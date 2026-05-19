La muerte de Isak Andic, fundador de la firma de moda Mango, sumó este martes un nuevo capítulo judicial. La policía catalana detuvo a Jonathan Andic, hijo mayor del empresario, en el marco de la investigación por el fallecimiento ocurrido en diciembre de 2024 durante una excursión en una zona montañosa cercana a Barcelona.

El caso había sido tratado inicialmente como un accidente. Sin embargo, la reapertura de las pesquisas y nuevas diligencias derivaron en el arresto de Jonathan Andic, de 45 años, quien siempre ha defendido públicamente su inocencia.

Tras ser detenido, fue trasladado desde una comisaría hasta los juzgados de Martorell para comparecer ante la magistrada encargada del caso. Periodistas de AFP documentaron su llegada esposado y bajo custodia policial poco después del mediodía.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó que la investigación permanece bajo secreto de sumario, por lo que hasta ahora no se conocen oficialmente los indicios que derivaron en la detención ni las líneas de investigación sobre la posible participación del hijo en la muerte de su padre.