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Por la muerte de su padre, detienen al hijo del fundador de Mango y heredero del imperio de moda

El caso pasó de ser considerado un accidente en montaña a una investigación que hoy golpea al imperio textil español.
mar 19 mayo 2026 09:49 AM
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Mango
Policía catalana detuvo a Jonathan Andic, heredero del imperio Mango. (LLUIS GENE/AFP)

La muerte de Isak Andic, fundador de la firma de moda Mango, sumó este martes un nuevo capítulo judicial. La policía catalana detuvo a Jonathan Andic, hijo mayor del empresario, en el marco de la investigación por el fallecimiento ocurrido en diciembre de 2024 durante una excursión en una zona montañosa cercana a Barcelona.

El caso había sido tratado inicialmente como un accidente. Sin embargo, la reapertura de las pesquisas y nuevas diligencias derivaron en el arresto de Jonathan Andic, de 45 años, quien siempre ha defendido públicamente su inocencia.

Tras ser detenido, fue trasladado desde una comisaría hasta los juzgados de Martorell para comparecer ante la magistrada encargada del caso. Periodistas de AFP documentaron su llegada esposado y bajo custodia policial poco después del mediodía.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó que la investigación permanece bajo secreto de sumario, por lo que hasta ahora no se conocen oficialmente los indicios que derivaron en la detención ni las líneas de investigación sobre la posible participación del hijo en la muerte de su padre.

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La caída que conmocionó al mundo empresarial

Isak Andic murió el 14 de diciembre de 2024, a los 71 años, después de precipitarse al vacío mientras practicaba senderismo en un conocido paraje montañoso en las afueras de Barcelona.

Jonathan Andic era la única persona que acompañaba al empresario durante aquel paseo.

La muerte del fundador de Mango sacudió al sector de la moda y al empresariado español. Andic había construido desde cero una de las compañías textiles más importantes de Europa, rival directa de gigantes como Inditex, propietaria de marcas como Zara y Bershka.

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Un caso que pasó de accidente a investigación criminal

En los primeros meses tras el fallecimiento, la justicia consideró que se trataba de un accidente y la causa fue archivada provisionalmente a comienzos de 2025.

No obstante, meses después el expediente fue reabierto y comenzaron nuevas indagatorias. El diario La Vanguardia adelantó este martes la detención de Jonathan Andic y reveló previamente que la policía analizaba el teléfono celular del empresario debido a supuestas contradicciones detectadas en sus declaraciones como testigo.

Durante este tiempo, la jueza tomó declaración a distintas personas cercanas al fundador de Mango.

Según El País, la golfista Estefanía Knuth, pareja sentimental de Isak Andic al momento de su muerte, declaró que padre e hijo habían atravesado periodos complicados en su relación. Sin embargo, nunca apuntó directamente a la hipótesis de un homicidio.

El mismo medio reportó que, tras la muerte del empresario, Knuth y los tres hijos de Andic protagonizaron una disputa por la herencia, la cual terminó encauzándose mediante un principio de acuerdo alcanzado después de negociaciones complejas.

Hijo fundador de Mango
Es investigado por la muerte de su padre, Isak Andic.
 (LLUIS GENE/AFP)

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La defensa insiste en su inocencia

Fuentes cercanas a la familia aseguraron tener un convencimiento “absoluto” de la inocencia de Jonathan Andic y sostuvieron que “no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él”.

También pidieron respeto al principio de presunción de inocencia y afirmaron que las diligencias terminarán demostrando que el empresario no tuvo responsabilidad en la muerte de su padre.

El pasado octubre, Toni Ruiz y los otros albaceas de la herencia publicaron un posicionamiento en el que defendieron a Jonathan Andic.

Defendemos la inocencia de Jonathan y su única condición de víctima”, señalaron en el documento, donde lamentaron que “el dolor de un duelo privado se ha visto agravado por un debate público”.

Fundador de Mango
El caso revive tensiones por la herencia del fundador de Mango.
 (-/AFP)

El heredero que llegó a dirigir Mango

Actualmente, Jonathan Andic ocupa la vicepresidencia del consejo de administración de Mango. La empresa destaca en su sitio web que inició su carrera dentro del grupo en 2005.

Durante un breve periodo en la década pasada llegó incluso a asumir el mando operativo de la compañía, aunque posteriormente Isak Andic retomó el control.

La sucesión dentro del grupo siempre fue observada de cerca por el mercado, debido al peso internacional alcanzado por la marca.

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¿Quién era el fundador de Mango?

Nacido en Estambul en 1953, Isak Andic Ermay pertenecía a una familia judía sefardí que emigró a España cuando él aún era adolescente.

Su historia empresarial comenzó en Barcelona, donde vendía camisas importadas desde Turquía. Años después, en 1984, abrió la primera tienda Mango sobre el Paseo de Gracia, una de las avenidas comerciales más emblemáticas de la capital catalana.

Con una estrategia basada en moda accesible, precios competitivos y rápida adaptación a tendencias, Mango se expandió por España y posteriormente por el mundo.

Hoy, la compañía cuenta con más de 16,400 empleados y cerca de 2,900 puntos de venta distribuidos en más de 120 mercados, de acuerdo con datos corporativos.

La fortuna de Isak Andic se estima en alrededor de 4,500 millones de dólares, colocándolo entre las personas más ricas de España.

En diciembre de 2023, el empresario había dado una señal importante sobre el futuro de la compañía al ceder por primera vez un 5% de Mango a Toni Ruiz, su hombre de mayor confianza y actual director ejecutivo del grupo.

Ahora, más de un año después de su muerte, la investigación sobre el fallecimiento del fundador de Mango amenaza con convertirse en uno de los casos judiciales y empresariales más mediáticos de España.

Con información de AFP

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Crimen, ley y justicia empresas

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