¿Por qué la crisis de memoria afecta más a los equipos de gama media?
Un celular premium puede absorber con mayor facilidad el aumento en el costo de la memoria, porque su precio final y su margen son más altos. En cambio, un smartphone de 150 o 200 dólares tiene menos margen para absorber el aumento de costos. Si la RAM y el almacenamiento suben de precio, el fabricante tiene tres caminos, trasladar el aumento al consumidor, reducir especificaciones o dejar de competir en ciertos rangos de precio.
IDC señala que los fabricantes con mayor poder de compra estarán mejor posicionados para asegurar el inventario de memoria. Los fabricantes pequeños o regionales, que ya operan con márgenes más estrechos, enfrentarán más dificultades para acceder a suministro suficiente o pagarlo.
Esto significa que las marcas grandes tendrán más capacidad para negociar, asegurar componentes y decidir en qué líneas de producto vale la pena invertir. LLas enfocadas en teléfonos baratos podrían perder volumen.
Simg advierte que algunos fabricantes empezarán a lanzar dispositivos con configuraciones más bajas de DRAM. Un equipo que antes podía salir con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento podría debutar con 8 GB de RAM y 128 GB por el mismo precio, o incluso con una propuesta menos atractiva.
“Para equilibrar el aumento en memoria, algunos fabricantes pueden ajustar el resto de los componentes, por ejemplo cambiar una pantalla AMOLED por una más accesible, reducir una cámara de 200 MP a una de 50 MP, bajar una batería de 7,000 mAh a 5,000 mAh”, apuntó el ejecutivo.
IDC advierte que el impacto será particularmente severo en los smartphones económicos. La firma señala que en el último año se enviaron más de 360 millones de teléfonos por debajo de 150 dólares, una franja especialmente importante en mercados emergentes.
La consultora señala que los consumidores sensibles al precio podrían retrasar sus compras o recurrir a smartphones usados.