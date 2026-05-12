La OMS pide a países seguir sus "directrices" para frenar el hantavirus

La operación de repatriación desde Tenerife de más de 120 pasajeros y tripulantes de una veintena de países culminó el lunes por la noche, tras lo cual el Hondius zarpó con una tripulación reducida hacia Países Bajos, su base.

De los evacuados, por ahora, tres personas han dado positivo por hantavirus, una enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna. Son una francesa, un estadounidense y un español.

En total, de los cerca de 150 pasajeros y tripulantes que iban a bordo del crucero, hay siete casos confirmados y otro probable, además de tres personas fallecidas.

"Los virus no conocen fronteras"

"En cuanto a los protocolos de seguridad" frente al hantavirus, "por supuesto la OMS tiene directrices claras y se espera que los países las sigan", dijo Ghebreyesus en rueda de prensa junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Pero los países, que utilizan protocolos de salud diferentes, tienen "soberanía" y "no podemos obligarlos a adoptar nuestros protocolos", admitió.

"La recomendación de la OMS es que (las personas evacuadas) sean sometidas a un seguimiento activo, en un centro de cuarentena designado o en su domicilio, durante 42 días a partir de la última exposición, que es el 10 de mayo, lo que nos lleva al 21 de junio", detalló.

Los virus no conocen fronteras Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS

Francia pidió este martes una "coordinación más estrecha" de los protocolos en la Unión Europea.

De los catorce españoles que viajaban en el Hondius y que están guardando cuarentena en un hospital militar en Madrid, uno de ellos fue confirmado positivo y ha tenido fiebre "y síntomas respiratorios leves", aunque se encuentra "estable", informó el martes el Ministerio de Sanidad. Los restantes dieron negativo.