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Un atacante abre fuego contra un centro islámico en San Diego

El sospechoso fue neutralizado por la policía, informan las autoridades de California.
lun 18 mayo 2026 02:33 PM
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Nombre de San Diego marcado con un marcador rojo en el mapa. Primer plano.
El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado sobre el incidente (FOTO: EKIN KIZILKAYA/Getty Images/iStockphoto)

La policía de Estados Unidos respondió el lunes a reportes de que una persona armada abrió fuego en el Centro Islámico de San Diego, informó en redes sociales el alcalde de esta ciudad de California.

La policía dijo que había neutralizado a la amenaza.

"Estoy al tanto de la situación de un atacante armado en el Centro Islámico de San Diego", dijo en X el alcalde de la ciudad, Todd Gloria. "El personal de emergencia se encuentra en el lugar y trabaja para proteger a la comunidad y asegurar la zona".

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El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado sobre el incidente, indicó su oficina de prensa.

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San Diego

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