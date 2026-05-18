La flojera, la falta de tiempo y el desconocimiento sobre el acervo que resguardan los museos del país estuvieron entre las principales razones por las que los mexicanos no acudieron de manera regular a estos recintos durante 2025, de acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Entre los datos más reveladores destaca que ese año los museos registraron una afluencia conjunta de 52.2 millones de visitantes. De ese total, 80.6% aseguró que había visitado un museo al menos una vez durante los últimos 12 meses.