Un atacante abre fuego contra un centro islámico en San Diego

La policía de Estados Unidos respondió el lunes a reportes de que una persona armada abrió fuego en el Centro Islámico de San Diego, informó en redes sociales el alcalde de esta ciudad de California.

La policía dijo que había neutralizado a la amenaza.

"Estoy al tanto de la situación de un atacante armado en el Centro Islámico de San Diego", dijo en X el alcalde de la ciudad, Todd Gloria. "El personal de emergencia se encuentra en el lugar y trabaja para proteger a la comunidad y asegurar la zona".