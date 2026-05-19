¿Por qué Anthropic demanda al Departamento de Defensa estadounidense?

Este caso es una batalla de poder entre la empresa desarrolladora de IA y el gobierno estadounidense. Todo inició cuando el DOF solicitó a Anthropic que le entregara al Pentágono un acceso irrestricto a sus modelos de lenguaje sin ningún efecto legal.

Sin embargo, la compañía, dirigida por Dario Amodei, no aceptó las condiciones, especialmente por el hecho de que pedía garantías para que su tecnología no se utilizaría como un potenciador de armas autónomas o en tareas de vigilancia masiva.

Fue así como ninguna de las partes logró llegar a un acuerdo y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, puso a Anthropic en la lista negra alegando en abril que la empresa era un riesgo para la cadena de suministro, es decir, que representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Desde entonces, Amodei anunció que “no tenían más remedio” que impugnar la designación de riesgo en los tribunales, pues se trata de una etiqueta que se reserva para adversarios extranjeros e implica que los contratistas del gobierno no usen los productos de la empresa implicada, en este caso los modelos Claude, de Anthropic.

No obstante, es importante señalar que a pesar de la designación, el Departamento de Defensa siguió utilizando los modelos de Anthropic para apoyar las operaciones militares en contra de Irán e incluso el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever que un acuerdo podría ser posible.