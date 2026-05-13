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¿Más vacaciones, mejor educación? Los países que dan más descanso a sus alumnos

Letonia e Italia son de los países con más vacaciones de verano en toda la OCDE, con más de 13 semanas consecutivas. Las razones de este largo periodo van de la cultura del descanso y el turismo.
mié 13 mayo 2026 12:46 PM
¿Más vacaciones, mejor educación? Los países que dan más descanso a sus alumnos
En promedio, los alumnos de primaria en los países de la OCDE reciben 805 horas de instrucción al año. La organización del año escolar, en particular la duración de las vacaciones de verano, es objeto de debate frecuente, ya que hay lugares con más de 13 semanas de descanso. (FG Trade/Getty Images)

Tras un ciclo de estudio, los estudiantes merecen un buen descanso. El periodo para definir las vacaciones varía mucho entre un país y otro. Mientras que en México son entre ocho semanas de receso de clases, países como Letonia e Italia tienen hasta 13 semanas consecutivas, los más largos dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los motivos de las largas vacaciones son variados, pero principalmente depende de la cultura, el clima y las actividades económicas que lo exigen.

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Los países con vacaciones de verano más largas

Según el estudio “¿Cómo se organiza el año escolar en los países de la OCDE?”, publicado en 2024, la duración total de las vacaciones escolares ronda las 14 semanas anuales, con un rango que va desde menos de 11 semanas en Costa Rica y Dinamarca, mientras que Grecia, Letonia y Lituania tienen 17 semanas.

En el caso de vacaciones de verano, justo estos últimos países son los que encabezan la lista de los periodos más largos.

Letonia - 13 semanas
Grecia - 13 semanas
Italia (algunas zonas) - 13 semanas
Lituania - 13 semanas
Islandia - 11 semanas
Finlandia - 10 semanas

El promedio de vacaciones de verano de la OCDE ronda las 9 semanas.

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Existen variadas razones de por qué ocurre esto, y responde a necesidades y contextos específicos de las regiones. Países del sur de Europa, como Grecia e Ialia, se justifican por el clima. Las altas temperaturas del verano, que llegan a alcanzar los 40° C, hacen que las escuelas sin sistemas de refrigeración sean difícilmente habitables, especialmente entre junio y agosto.

Además, las vacaciones coinciden con la temporada turística alta, una presión histórica que moldea el calendario escolar, debido a su importancia económica.

Mientras tanto, en Islandia y Finlandia, las vacaciones de verano son un periodo necesario para un año escolar intenso. Otro caso son Letonia y Lituania, y sus razones son más culturales: una tradición entre el equilibrio entre el descanso y la vida académica.

Letonia, por ejemplo, tiene una herencia directa del sistema educativo soviético, que concebía el descanso prolongado como parte importante del ciclo escolar. Además, el clima también tiene su impacto. A diferencia de Grecia, en este país el verano es corto y escaso, por lo que culturalmente se considera un bien que debe aprovecharse.

De manera general, estos países suelen acumular más sus periodos de descanso al final, en lugar de repartirlos.

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¿Y los países tienen menos vacaciones?

El periodo vacacional de verano más corto es de Dinamarca, que consta de seis semanas. La explicación es sencilla: en lugar de acumularlos al final del ciclo, reparte los días de descanso en varios periodos cortos (en octubre, diciembre, enero, marzo y mayo). En suma, tiene 11 semanas en todo el año escolar.

En su caso, el clima juega a favor, ya que los veranos son suaves y no imponen necesidad de cerrar ninguna escuela.

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¿Tener más vacaciones influye en el rendimiento escolar?

De acuerdo con el informe de la OCDE, más tiempo en clase no garantiza mejores resultados si los métodos de enseñanza no son efectivos o si los recursos educativos son insuficientes. Las vacaciones no suelen ser el factor principal, pero sí puede tener un impacto según las circunstancias.

Por ejemplo, Letonia, que tiene uno de los periodos vacacionales de verano más largos, y tener pocas horas de clases, supera la media de la OCDE en la prueba PISA. Sin embargo, el organismo reconoce que hay un riesgo en el rendimiento promedio por la inequidad: los estudiantes en condiciones desfavorables pierden más aprendizaje durante las vacaciones largas, al carecer de oportunidades a cursos extracurriculares o tutorías.

Mientras tanto, Dinamarca, que tiene un periodo corto de vacaciones y tiene un modelo distribuido de descanso, está por encima de la media de la OCDE. Más que ser un factor decisivo, los resultados responden a una calidad docente y un sistema centrado en el estudiante.

Por otro lado, Grecia es un caso preocupante ya que no alcanza el promedio de la organización. El periodo vacacional no es causante de esta deficiencia, sino que es parte de un problema estructural de metodologías de enseñanza, pocas horas de estudio efectivas, recursos insuficientes y factores socioeconómicos.

La OCDE aclara que más horas de clase sin reformar estos elementos no mejoraría los resultados. En suma, las vacaciones escolares no tienen un papel determinante en el rendimiento escolar, sino que responde a la calidad de la enseñanza.

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Vacaciones SEP Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

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