Ante la llegada de turistas extranjeros a las sedes en México para asistir a partidos del Mundial 2026, y mientras avanza el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en el país, surgió la duda sobre si los visitantes también deberán realizar este trámite.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aclaró, a través de sus canales oficiales, que sí habrá casos en los que los turistas deberán registrarse, aunque no aplicará para todos.

Mediante su cuenta en 𝕏, el organismo explicó que los extranjeros que visiten México durante el Mundial FIFA 2026 y utilicen roaming con su línea de otro país no tendrán que registrar su celular. Sin embargo, quienes compren un chip mexicano sí deberán realizar el registro correspondiente.