países de la OCDE?”, publicado en 2024, la duración total de las vacaciones escolares ronda las 14 semanas anuales, con un rango que va desde menos de 11 semanas en Costa Rica y Dinamarca, mientras que Grecia, Letonia y Lituania tienen 17 semanas.

En el caso de vacaciones de verano, justo estos últimos países son los que encabezan la lista de los periodos más largos.

Letonia - 13 semanas

Grecia - 13 semanas

Italia (algunas zonas) - 13 semanas

Lituania - 13 semanas

Islandia - 11 semanas

Finlandia - 10 semanas

El promedio de vacaciones de verano de la OCDE ronda las 9 semanas.

Existen variadas razones de por qué ocurre esto, y responde a necesidades y contextos específicos de las regiones. Países del sur de Europa, como Grecia e Ialia, se justifican por el clima. Las altas temperaturas del verano, que llegan a alcanzar los 40° C, hacen que las escuelas sin sistemas de refrigeración sean difícilmente habitables, especialmente entre junio y agosto.

Además, las vacaciones coinciden con la temporada turística alta, una presión histórica que moldea el calendario escolar, debido a su importancia económica.

Mientras tanto, en Islandia y Finlandia, las vacaciones de verano son un periodo necesario para un año escolar intenso. Otro caso son Letonia y Lituania, y sus razones son más culturales: una tradición entre el equilibrio entre el descanso y la vida académica.

Letonia, por ejemplo, tiene una herencia directa del sistema educativo soviético, que concebía el descanso prolongado como parte importante del ciclo escolar. Además, el clima también tiene su impacto. A diferencia de Grecia, en este país el verano es corto y escaso, por lo que culturalmente se considera un bien que debe aprovecharse.

De manera general, estos países suelen acumular más sus periodos de descanso al final, en lugar de repartirlos.