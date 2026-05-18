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Los turistas que sí tendrán que registrar su línea telefónica para el Mundial 2026

Los turistas extranjeros que asistan a partidos del Mundial en México sí tendrán que realizar un registro telefónico.
lun 18 mayo 2026 11:53 AM
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Los extranjeros sí tendrán que registrar su número telefónico que utilicen en territorio nacional. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Ante la llegada de turistas extranjeros a las sedes en México para asistir a partidos del Mundial 2026, y mientras avanza el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en el país, surgió la duda sobre si los visitantes también deberán realizar este trámite.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aclaró, a través de sus canales oficiales, que sí habrá casos en los que los turistas deberán registrarse, aunque no aplicará para todos.

Mediante su cuenta en 𝕏, el organismo explicó que los extranjeros que visiten México durante el Mundial FIFA 2026 y utilicen roaming con su línea de otro país no tendrán que registrar su celular. Sin embargo, quienes compren un chip mexicano sí deberán realizar el registro correspondiente.

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En los lineamientos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establece que las personas extranjeras que deseen contratar o mantener activa una línea de telefonía móvil en México deben cumplir con un proceso de registro y validación de identidad específico, por lo que deberán acudir a los centros de atención de la compañía con quien hayan adquirido el chip, o bien, hacer el registro en línea.

Registro de turistas extranjeros

Las personas extranjeras deberán presentar su pasaporte vigente, o bien un CURP temporal para extranjeros.

Los proveedores del servicio únicamente tienen permitido recabar y registrar los siguientes datos: nombre completo, país de origen, número de pasaporte (o CURP temporal), el número telefónico asociado y el resultado de la validación de identidad.

Es importante destacar que los proveedores tienen estrictamente prohibido almacenar fotografías, copias de la identificación oficial o cualquier dato biométrico de las personas extranjeras, debiendo tratar la información recabada como confidencial

¿Qué pasará con las líneas telefónicas que utilicen roaming internacional?

En el caso de extranjeros que utilicen el roaming internacional en el país, la CRT definirá mecanismos específicos de vinculación una vez que concluya el Mundial de Futbol 2026.

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La Secretaría de Turismo (Sectur) prevé que durante la justa mundialista lleguen 5.5 millones de turistas nacionales e internacionales, y una derrama económica superior a 60,000 millones de pesos.

De acuerdo con datos oficiales, la llegada de turistas extranjeros y nacionales durante este periodo representaría un incremento del 44% en el flujo turístico respecto a años anteriores, principalmente en las ciudades anfitrionas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Tan solo para la capital del país se proyectan 2.6 millones de visitantes y para Guadalajara alrededor de 2.5 millones durante el torneo futbolístico de este año.

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Diferencias de datos entre CRT y telefónicas exhiben inconsistencias en el avance del registro de líneas

Además, el Inegi informó que México recibió 47.78 millones de turistas internacionales en 2025, cifra que representa un incremento anual del 6.1% que coloca a México como el sexto más visitado del mundo.

Mientras que los ingresos económicos por este turismo internacional se elevaron un 4.9% hasta los 31,715.4 millones de dólares, según el informe del organismo.

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En México se jugarán 13 partidos de la Copa del Mundo 2026 , en el Estadio Banorte en la CDMX se disputarán cinco encuentros, dos partidos de Fase Final más tres de Fase de Grupos y partidos de la Selección Mexicana.

El Estadio de Monterrey albergará un juego de Fase Final y el resto de Fase de Grupos para un total de cuatro, el Estadio de Guadalajara también albergará cuatro partidos.

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