Espías, golpes de Estado y terrorismo: qué hace realmente la CIA y por qué sigue siendo tan polémica

En el caso de la explosión de una camioneta en la que viajaban Francisco Beltrán, “El Payín”, presunto integrante del Cártel de Sinaloa, y su chofer en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, CNN reportó que el atentado habría sido orquestado por agentes de la CIA en México.

Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y una portavoz de la CIA, desmintieron esa versión.

“Se trata de información falsa y sensacionalista que no sirve más que como campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”, señaló Liz Lions, portavoz de la CIA, en una publicación en 𝕏.

¿Qué es la CIA?

Es una entidad independiente del Gobierno de Estados Unidos que nació oficialmente el 18 de septiembre de 1947, cuando el entonces presidente Harry S. Truman reconoció la necesidad de una nueva organización de inteligencia de posguerra, plenamente operativa y firmó la Ley de Seguridad Nacional, que estableció la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Actualmente es la encargada de la recopilación, análisis y uso de información y servicios de inteligencia para asistir al presidente del país y sus asesores en la toma de decisiones relacionadas a la seguridad nacional.

Opera exclusivamente fuera de EU con el objetivo de recopilar información sobre gobiernos, organizaciones y ciudadanos extranjeros.

Para prevenir amenazas antes de que se materialicen y promover los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos, realizamos las siguientes actividades:

Entre las acciones que realiza están las siguientes:

Recopilan inteligencia extranjera; elaboran análisis; y llevan a cabo operaciones encubiertas, de acuerdo con las instrucciones del presidente.

“No formulamos políticas ni hacemos recomendaciones al respecto. Nuestra agencia actúa como fuente independiente de información para quienes sí lo hacen”, detalla la CIA.

No son una organización policial. Sin embargo, colaboran con la Comunidad de Inteligencia, el Departamento de Guerra y las agencias policiales en numerosos asuntos complejos, desde contrainteligencia hasta lucha antiterrorista.

La imagen corresponde al 9 de julio de 2004 en donde se muestra la sede de la CIA en Langley, Virginia. (Foto: Mark Wilson/Getty Images)

¿Cuántos agentes hay de la CIA?

La CIA no revela oficialmente cuántos agentes o empleados tiene. La propia agencia señala que el número de trabajadores y su presupuesto son información clasificada.