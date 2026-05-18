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Por flojera, falta de tiempo y publicidad, los mexicanos no van a los museos

Este 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, que este año tiene como lema “Museos uniendo un mundo dividido”. En México, tres ciudades concentraron más del 60% de las visitas registradas en 2025.
lun 18 mayo 2026 03:39 PM
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Se aplicó una encuesta a algunos asistentes a los museos mexicanos que revelan los motivos por los que no acuden de manera regular a este tipo de recintos. (Foto: Facebook Museo Franz Mayer)

La flojera, la falta de tiempo y el desconocimiento sobre el acervo que resguardan los museos del país estuvieron entre las principales razones por las que los mexicanos no acudieron de manera regular a estos recintos durante 2025, de acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre los datos más reveladores destaca que ese año los museos registraron una afluencia conjunta de 52.2 millones de visitantes. De ese total, 80.6% aseguró que había visitado un museo al menos una vez durante los últimos 12 meses.

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¿Por qué los mexicanos no van a los museos?

1.- Falta de difusión y publicidad o desconocimiento del acervo 18.2%

2.- Falta de cultura o educación 16.4%

3.- No tienen tiempo 15.9%

4.- No les interesa, falta de motivación o flojera 14.4%

5.- Por el trabajo 10.7%

6.- No les gusta o les parece aburrido 8.2%

7.- Están muy lejos 6.5%

8.- Prefieren ver la televisión 5.2%

9.- Resto de los motivos 4.5%

De las personas que asistieron a algún museo, más de la mitad permanecieron menos de una hora en el lugar, es decir, 56.8%.

Además, la gratuidad no parece influir directamente en el aumento de visitantes. El Inegi reportó que 59.8% de los museos fueron siempre gratuitos, mientras que 21.1% cobraron cuota de entrada y 19.1% ofrecieron acceso sin costo solo algunos días de la semana.

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En el reporte de Estadísticas de Museos 2025, el Inegi detalló que personal de los museos entrevistó a 191,316 visitantes para captar tanto sus características sociodemográficas como su experiencia durante la visita.

Del total de personas que se entrevistaron, 54.3% correspondió a mujeres y 45.7%, a hombres.

La información integra la infraestructura y características de los museos, así como las características sociodemográficas de sus visitantes y la experiencia que tuvieron al visitar estos recintos.

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Tres ciudades concentran las visitas

La CDMX, Nuevo León y Guanajuato concentraron 63.2% del total de personas que visitaron los museos.

Este 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, y en el marco de los festejos, la Secretaría de Cultura lleva a cabo diversas actividades en los recintos en el país.

“Museos uniendo un mundo dividido” es el lema que eligió el Consejo Internacional de Museos (ICOM) para 2026 con el objetivo de detonar la reflexión en torno al papel de los recintos como puentes entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, lo que fomenta el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro y entre las comunidades de todo el mundo.

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Museos secretaría de cultura

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