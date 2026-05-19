Espías, golpes de Estado y terrorismo: qué hace realmente la CIA y por qué sigue siendo tan polémica

La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) provoca polémica en México derivado de la posible incursión de dos de sus agentes en un operativo contra el crimen organizado en Sinaloa el 17 y 19 de abril pasados; además, CNN publicó que también participaron en un operativo en el Edomex para asesinar a un integrante del Cártel de Sinaloa.
A pesar de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rechazó haber autorizado la incursión de los estadounidenses, Sheinbaum ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una investigación para determinar quiénes fueron responsables de permitir la participación de los agentes estadounidenses.
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En el caso de la explosión de una camioneta en la que viajaban Francisco Beltrán, “El Payín”, presunto integrante del Cártel de Sinaloa, y su chofer en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, CNN reportó que el atentado habría sido orquestado por agentes de la CIA en México.
Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y una portavoz de la CIA, desmintieron esa versión.
“Se trata de información falsa y sensacionalista que no sirve más que como campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”, señaló Liz Lions, portavoz de la CIA, en una publicación en 𝕏.
¿Qué es la CIA?
Es una entidad independiente del Gobierno de Estados Unidos que nació oficialmente el 18 de septiembre de 1947, cuando el entonces presidente Harry S. Truman reconoció la necesidad de una nueva organización de inteligencia de posguerra, plenamente operativa y firmó la Ley de Seguridad Nacional, que estableció la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Actualmente es la encargada de la recopilación, análisis y uso de información y servicios de inteligencia para asistir al presidente del país y sus asesores en la toma de decisiones relacionadas a la seguridad nacional.
Opera exclusivamente fuera de EU con el objetivo de recopilar información sobre gobiernos, organizaciones y ciudadanos extranjeros.
Para prevenir amenazas antes de que se materialicen y promover los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos, realizamos las siguientes actividades:
Entre las acciones que realiza están las siguientes:
Recopilan inteligencia extranjera; elaboran análisis; y llevan a cabo operaciones encubiertas, de acuerdo con las instrucciones del presidente.
“No formulamos políticas ni hacemos recomendaciones al respecto. Nuestra agencia actúa como fuente independiente de información para quienes sí lo hacen”, detalla la CIA.
No son una organización policial. Sin embargo, colaboran con la Comunidad de Inteligencia, el Departamento de Guerra y las agencias policiales en numerosos asuntos complejos, desde contrainteligencia hasta lucha antiterrorista.
¿Cuántos agentes hay de la CIA?
La CIA no revela oficialmente cuántos agentes o empleados tiene. La propia agencia señala que el número de trabajadores y su presupuesto son información clasificada.
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Lucha contra el narcotráfico
Entre sus acciones actuales y futuras están liderar Centros de Misión especializados y multidisciplinarios para abordar temas de alta prioridad, como la no proliferación, la lucha contra el terrorismo, la contrainteligencia, el crimen organizado, el narcotráfico y el control de armas, entre otros.
El especialista en temas de seguridad, David Saucedo, explicó a Expansión qué tipo de agentes se han detectado en suelo mexicano.
El Centro de Actividades Especiales (SAC, por sus siglas inglés: Special Activities Center) es una división de la CIA, responsable de llevar a cabo misiones encubiertas y operaciones paramilitares.
Dentro del SAC existen dos grupos: el Grupo de Operaciones Especiales (Special Operations Group, SOG) para las operaciones tácticas paramilitares y el Grupo de Acción Política (Political Action Group, PAG) para las operaciones políticas encubiertas.
“El SOG de la CIA es el que está combatiendo a los cárteles mexicanos”, detalló.
Dentro de sus acciones más recientes se encuentra la del asesinato del líder supremo iraní,Ali Jamenei, de acuerdo con información del New York Times que detalló que agentes de la CIA seguía los movimientos de Jamenei desde hacía varios meses y conocía sus lugares de residencia y sus costumbres.
"Luego, la agencia supo que una reunión de altos cargos debía celebrarse el sábado por la mañana en un complejo inmobiliario perteneciente a las autoridades iraníes en el corazón de Teherán", reportó.
"Más importante aún, la CIA se enteró de que el guía supremo debía estar presente", afirmó el periódico.
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Los estadounidenses compartieron esa información con Israel y, según fuentes al tanto del proceso de toma de decisiones citadas por el diario, ambos países decidieron ajustar el calendario del ataque.
El bombardeo les permitió matar al líder supremo de la república islámica el 28 de febrero de 2026.