Policía despliega operativo alrededor de la Casa Blanca, tras reportes de disparos

"El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto en la respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca", dijo en X el director del FBI, Kash Patel.

FBI is on the scene and supporting Secret Service responding to shots fired near White House grounds - we will update the public as we’re able — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 23, 2026

El turista canadiense Reid Adrian contó a la AFP que se encontraba en la zona cuando se escuchaba "probablemente entre 20 y 25 ruidos que sonaban como fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr".

Por otro lado, reporteros presentes en el jardín norte de la Casa Blanca señalaron que recibieron instrucciones para correr y resguardarse en la sala de prensa después de que se activaran los protocolos de seguridad.

Periodistas de AFP también reportaron restricciones de acceso alrededor de la residencia presidencial.

El hecho recordó otro episodio de seguridad ocurrido el pasado 25 de abril, cuando Donald Trump fue evacuado de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca después de que se escucharan disparos dentro del hotel Washington Hilton, donde se realizaba el evento.

Agentes del Servicio Secreto activaron entonces un protocolo de emergencia y retiraron al mandatario junto con otros funcionarios del gobierno.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, un hombre armado intentó forzar uno de los controles de seguridad instalados en el vestíbulo del hotel y abrió fuego cerca del salón principal.

El sospechoso portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos, mientras un agente del Servicio Secreto resultó herido por el impacto de una bala en su chaleco antibalas.

Tras aquel ataque, las autoridades federales anunciaron una investigación para revisar cómo el sospechoso logró acercarse al recinto y evaluar posibles cambios en los esquemas de seguridad de futuros eventos presidenciales. Trump calificó entonces la respuesta del Servicio Secreto como “rápida” y aseguró que los agentes actuaron “con gran valentía”.

Otro incidente ocurrió el pasado 4 de mayo, cuando agentes de seguridad dispararon contra una persona cerca del Monumento a Washington , lo que provocó el cierre temporal de la Casa Blanca y un amplio operativo en la zona.

Acorde con el Servicio Secreto, las fuerzas del orden respondieron después de detectar una situación considerada como amenaza en las inmediaciones del complejo presidencial.

El hecho obligó a restringir accesos y reforzar la vigilancia alrededor de la residencia presidencial, mientras autoridades federales revisaban el área y activaban protocolos de seguridad.

El perímetro de seguridad de la Casa Blanca ha enfrentado varias alertas en las últimas semanas, obligando a activar protocolos de emergencia y reforzar la vigilancia alrededor del complejo presidencial.