Cualquier pacto, dijo el republicano, debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear.

Más temprano el lunes, la cancillería iraní aseguró haber respondido a una nueva propuesta estadounidense destinada a poner fin a la guerra.

Washington y Teherán se han intercambiado propuestas de acuerdo para terminar con el conflicto desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República islámica el 28 de febrero, pero solo han llevado a cabo un ciclo de conversaciones pese al precario alto al fuego.

"Como anunciamos ayer, nuestras preocupaciones fueron transmitidas a la parte estadounidense", declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai.

El vocero añadió que los intercambios "continúan a través del mediador pakistaní", sin ofrecer más detalles.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró en un mensaje en X que "dialogar no significa capitular".

"La República Islámica de Irán entabla el diálogo con dignidad, autoridad y respeto por los derechos de la nación, y en ningún caso renunciará a los derechos legítimos del pueblo y del país", señaló.

Irán, "preparado" para un eventual enfrentamiento

Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, Baqai dijo que Irán está "totalmente preparado para cualquier eventualidad".

La agencia de noticias iraní Fars informó el domingo que Washington había presentado una lista de cinco puntos, que incluía una exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.

El reporte señaló que Estados Unidos también había dejado claro que solo cesaría las hostilidades cuando Teherán participe en negociaciones de paz formales.

En una propuesta anterior, enviada la semana pasada, Irán había pedido el fin de la guerra en todos los frentes, incluida la campaña de Israel en Líbano, así como el cese del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes vigente desde el 13 de abril.