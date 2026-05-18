En el reporte de Estadísticas de Museos 2025, el Inegi detalló que personal de los museos entrevistó a 191,316 visitantes para captar tanto sus características sociodemográficas como su experiencia durante la visita.

Del total de personas que se entrevistaron, 54.3% correspondió a mujeres y 45.7%, a hombres.

La información integra la infraestructura y características de los museos, así como las características sociodemográficas de sus visitantes y la experiencia que tuvieron al visitar estos recintos.

Tres ciudades concentran las visitas

La CDMX, Nuevo León y Guanajuato concentraron 63.2% del total de personas que visitaron los museos.

Este 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, y en el marco de los festejos, la Secretaría de Cultura lleva a cabo diversas actividades en los recintos en el país.

“Museos uniendo un mundo dividido” es el lema que eligió el Consejo Internacional de Museos (ICOM) para 2026 con el objetivo de detonar la reflexión en torno al papel de los recintos como puentes entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, lo que fomenta el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro y entre las comunidades de todo el mundo.

