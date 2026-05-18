El acuerdo, establecido en un documento legal de dos páginas firmado por el fiscal general interino Todd Blanche y un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, crea lo que los funcionarios describieron como un "Fondo Anti-Instrumentalización" con amplia autoridad para distribuir pagos a personas fuera de los procesos normales para negociar reclamaciones legales contra el gobierno.

"La maquinaria del gobierno nunca debe ser armada contra ningún estadounidense, y es la intención de este Departamento enderar los errores que se cometían anteriormente, asegurándose de que esto nunca vuelva a suceder", dijo Blanche, de acuerdo con el comunicado. "Como parte de este acuerdo, establecemos un proceso legal para que las víctimas de la instrmentalización de la ley sean escuchadas y busquen reparación".

Trump presentó la demanda contra el IRS en enero, junto con sus dos hijos mayores, Eric y Donald Jr., y la empresa familiar, por unas supuestas filtraciones de declaraciones de impuestos que, según el mandatario, perjudicaron sus negocios.

En la demanda, los Trump alegan que la agencia de impuestos "tenía el deber de salvaguardar y proteger" sus "declaraciones confidenciales de impuestos”.

Los documentos fueron filtrados a la prensa por un exempleado del IRS, Charles "Chaz" Littlejohn, entre 2019 y 2020. Littlejohn se declaró culpable de publicar las declaraciones y cumple una condena de cinco años.

El New York Times publicó una investigación en septiembre de 2020 que Trump, quien reiteradamente se negó a publicar sus declaraciones, pagó solo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016 y 2017, y nada durante 10 de los 15 años anteriores.

Trump demandó al IRS en su calidad de ciudadano particular, y no en su calidad de presidente. Sin embargo, un juez ordenó en abril una audiencia para determinar si un mandatario en ejercicio puede demandar al gobierno federal.

Aunque Trump dice que interpone la demanda a título personal, es el actual presidente y sus demandados son entidades cuyas decisiones están sujetas a su dirección, escribió la jueza Kathleen Williams.