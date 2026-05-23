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Policía despliega operativo alrededor de la Casa Blanca, tras reportes de disparos

El operativo ocurrió mientras Donald Trump estaba en la Casa Blanca y mantenía negociaciones con Irán
sáb 23 mayo 2026 05:47 PM
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Policía despliega operativo en la Casa Blanca tras reportes de disparos
La policía y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona alrededor de la Casa Blanca. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

La policía y fuerzas de seguridad de Estados Unidos desplegaron un operativo alrededor de la Casa Blanca, tras reportes de disparos en la zona.

El incidente obligó al cierre de accesos cercanos y a reforzar la vigilancia en el perímetro del complejo presidencial con apoyo de la Guardia Nacional.

El presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca al momento del incidente, mientras mantenía conversaciones relacionadas con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El mandatario ha insistido en los últimos días en que un posible acuerdo con Teherán sigue en discusión, en medio de nuevas tensiones en Medio Oriente.

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"El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto en la respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca", dijo en X el director del FBI, Kash Patel.

El turista canadiense Reid Adrian contó a la AFP que se encontraba en la zona cuando se escuchaba "probablemente entre 20 y 25 ruidos que sonaban como fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr".

Por otro lado, reporteros presentes en el jardín norte de la Casa Blanca señalaron que recibieron instrucciones para correr y resguardarse en la sala de prensa después de que se activaran los protocolos de seguridad.

Periodistas de AFP también reportaron restricciones de acceso alrededor de la residencia presidencial.

El hecho recordó otro episodio de seguridad ocurrido el pasado 25 de abril, cuando Donald Trump fue evacuado de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca después de que se escucharan disparos dentro del hotel Washington Hilton, donde se realizaba el evento.

Agentes del Servicio Secreto activaron entonces un protocolo de emergencia y retiraron al mandatario junto con otros funcionarios del gobierno.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, un hombre armado intentó forzar uno de los controles de seguridad instalados en el vestíbulo del hotel y abrió fuego cerca del salón principal.

El sospechoso portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos, mientras un agente del Servicio Secreto resultó herido por el impacto de una bala en su chaleco antibalas.

Tras aquel ataque, las autoridades federales anunciaron una investigación para revisar cómo el sospechoso logró acercarse al recinto y evaluar posibles cambios en los esquemas de seguridad de futuros eventos presidenciales. Trump calificó entonces la respuesta del Servicio Secreto como “rápida” y aseguró que los agentes actuaron “con gran valentía”.

Otro incidente ocurrió el pasado 4 de mayo, cuando agentes de seguridad dispararon contra una persona cerca del Monumento a Washington , lo que provocó el cierre temporal de la Casa Blanca y un amplio operativo en la zona.

Acorde con el Servicio Secreto, las fuerzas del orden respondieron después de detectar una situación considerada como amenaza en las inmediaciones del complejo presidencial.

El hecho obligó a restringir accesos y reforzar la vigilancia alrededor de la residencia presidencial, mientras autoridades federales revisaban el área y activaban protocolos de seguridad.

El perímetro de seguridad de la Casa Blanca ha enfrentado varias alertas en las últimas semanas, obligando a activar protocolos de emergencia y reforzar la vigilancia alrededor del complejo presidencial.

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