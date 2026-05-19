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¿Amenaza nacional? Anthropic se enfrenta a EU para salir de la lista negra

La creadora de Claude impugnará la designación del Departamento de Defensa en tribunales, que la calificó como amenaza tras rechazar el uso de su IA en armas autónomas o vigilancia.
mar 19 mayo 2026 10:00 AM
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Anthropic se enfrenta a EU para salir de la lista negra
Este caso es una batalla de poder entre la empresa desarrolladora de IA y el gobierno estadounidense. Todo inició cuando el DOF solicitó a Anthropic que le entregara al Pentágono un acceso irrestricto a sus modelos de lenguaje sin ningún efecto legal. (Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images)

Luego de que Elon Musk perdiera el caso en contra de OpenAI, un nuevo juicio en el terreno de la Inteligencia Artificial está por comenzar. Se trata del enfrentamiento entre Anthropic y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, por la decisión de poner en una lista negra a la compañía.

Este martes iniciarán los argumentos, por lo que cada actor del caso tendrá 15 minutos para presentar sus casos ante las juezas Karen Henderson, Gregory Katsas y Neomi Rao en un tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C.

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¿Por qué Anthropic demanda al Departamento de Defensa estadounidense?

Este caso es una batalla de poder entre la empresa desarrolladora de IA y el gobierno estadounidense. Todo inició cuando el DOF solicitó a Anthropic que le entregara al Pentágono un acceso irrestricto a sus modelos de lenguaje sin ningún efecto legal.

Sin embargo, la compañía, dirigida por Dario Amodei, no aceptó las condiciones, especialmente por el hecho de que pedía garantías para que su tecnología no se utilizaría como un potenciador de armas autónomas o en tareas de vigilancia masiva.

Fue así como ninguna de las partes logró llegar a un acuerdo y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, puso a Anthropic en la lista negra alegando en abril que la empresa era un riesgo para la cadena de suministro, es decir, que representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Desde entonces, Amodei anunció que “no tenían más remedio” que impugnar la designación de riesgo en los tribunales, pues se trata de una etiqueta que se reserva para adversarios extranjeros e implica que los contratistas del gobierno no usen los productos de la empresa implicada, en este caso los modelos Claude, de Anthropic.

No obstante, es importante señalar que a pesar de la designación, el Departamento de Defensa siguió utilizando los modelos de Anthropic para apoyar las operaciones militares en contra de Irán e incluso el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever que un acuerdo podría ser posible.

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Una postura orwelliana

Aunque Anthropic intentó bloquear la designación de abril, no lo logró. Sin embargo, las juezas acordaron acelerar el proceso para evitar que la empresa sufriera “un daño irreparable” durante el litigio, de acuerdo con una orden.

Ahora, la batalla se concentra en una serie de declaraciones encontradas. Por una parte, el DOF sostiene que el modelo de IA es un “riesgo insostenible para la seguridad nacional”, ya que la empresa tiene la capacidad de “manipular su modelo para hacer cumplir sus propios juicios morales y político sobre el uso apropiado de la tecnología por parte de los militares”, dijo Hegseth.

Por su parte, la compañía afirma que tales funciones no está respaldadas por hechos comprobables como para designar a la empresa como una amenaza, además de que, según su perspectiva, Hegseth y el DOF violaron la Constitución.

”El Tribunal debería mantener la designación ilegal”, escribieron los abogados de la firma de IA, misma que presentó una segunda demanda en San Francisco, donde recibió una orden judicial que le permite que agencias gubernamentales distintas al DOF utilicen sus modelos al tiempo que se desarrolla el caso.

De acuerdo con el juez en San Francisco, “nada en el estatuto de gobierno apoya la noción orwelliana de que una empresa estadounidense puede ser calificada como un adversario y saboteadora de los Estados Unidos por expresar desacuerdo con el gobierno”.

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