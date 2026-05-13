La agencia sanitaria de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, señaló en un comunicado que la pandemia que paralizó al mundo al inicio de la década provocó un retroceso de 10 años en los avances de esperanza de vida al nacer.

Entre 2019 y 2021, la esperanza de vida mundial descendió de 73 a 71 años y la esperanza de vida saludable, de 63 a 61 años, pero posteriormente hubo una recuperación que permitió volver a los niveles de 2019.

La OMS también indicó que la recuperación posterior a la emergencia sanitaria permanece incompleta y que es desigual de región a región.

¿Cuándo hubo más muertes por covid-19?

El exceso de mortalidad alcanzó su pico en 2021, con 10.4 millones de muertes, principalmente debido a la aparición de variantes más mortales del coronavirus, como Delta, y a la tensión sustancial en la atención médica, de acuerdo con el reporte.

El número de muertes excedentes descendió en 2023 a 3.3 millones de muertes.

Con el tiempo, la proporción de muertes en exceso y muertes reportadas por covid-19 aumentó de manera considerable. En 2020, casi un exceso de muertes adicionales ocurrió por cada muerte reportada por covid-19; en 2023, esto había aumentado a alrededor de nueve.

“En 2021, este aumento parece haber sido impulsado por una alta proporción de muertes indirectas debido a tensiones en la atención médica, aunque la subnotificación también jugó un papel importante”, de acuerdo con la OMS.

La agencia sanitaria de Naciones Unidas señala que después de 2022, muchos países dejaron de hacer pruebas generalizadas para detectar el virus, por lo que el aumento adicional del espeso de mortalidad se atribuye más a la subnotificación.

En comparación con los niveles esperados, las muertes globales fueron un 6.2% más altas en 2020 y alcanzaron un 17.9% más en 2021. El exceso de mortalidad disminuyó drásticamente en 2022, volviendo para 2023 a niveles ampliamente similares a los observados en 2020.

¿Quiénes murieron más por la pandemia?

El exceso de mortalidad difirió notablemente de acuerdo con el sexo a lo largo del período de la pandemia. Los hombres experimentaron consistentemente tasas de mortalidad más altas que las mujeres tanto en medidas crudas como estandarizadas por edad.

De acuerdo con los datos, un 57% del exceso de mortalidad fue de pacientes hombres, frente a un 43% de las mujeres.

La edad también jugó un papel importante, pues la mayor proporción, un 65%, de muertes relacionadas con el covid-19 fueron de personas mayores de 65 años. Casi un cuarto de las muertes, un 23%, se dieron entre personas entre 45 y 64 años.