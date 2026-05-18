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La crisis de RAM golpea a los smartphones baratos por el auge de la IA

La demanda de memoria para centros de datos reduce la oferta para electrónica de consumo y presiona precios, márgenes y especificaciones.
lun 18 mayo 2026 05:55 AM
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El boom de la IA pone a los celulares contra las cuerdas: elegir entre smartphones caros o menos memoria RAM
Desde inicios de 2025, los precios de la DRAM móvil han subido más de 70%, según cifras de Omdia. (Fenton Roman/Getty Images)

Encontrar un celular barato será cada vez más difícil. En las gamas medias también será complicado ver mejores especificaciones con respecto a las que actualmente están en el mercado, tendrán incluso menos memoria, una cámara más sencilla, una batería más pequeña o una pantalla de menor calidad, y la culpable es la Inteligencia Artificial.

La fiebre por construir centros de datos capaces de entrenar y ejecutar modelos de IA elevó la demanda de memoria RAM, uno de los componentes indispensables para servidores, computadoras, smartphones, tabletas, routers, consolas y dispositivos conectados. En consecuencia, los productos de consumo, especialmente los de menor precio, enfrentan mayores presiones de costo.

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Hugo Simg, director general de MediaTek, señala que esto es un reacomodo de la capacidad productiva que tienen los fabricantes.

“El problema es que los fabricantes de semiconductores no pueden aumentar su producción de forma inmediata, porque abrir nuevas plantas o adaptar líneas de fabricación toma tiempo. Ante esa limitación, las compañías de memoria han dado prioridad a productos más rentables para servidores, como HBM y DDR5, y han reducido la disponibilidad relativa para otros dispositivos”, señaló Simg en entrevista.

IDC advirtió que la crisis de memoria se volvió más negativa de lo que había previsto apenas unos meses antes. La firma estima que el mercado global de smartphones caerá 12.9% en unidades durante 2026, mientras que los ingresos retrocederán apenas 0.5%. En computadoras personales, IDC prevé una caída de 11.3% en unidades, pero un crecimiento de 1.6% en ingresos, también por el encarecimiento de los equipos.

Para los consumidores, eso se traduce en una realidad menos favorable, pues habrá menos presión para competir por precio y más incentivos para empujar al comprador hacia equipos de gama media o alta.

Datos de Counterpoint señalan que los equipos por debajo de los 300 dólares (alrededor de los 5,000 pesos) serán los más afectados por la crisis de memoria, la consultora prevé una caída de 12% en los embarques globales de smartphones en 2026, al pasar de 1,255 millones de unidades en 2025 a 1,099 millones en 2026, con una recuperación gradual en los años siguientes.

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¿Por qué la crisis de memoria afecta más a los equipos de gama media?

Un celular premium puede absorber con mayor facilidad el aumento en el costo de la memoria, porque su precio final y su margen son más altos. En cambio, un smartphone de 150 o 200 dólares tiene menos margen para absorber el aumento de costos. Si la RAM y el almacenamiento suben de precio, el fabricante tiene tres caminos, trasladar el aumento al consumidor, reducir especificaciones o dejar de competir en ciertos rangos de precio.

IDC señala que los fabricantes con mayor poder de compra estarán mejor posicionados para asegurar el inventario de memoria. Los fabricantes pequeños o regionales, que ya operan con márgenes más estrechos, enfrentarán más dificultades para acceder a suministro suficiente o pagarlo.

Esto significa que las marcas grandes tendrán más capacidad para negociar, asegurar componentes y decidir en qué líneas de producto vale la pena invertir. LLas enfocadas en teléfonos baratos podrían perder volumen.

Simg advierte que algunos fabricantes empezarán a lanzar dispositivos con configuraciones más bajas de DRAM. Un equipo que antes podía salir con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento podría debutar con 8 GB de RAM y 128 GB por el mismo precio, o incluso con una propuesta menos atractiva.

“Para equilibrar el aumento en memoria, algunos fabricantes pueden ajustar el resto de los componentes, por ejemplo cambiar una pantalla AMOLED por una más accesible, reducir una cámara de 200 MP a una de 50 MP, bajar una batería de 7,000 mAh a 5,000 mAh”, apuntó el ejecutivo.

IDC advierte que el impacto será particularmente severo en los smartphones económicos. La firma señala que en el último año se enviaron más de 360 millones de teléfonos por debajo de 150 dólares, una franja especialmente importante en mercados emergentes.

La consultora señala que los consumidores sensibles al precio podrían retrasar sus compras o recurrir a smartphones usados.

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La crisis no se limita a los celulares, ya que cualquier dispositivo con procesador necesita memoria. Computadoras personales, tabletas, visores de realidad extendida, wearables, consolas, routers y dispositivos IoT entran en la misma competencia por componentes.

Simg señala que la industria también observa efectos colaterales en otros componentes, como radiofrecuencia, baterías y tarjetas, porque varias cadenas de suministro compiten por materias primas similares. En baterías, por ejemplo, la demanda de vehículos eléctricos también presiona insumos como el litio.

Para los proveedores de chips, el reto consiste en dar flexibilidad a los fabricantes. MediaTek, de acuerdo con Simg, está trabajando con los fabricantes para optimizar software y permitir que sus chipsets sean compatibles con distintos tipos de memoria, como LPDDR4 y LPDDR5.

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Smartphones Índice Nacional de Precios al Consumidor Inteligencia artificial

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